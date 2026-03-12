%Recipeから新提案！羽のように軽く密着する“澄み肌*１UVプライマー”と、重ねるたびにツヤがあふれる“水光ティント”が登場
株式会社Z STUDIO（ゼットスタジオ）は、コスメブランド「％Recipe（パーセントレシピ）」より、
新アイテム2種を発売いたします。2026年4月1日(水)よりメーカー出荷開始、順次店頭発売（一部店舗を除く）となります。
国内最高基準のUVカット効果＊2とトーンアップを1本で叶える「トーンアップUVセラム」、そして重ねるほどツヤが輝き、つけたての色を長時間キープする「ヴェールドロップ グロウティント」。
韓国の先進テクノロジーに基づいた独自の処方設計で誰でも理想の仕上がりを再現できる、機能性と利便性を両立したラインナップです。
(左)：ヴェールドロップ グロウティント (右)：トーンアップUVセラム
トーンアップUVセラム
左から、01 ナチュラルベージュ、02 ペールピンク、03 スノーラベンダー
■POINT１.：独自技術「Serum!er(TM)」を採用
独自の「Serum!er(TM)」技術で、国内最高基準＊2のUVカットとみずみずしい美容液のような使い心地を両立。ワックスの配合量を最小限に抑え、水がはじけるような潤い感を叶えました。ベタつきのない羽のように軽いテクスチャーで、メイク前の肌をベストコンディションへ整えます。
■POINT ２.：メイクしたての澄み肌*1を長時間キープ
肌表面に密着ヴェールを形成し、メイクがぴたっと密着。ひと塗りで気になる毛穴や凹凸をなめらかにカバーし、時間がたってもメイクが崩れにくいなめらかな肌へ整えます。
※メイクの仕上がりイメージ
■POINT ３.：肌悩みやトーンに合わせて選べる3色のカラー展開
・01 ナチュラルベージュ
色ムラを自然にカバー*1するベージュカラー
・02 ペールピンク
自然な血色感*1とトーンアップ*1を叶えるホワイトピーチカラー
・03 スノーラベンダー
新雪のような透明感*1を与えるラベンダーカラー
※仕上がりイメージ
＊１メイクの視覚効果による
＊２%Recipeブランド内において
■こんな方におすすめ：
・明るく澄んだ肌を演出したい方
・夜までメイクの持続力を高めたい方
・肌の凹凸が気になる方
・乾燥でメイクのりが悪いと感じる方
■商品情報：
商品名：トーンアップUVセラム
カラー：全3色（01 ナチュラルベージュ・02 ペールピンク・03 スノーラベンダー）
価格 ：1,980円（税込）
容量 ：35g
販売先：全国のバラエティーショップ、ドラッグストア等（※一部店舗を除く）
ヴェールドロップ グロウティント
左から、01 ピンクシャワー、02 ピーチブリーズ、03 ムーンライトモーヴ、04 ブリックコーラル、05 ミッドナイトローズ
■POINT １.： 独自技術「Dewrise(TM)」採用
１.ツヤが溢れる新感覚ティント
クリアに発色し、重ねるほどツヤが溢れ出す新感覚”水光ティント”。ひと塗りでグロスいらずのツヤリップを叶えます。
２.独自技術「Dewrise(TM)」採用
塗布した瞬間に色素が唇にすばやく密着。色素をオイル膜でコーティングすることで、塗りたての色とツヤをキープします。
■POINT ２.： 指先の仕上がりを再現するシリコンブラシ
ポーチにすっきり収まるスリムなデザインに、指先のような感覚で使える「シリコンブラシ」を搭載。鮮やかなフルリップから、今っぽいふんわりとしたグラデーション・ぼかしも、これ1本で思いのまま。外出先でのリタッチも簡単なので、自由自在なリップメイクを楽しめます。
※使用イメージ
■POINT ３.： 気分まで彩る、5つの感性カラー
イエベもブルべも使いやすい5色のカラーラインナップ
・01 ピンクシャワー 愛されうさぎのシュガーピンク
・02 ピーチブリーズ 完熟濃厚ピーチベージュ
・03 ムーンライトモーヴ 月の光輝くモーヴベリー
・04 ブリックコーラル シックな一人タイム紅茶ブラウン
・05 ミッドナイトローズ AM2:30ファビュラスローズ
※メイクの仕上がりイメージ
■こんな方におすすめ：
・ティントを使って乾燥が気になっていた方
・グラデーションリップを簡単に叶えたい方
・色持ちのいいティントをお探しの方
・飲食しても“可愛い”が続く「飲み会リップ」をお探しの方
・ティントの乾燥が苦手で、潤いも色持ちも妥協したくない方
■商品情報：
商品名：ヴェールドロップ グロウティント
カラー：全5色（01 ピンクシャワー・02 ピーチブリーズ・03 ムーンライトモーヴ・04 ブリックコーラル・05 ミッドナイトローズ）
価格 ：1,870円（税込）
容量 ：3.2mL
販売先：全国のバラエティーショップ、ドラッグストア等（※一部店舗を除く）
◼️%Recipeについて
トレンド感と新しさを大切にしながら、
毎日のメイクに "今っぽさ"と"ときめき"をプラス。
%Recipeは高機能・高技術であり 「処方のこだわりを、ちょうどいい価格で」をテーマにした
成分にも感性にも妥協しない次世代ブランド。
韓国コスメの技術力と 最前線のトレンドを取り入れつつ、
使いやすいカラーとテクスチャーに仕上げています。
◼️会社概要
会社名 ：株式会社Z STUDIO
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-19-19
事業内容：化粧品、日用雑貨等の企画/販売
お問い合わせ先：info@beauty-recipe.net