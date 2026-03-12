レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ランドリー家電市場はレポート：2033年までに26億米ドル到達見通し、CAGR 2%成長を支える高効率ランドリー技術と家庭用家電需要

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ランドリー家電市場はレポート：2033年までに26億米ドル到達見通し、CAGR 2%成長を支える高効率ランドリー技術と家庭用家電需要