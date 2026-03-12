%Recipeから新提案！羽のように軽く密着する“澄み肌*１UVプライマー”と、重ねるたびにツヤがあふれる“水光ティント”が登場

株式会社Z STUDIO

株式会社Z STUDIO（ゼットスタジオ）は、コスメブランド「％Recipe（パーセントレシピ）」より、

新アイテム2種を発売いたします。2026年4月1日(水)よりメーカー出荷開始、順次店頭発売（一部店舗を除く）となります。

国内最高基準のUVカット効果＊2とトーンアップを1本で叶える「トーンアップUVセラム」、そして重ねるほどツヤが輝き、つけたての色を長時間キープする「ヴェールドロップ グロウティント」。

韓国の先進テクノロジーに基づいた独自の処方設計で誰でも理想の仕上がりを再現できる、機能性と利便性を両立したラインナップです。

トーンアップUVセラム

(左)：ヴェールドロップ グロウティント (右)：トーンアップUVセラム左から、01 ナチュラルベージュ、02 ペールピンク、03 スノーラベンダー

■POINT１.：独自技術「Serum!er(TM)」を採用

独自の「Serum!er(TM)」技術で、国内最高基準＊2のUVカットとみずみずしい美容液のような使い心地を両立。ワックスの配合量を最小限に抑え、水がはじけるような潤い感を叶えました。ベタつきのない羽のように軽いテクスチャーで、メイク前の肌をベストコンディションへ整えます。

左から、01 ナチュラルベージュ、02 ペールピンク、03 スノーラベンダー

■POINT ２.：メイクしたての澄み肌*1を長時間キープ

肌表面に密着ヴェールを形成し、メイクがぴたっと密着。ひと塗りで気になる毛穴や凹凸をなめらかにカバーし、時間がたってもメイクが崩れにくいなめらかな肌へ整えます。

※メイクの仕上がりイメージ

■POINT ３.：肌悩みやトーンに合わせて選べる3色のカラー展開

・01 ナチュラルベージュ

色ムラを自然にカバー*1するベージュカラー



・02 ペールピンク

自然な血色感*1とトーンアップ*1を叶えるホワイトピーチカラー



・03 スノーラベンダー

新雪のような透明感*1を与えるラベンダーカラー

※仕上がりイメージ

＊１メイクの視覚効果による

＊２%Recipeブランド内において

■こんな方におすすめ：

・明るく澄んだ肌を演出したい方

・夜までメイクの持続力を高めたい方

・肌の凹凸が気になる方

・乾燥でメイクのりが悪いと感じる方

■商品情報：

左から、01 ナチュラルベージュ、02 ペールピンク、03 スノーラベンダー

商品名：トーンアップUVセラム

カラー：全3色（01 ナチュラルベージュ・02 ペールピンク・03 スノーラベンダー）

価格 ：1,980円（税込）

容量 ：35g

販売先：全国のバラエティーショップ、ドラッグストア等（※一部店舗を除く）

ヴェールドロップ グロウティント

左から、01 ピンクシャワー、02 ピーチブリーズ、03 ムーンライトモーヴ、04 ブリックコーラル、05 ミッドナイトローズ

■POINT １.： 独自技術「Dewrise(TM)」採用

１.ツヤが溢れる新感覚ティント

クリアに発色し、重ねるほどツヤが溢れ出す新感覚”水光ティント”。ひと塗りでグロスいらずのツヤリップを叶えます。

２.独自技術「Dewrise(TM)」採用

塗布した瞬間に色素が唇にすばやく密着。色素をオイル膜でコーティングすることで、塗りたての色とツヤをキープします。

■POINT ２.： 指先の仕上がりを再現するシリコンブラシ

ポーチにすっきり収まるスリムなデザインに、指先のような感覚で使える「シリコンブラシ」を搭載。鮮やかなフルリップから、今っぽいふんわりとしたグラデーション・ぼかしも、これ1本で思いのまま。外出先でのリタッチも簡単なので、自由自在なリップメイクを楽しめます。

※使用イメージ

■POINT ３.： 気分まで彩る、5つの感性カラー

イエベもブルべも使いやすい5色のカラーラインナップ

・01 ピンクシャワー 愛されうさぎのシュガーピンク

・02 ピーチブリーズ 完熟濃厚ピーチベージュ

・03 ムーンライトモーヴ 月の光輝くモーヴベリー

・04 ブリックコーラル シックな一人タイム紅茶ブラウン

・05 ミッドナイトローズ AM2:30ファビュラスローズ

※メイクの仕上がりイメージ

■こんな方におすすめ：

・ティントを使って乾燥が気になっていた方

・グラデーションリップを簡単に叶えたい方

・色持ちのいいティントをお探しの方

・飲食しても“可愛い”が続く「飲み会リップ」をお探しの方

・ティントの乾燥が苦手で、潤いも色持ちも妥協したくない方

■商品情報：

左から、01 ピンクシャワー、02 ピーチブリーズ、03 ムーンライトモーヴ、04 ブリックコーラル、05 ミッドナイトローズ

商品名：ヴェールドロップ グロウティント

カラー：全5色（01 ピンクシャワー・02 ピーチブリーズ・03 ムーンライトモーヴ・04 ブリックコーラル・05 ミッドナイトローズ）

価格 ：1,870円（税込）

容量 ：3.2mL

販売先：全国のバラエティーショップ、ドラッグストア等（※一部店舗を除く）

◼️公式SNS最新情報はこちらから

公式Instagram(https://www.instagram.com/recipe_.official)

公式HP(https://beauty-recipe.net/)

◼️%Recipeについて

トレンド感と新しさを大切にしながら、

毎日のメイクに "今っぽさ"と"ときめき"をプラス。

%Recipeは高機能・高技術であり 「処方のこだわりを、ちょうどいい価格で」をテーマにした

成分にも感性にも妥協しない次世代ブランド。

韓国コスメの技術力と 最前線のトレンドを取り入れつつ、

使いやすいカラーとテクスチャーに仕上げています。



◼️会社概要

会社名 ：株式会社Z STUDIO

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-19-19

事業内容：化粧品、日用雑貨等の企画/販売

お問い合わせ先：info@beauty-recipe.net