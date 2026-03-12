サブウェイ初！“チミチュリソース”が新登場 爽やかな香りの3種のサンド 3月18日より全国で期間限定発売

サブウェイ初！“チミチュリソース”が新登場

この春、新しいおいしさとの出会い。爽やかな香りの3種のサンド 『チミチュリ＆グリチキポテト』 『バジル＆えび生ハムポテト』 『チミチュリ＆BLTポテト』 2026年3月18日（水）より全国で期間限定発売

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『チミチュリ＆グリチキポテト』『バジル＆えび生ハムポテト』『チミチュリ＆BLTポテト』の3種のサンドを、2026年3月18日(水)から期間限定で全国のサブウェイにて販売いたします。

ハーブの香りで爽やかな味わいを楽しめる、春にぴったりの新作サンドが登場します。今回の注目は、サブウェイ初となる「チミチュリソース」。日本ではまだなじみのない方も多いチミチュリですが、アルゼンチン発祥のソースで、パセリとワインビネガーをきかせた春を感じる爽やかな味わいが特長です。あわせるポテトサラダには北海道産じゃがいも「さやか」を使用し、ほくほく食感と素材本来の風味で具材やソースを引き立てます。

新商品の『チミチュリ＆グリチキポテト』はジューシーなグリルチキンにポテトサラダを合わせた満足感のあるサンドイッチで、『バジル＆えび生ハムポテト』は、薫り豊かな生ハムとぷりぷりのえび、ポテトサラダにバジルが香る、春らしい軽やかな味わいです。また、『チミチュリ＆BLTポテト』は定番人気のBLTに具材感あふれるチミチュリソースを合わせ、爽やかなアクセントを加えました。

一度食べるとクセになる、爽やかなハーブの香りが特長の「チミチュリ」。この春、新しいおいしさとの出会いをお楽しみください。

＜期間限定販売 新商品概要＞

チミチュリ＆グリチキポテト

販売価格：620円（税込）

カロリー：345kcal、糖質：41.8g

さわやかなチミチュリソースに、ジューシーで食べ応えのあるグリルチキンとほくほくのポテトサラダを合わせた満足感のある逸品。

バジル＆えび生ハムポテト

販売価格：680円（税込）

カロリー：322kcal、糖質：39.0g

バジルがフレッシュに香る、スモークした薫り豊かな生ハムとぷりぷり食感のえびをほくほくのポテトサラダと合わせた逸品。

チミチュリ＆BLTポテト

販売価格：590円（税込）

カロリー：372kcal、糖質：45.2g

さわやかなチミチュリソースに、定番人気のBLTとほくほくのポテトサラダを合わせた味わい豊かな逸品。

【販売期間】 2026年3月18日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。