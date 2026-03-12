Sky Labs、米国心臓協会の「Established Investigator Award for Clinical Hypertension」支援を開始





韓国ソウル、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- Sky Labsは12日、米国心臓協会（American Heart Association、以下「同協会」）が設立した「Established Investigator Award for Clinical Hypertension」を支援することを発表した。

今回の支援は、昨年9月に同協会と締結した覚書（MoU）に基づくものであり、世界的な高血圧研究の発展に大きく貢献することが期待されている。

Sky Labsは、2026年から2028年までの期間において、高血圧研究分野で優れた研究成果を挙げた計3名の研究者に資金を提供する「Established Investigator Award for Clinical Hypertension」を支援する。

この期間中、Sky Labsは同協会に対して総額約90,000米ドルの資金を提供する予定である。この金額には、選出された研究者への年間賞金およびプログラム運営に必要なすべての関連費用が含まれる。

応募資格として、同協会のScientific Council on Hypertensionの会員であることが求められる。

Sky LabsのCEOであるJack Byunghwan Leeは次のように述べている。

「米国心臓協会への支援を通じて、世界トップレベルの高血圧研究の成果創出に貢献できることを大変光栄に思います。私たちは血圧管理ソリューションの有効性を検証するための臨床研究をさらに強化するとともに、これらの取り組みを支える研究開発にも継続的に取り組んでいきます。」

Sky LabsはAIヘルスケア企業であり、世界初の医療グレードの指輪型ウェアラブル血圧モニター「CART」を通じて、慢性疾患管理のための革新的なソリューションを提供している。

Sky Labsについて

https://skylabs.io/en/

Sky Labsは2015年9月に設立されたヘルスケア企業で、慢性疾患患者をモニタリングするための指輪型医療機器およびプラットフォーム「CART」の開発・運営を行っている。2020年には、光学センサーによる心拍信号を利用して心房細動をモニタリングする初代CARTを開発し、その後も技術を拡張してきた。2023年には、24時間血圧測定を目的とした指輪型モニター「CART BP pro」が医療機器として承認された。2024年には、韓国のHealth Insurance Review and Assessment Service（HIRA）により既存の医療行為である「24時間自由行動下血圧測定」（償還コード「E6547」）として認定され、現在韓国国内の病院やクリニックで処方されている。さらに2025年9月には、一般消費者向けの指輪型血圧モニター「CART BP」を発売し、公式オンラインストアおよび各種オンラインチャネルを通じて販売している。

メディアに関するお問い合わせ

Inok Jung

inok.jung@skylabs.io

Bomi Lee

bomi.lee@skylabs.io

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com