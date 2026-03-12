レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ランドリー家電市場はレポート：2033年までに26億米ドル到達見通し、CAGR 2%成長を支える高効率ランドリー技術と家庭用家電需要
日本ランドリー家電市場は、2024年の22億米ドルから2033年には26億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）2%で拡大すると見込まれています。洗濯機や乾燥機を中心とするランドリー家電は、家庭内の家事効率化を支える基幹家電として位置づけられています。近年では、単なる洗浄機能だけでなく、布地の種類や洗濯量に応じた自動制御機能、節水・省エネ設計、スマート接続機能などが組み込まれ、家電の高度化が進んでいます。こうした技術革新は、家庭内の家事時間削減と利便性向上を求める消費者ニーズに応え、日本の家電市場におけるランドリー機器の重要性を一層高めています。
都市化と可処分所得の増加が市場需要を後押し
日本におけるランドリー家電需要の背景には、高度な都市化と安定した所得水準があります。日本の都市化率は約91.9％と世界平均の55％を大きく上回り、人口の大多数が都市部で生活しています。都市生活では時間効率が重視されるため、家事を自動化できる家電製品の需要が高まりやすい傾向があります。また、日本は購買力平価ベースで一人当たりGDPが約42,600米ドルと高い水準にあり、平均可処分所得も年間28,872米ドルに達しています。人口の約90％が中産階級に属するとされる日本社会では、生活の質を高める家電への投資が一般的であり、こうした社会構造がランドリー家電市場の安定的な需要基盤を形成しています。
エネルギー消費の課題が市場拡大の抑制要因に
一方で、日本ランドリー家電市場にはエネルギー消費に関する課題も存在しています。家庭で1回の洗濯にかかる電気代は平均約1.6円であるのに対し、同量の衣類を乾燥させる場合には約45円の電力コストが発生し、乾燥工程は洗濯工程の約28倍のコストが必要とされています。このエネルギー負担は、消費者が乾燥機の利用を控える要因となる可能性があります。さらに、関東地域における約1,890万世帯の洗濯機および乾燥機の稼働が電力需要を70～220メガワット押し上げる可能性があると指摘されており、電力インフラへの影響も懸念されています。こうした背景から、メーカー各社は省エネルギー性能の高いモデル開発を進め、市場競争力を維持しようとしています。
スマートランドリー家電が新たな成長機会を創出
日本ランドリー家電市場では、IoTやスマートフォン連携機能を備えたスマートランドリー機器の普及が新たな成長機会として注目されています。近年の家庭では、時間節約と利便性向上を重視する傾向が強く、遠隔操作や自動運転機能を備えた洗濯機への関心が高まっています。スマート洗濯機では、専用モバイルアプリを通じて洗濯サイクルの遠隔操作や運転状況の監視、完了通知の受信などが可能となっています。また、日本市場では衛生機能への関心も高く、紫外線（UV）ライトを搭載したモデルが細菌や臭いの除去機能を提供するなど、清潔志向の高い消費者ニーズに対応しています。これらのスマート機能は、ランドリー家電の付加価値を高める要素となっています。
主要企業のリスト：
● Hitachi
● Panasonic
● Toshiba
● Sharp
● Whirlpool Corporation
● Electrolux Group
