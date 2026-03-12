ハインツの逆さボトルケチャップにピカチュウが登場　今にも飛び出してきそうな３種のデザインが３月から発売

ハインツ日本株式会社

ハインツ日本株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:アンデルソン・カルネイロ)は、世界No.1(＊)トマトケチャップブランド ハインツのアイコンである逆さボトルに､子どもから大人まで世代を超えて愛されるポケモンのピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」を、2026年3月より発売します。※なくなり次第終了

*ユーロモニターインターナショナル調べ；調味料・調理済み食品 2026 年版； 世界市場における小売販売額；2025 年

■3種のデザインボトル どれも欲しくなるかわいさ！

「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ラベルいっぱいに今にも飛び出してきそうな躍動感あるピカチュウとモンスターボールが描かれたデザインです。全3種類のデザインは、「今日はどのピカチュウにしようか？」と選ぶ楽しみを生み、食卓での会話や親子のコミュニケーションを広げます。ピカチュウのファンはもちろん、ハインツのファンにもワクワク感を提供いたします。「逆さボトルケチャップ」のおいしさと使い勝手はそのままに、日常の食卓に思わず笑顔こぼれる楽しさをプラスする商品です。

■「ピカチュウほっぺプレート」がもらえるキャンペーン

さらに、本品発売を記念して、3月16日より、ハインツ公式Xのキャンペーン投稿を引用リツイートするとオリジナルの景品が450名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。景品は、ピカチュウのほっぺ部分のくぼみにケチャップを入れて楽しめる「ピカチュウほっぺプレート」です。お皿にケチャップを入れるだけで食卓を楽しく彩り、子どもも「自分でつけて食べたい」という気持ちを引き出すアイテムです。

■世界初の商品化から150年 ハインツのトマトケチャップ

ハインツのトマトケチャップは、家庭で手間と時間を費やして作られていたトマトケチャップを世界で初めて商品化し、150年近い年月を経た現在でも、世界No.1ブランドとして多くの国で親しまれています。中でも「逆さボトル」は、昨年日本上陸20周年を迎えたハインツブランドのアイコニックな商品です。逆さになったボトルはすぐに出せる機能性とスタイリッシュなデザインが今までになかったスタイルとして、キッチンだけにとどまらず、テーブル用途としても人気です。

毎日の食事づくりにおいて、いつものメニューをどう楽しくするかは尽きない悩みのひとつです。「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、忙しい日常の食卓に、手軽に笑顔と会話を生み出します。

【商品概要】

商品名：ピカチュウ逆さボトルケチャップ

ボトルデザイン：全3種

発売日：2026年3月 ※なくなり次第終了

販売場所：全国の量販店など

内容量：460g

メーカー希望小売価格：390円（税別）

原材料名：トマト、砂糖、醸造酢、食塩、にんにく、香辛料／香辛料抽出物

生産国：オランダ

特設サイトURL：https://www.heinz.com/ja-JP/2026ss-campaign

商品に関するお問い合わせ先：ハインツ日本株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル0120-370-655

（受付時間10:00-17:00／土・日・祝日、夏季休暇、年末年始除く）

【キャンペーン概要】

キャンペーン名：ピカチュウ逆さボトルケチャップ 発売記念キャンペーン

応募期間：2026年3月16日10:00-2026年3月22日23:59

応募方法：期間中、ハインツ公式X（https://x.com/HeinzJapan）のプレゼントキャンペーン投稿をご確認ください。

景品：「ピカチュウほっぺプレート」（たて136mm x よこ200mm x 厚み22mm、メラミン樹脂製）

ピカチュウのほっぺ部分がへこんでおり、ケチャップを入れることができます。

当選者数：450名様

当選発表：当選者にはXのハインツ日本公式アカウントのダイレクトメッセージ（DM）でご連絡をさせていただきます。

【ハインツとは】

ハインツは、1869年にアメリカ・ペンシルべニア州で、ヘンリー・J・ハインツによって創業した、世界No.1（＊）トマトケチャップの洋風ソースブランドです。また、日本ではほかに先駆けて

デミグラスソースを商品化し、日本の洋食文化を創造し、牽引してきました。常に新しいおいしさを追求し、これからも食を通じた幸せな瞬間を創造し続けます。

HEINZ.COM(https://www.kraftheinz.com/ja-JP)

＊ユーロモニターインターナショナル調べ：調味料・調理済み食品2026年版：世界市場における小売販売額：2025年

【クラフト・ハインツ社とは】

本社クラフト・ハインツ社は、トマトケチャップで有名なH.J.ハインツ社と、食品・飲料の多数の ブランドを抱える食品大手クラフト社の合併により2015年に誕生した、北米で第3位、世界で第5位の食品・飲料会社です。世界50カ国以上で商品を展開し、「Let’s Make Life Delicious (人生をおいしく)」を通じてお客様に幸せをお届けすることを企業目的としています。

KraftHeinz.com(https://www.kraftheinzcompany.com/)

【ハインツ日本株式会社：会社概要】

会社名：ハインツ日本株式会社（英文名：Heinz Japan Ltd.）

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11 住友不動産新宿南口ビル17F

設立：1961年（昭和36年）12月25日

資本金：7億2500万円（Kraft Heinz Foods Companyの全額出資）

代表者：代表取締役社長 アンデルソン・カルネイロ

従業員：180名（2025年2月現在）