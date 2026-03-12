アートホテル大阪ベイタワー 店内でいちご狩り 摘みたていちごを味わう1日限定体験型スイーツイベント開催

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二）は、2026年3月29日（日）限定で、2階 「SARAS CAFE & BRASSERIE（サラス カフェアンドブラッスリー）」にて、大阪府岸和田市のいちご農園・株式会社きしかんとの共同企画「いちごキャラバン×SARAS CAFE ＆ BRASSERIE よつぼしスイーツフェスsupported by きしかん（旧：岸和田観光農園）」を開催いたします。





本イベントでは、カフェの店内にプランターを設置し、店内をいちご農園のように彩った“プチファーム”を再現。大阪市内にいながら、まるで農園を訪れたかのような感覚でいちご狩りを体験できます。

使用するいちごはすべて、岸和田市のいちご農園「きしかん」が栽培するブランドいちご「よつぼし*」。本イベントのために当ホテルのシェフパティシエが開発した限定スイーツとして、「よつぼし」を贅沢に使用したパフェとクレープをご用意します。店内で収穫していただくいちごも同品種で、イベント限定スイーツをご注文のお客様には、いちご狩り体験（お一人様5粒）をお楽しみいただけます。

ホテルカフェで体験する“いちご狩り”と、旬のいちごを使った特別スイーツ。農園とホテルがコラボレーションした、五感で楽しめる体験型イベントです。

■よつぼし（いちご）のスペシャルパフェ





「よつぼし」を贅沢に10粒使用したスペシャルパフェ。

いちごのジュレをベースに、濃厚なピスタチオアイスクリーム、爽やかなレモンシャーベット、バニラといちごのアイスクリームを重ねました。仕上げにはいちごのミルフィーユをトッピング。サクサクとした食感がアクセントとなり、さまざまな味わいと食感のコントラストを楽しめます。

・提供数：20食限定

・料金：2,000円

・予約：前日正午までの完全予約制

■よつぼし（いちご）のクレープ





ディプロマットクリームをクレープで包み、爽やかなクレームダンジュとバニラアイスクリームをトッピング。「よつぼし」を贅沢に10粒使用し、「よつぼし」の味わいを生かしたいちごソースをたっぷりとかけました。食べ応えのある満足感の高い一品です。

・提供数：30食限定

・料金：2,000円

・予約：前日正午までの完全予約制

*「よつぼし」は2017年（平成29年）に品種登録された「種子繁殖型」のいちご。母親は「かおり野」の系統を受け継ぐ「三重母本1号」で、父親は「さちのか」や「とちおとめ」の系統を受け継ぐ「A8S4-147」。三重県、香川県、千葉県、九州沖縄農業研究センターが共同開発。円錐形の果実は光沢のある鮮やかな赤色で、果肉のかたさは中程度。甘味が強く、酸味も適度にあるので濃厚な甘酸っぱさが味わえます。見た目がきれいなのでデザートにも最適。出荷シーズンは12月からですが、早ければ11月下旬から収穫されます。

よつぼしという名前の由来は、「甘味」「酸味」「風味」「美味（うまみ）」がよつぼし級においしい、という意味のほか、4つの機関が共同で開発した期待の品種という意味も込められています。

【Instagram投稿キャンペーン】

SARAS CAFE ＆ BRASSERIEおよびきしかんのインスタグラムアカウントをそれぞれフォロー、本イベントの様子を投稿していただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼントします。

＜概要＞

対象期間：3月29日（日）

対象条件：

①きしかんおよびSARAS CAFE ＆ BRASSERIEのInstagramアカウントをそれぞれフォロー

②本イベントの様子をきしかんおよびSARAS CAFE ＆ BRASSERIEのアカウントをタグ付けし投稿

投稿媒体： Instagram （フィードまたはリール）

特典内容： きしかんいちご農園ペア入園券（1組）、SARAS CAFE ＆ BRASSERIEアフタヌーンティーセットペアチケット（1組）

【企画概要】

名称： いちごキャラバン×SARAS CAFE ＆ BRASSERIE よつぼしスイーツフェス（読み：イチゴキャラバン×サラス カフェアンドブラッスリー ヨツボシスイーツフェス）

期間：2026年3月29日（日）14:00～17:00（1部14:00～／2部 15:30～）※お席は90分制

場所：アートホテル大阪ベイタワー 2階 SARAS CAFE ＆ BRASSERIE（サラス カフェアンドブラッスリー）

予約フォーム：https://www.tablecheck.com/shops/saras-cafe-brasserie/reserve?menu_lists=69a91466eec037c9ed75b929

【店舗情報】

■SARAS CAFE & BRASSERIE





カジュアルながらも本棚に囲まれた穏やかな空間で過ごすことのできるオールデイダイニングです。朝食はビュッフェスタイルで、種類豊富なサラダや卵料理、名物のロティサリーチキンなど全30種類以上のメニューをご用意しています。また、ランチにぴったりなハンバーグやパスタのセットメニューや旬のフルーツを使った華やかなスイーツも好評です。ご利用のシーンや時間帯に合わせて、多彩な味わいをお楽しみいただけます。

TEL：06-6577-1117

公式ウェブサイト：https://saras-deli-pastry.com/cafe_brasserie/

営業時間：昼夕食・喫茶11:00～20:00（L.O.19:30）

場所：アートホテル大阪ベイタワー 2階 SARAS CAFE ＆ BRASSERIE（サラス カフェアンドブラッスリー）

■きしかん（旧：岸和田観光農園）

所在地：大阪府岸和田市内畑町5068

営業日：土曜・日曜・祝日のみ営業 （平日定休日、季節変動あり）

受付時間：1部 受付 9:00～9:50 2部 受付 11:00～11:50

開園時間：1部 開園 10:00 2部 開園 12:00

閉園時間：16:00

入園後、時間無制限のいちご食べ放題にてお楽しみいただけます。

詳しくはこちらから https://www.kishiwada-f.jp/

※食材は、当日の状態、仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※料金は消費税が含まれております。

※写真は全てイメージです。

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp