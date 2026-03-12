【テニス】佐藤政大選手が50歳以上ダブルスで優勝 MT1000 KOOYONG
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）がサポートしているプロテニスプレーヤー佐藤政大選手が、2026年3月7日から11日にオーストラリア・メルボルンのKooyong Lawn Tennis Clubで開催された「MT1000 (30-55, 75-90) KOOYONG」の50歳以上男子ダブルスで、有本尚紀選手と組んで優勝しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343789/images/bodyimage1】
ダブルス初戦は、Simon ARMS、Travis KINSMAN選手ペアに6-4、6-2で勝利。過去に敗北したARMS選手との対戦に「ドキドキした」と佐藤選手でしたが、見事に雪辱を果たしました。
準決勝はJason GASPER、Jamie WHITE選手ペアと対戦。佐藤選手は試合中に肩を痛めたものの、6-0、6-2で勝利しました。
決勝では、Richard DODSON、Michal KORECKY選手ペアと対戦。肩の負傷を抱えた佐藤選手、肘を痛めている有本選手と本調子ではなく、サービスゲームの取得率が低くなったものの、リターンゲームに集中して試合の流れを掴んでいきました。1-6、6-4で迎えたファイナルセットはスーパータイブレークにもつれ、「最後はチームワークで押し切りました」と佐藤選手。10-8で競り勝ち、栄冠を手にしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343789/images/bodyimage2】
50歳以上シングルスにも出場した佐藤選手は、初戦はVincent LITTKE選手（カナダ）6-3、6-1で勝利。準々決勝はCameron SIMON選手に3-6、4-6で敗れました。
＜男子50歳以上ダブルス＞
１回戦 ：BYE
準々決勝：6-4.6-2 Simon ARMS・Travis KINSMAN（オーストラリア）
準決勝 ：6-0.6-2 Jason GASPER・Jamie WHITE（オーストラリア）
決勝戦 ：1-6.6-4 10-8 Richard DODSON・Michal KORECKY（オーストラリア）
＜男子50歳以上シングルス＞
１回戦 ：6-3.6-1 Vincent LITTKE（カナダ）
準々決勝：3-6.4-6 Cameron SIMON（オーストラリア）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343789/images/bodyimage3】
＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●主な戦績
全日本ベテランテニス選手権 シングルス、ダブルス優勝
全日本テニス選手権 ミックスダブルスベスト4
軽井沢国際テニストーナメント ダブルス優勝
European Senior Championships 男子40歳以上ダブルス優勝
ITF senior tennis tournament SENKO CUP in Aichi grade400 45歳以上ミックスダブルス優勝
SANTA CRUZ - SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 男子45歳以上ダブルス優勝
Miraflores - Terrazas Ciudad Miraflores 男子45歳以上ダブルス優勝
Oceania Regional Seniors Tennis championships 男子45歳以上ダブルス優勝
1000 - GOLD COAST - TENNIS SENIORS QUEENSLAND CHAMPS 男子45歳以上ダブルス優勝 50歳以上ミックスダブルス優勝
SENKO CUP ITF Tennis Masters Tour700 in Aichi 男子45歳以上ダブルス、男子30歳以上ダブルス、50歳以上MIXダブルス優勝
ITF WORLD TENNIS MASTERS TOUR MT1000 - SWAN HILL 男子35歳以上ダブルス、男子45歳以上ダブルス優勝
21st Int. Wilson Masters Open By Ali Bey Club Manavgat 男子45歳以上ダブルス優勝
European Senior Championships 男子45歳以上ダブルス優勝
