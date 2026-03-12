プログラミング不要のPC向けRPG制作ツール『RPG Developer Bakin』 敵パーティ機能やメッセージプレビューなど新機能追加 大型アップデートVer.2.3実装
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹、本社：札幌市）は、本日、『RPG Developer Bakin』（以下、Bakin）の大型アップデートVer.2.3を実装しました。本アップデートでは、バトルやショップシステムの自由度をアップする新機能や、イベント作成やデバッグ作業を支援するさまざまな機能の追加や改善を実施しました。さらに、新バンドル2種類を発売するとともに、「SmileBoom Spring Sale 2026」を開催。3月20日（金）午前2時まで、Bakin本体および各種DLCを10％～35％OFFの特別価格で販売いたします。
■ゲーム制作の自由度と効率を高める大型アップデートVer.2.3実装
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343893/images/bodyimage1】
Ver.2.3では、敵パーティ機能やショップの価格や在庫の管理機能といった、ゲームシステムの自由度をアップするさまざまな機能を追加しました。さらに会話・メッセージのテキストのプレビュー機能をはじめとしたゲーム作りをよりスムーズにする便利な機能追加・改善も多く実装しています。
●RPG Developer Bakin Ver.2.3 追加機能概要
■敵パーティ
複数のキャストをグループ化し、「敵パーティ」として扱える機能を追加しました。
エンカウントバトルおよびイベントバトルの敵として指定できるほか、パーティ固有のバトルレイアウトやバトルイベントの設定にも対応。より戦略的で演出豊かなバトル構築が可能になります。
■会話・メッセージプレビュー
イベントで設定した会話やメッセージを、その場でゲーム内表示に近い形で確認できるプレビュー機能を追加しました。
会話やメッセージのイベントパネルからレイアウトを指定してプレビューすることができるため、テキスト調整の効率が向上します。
■ショップの価格調整や在庫管理
ショップ商品の価格変更（値上げ・値下げ）や在庫管理ができる機能を追加しました。
ゲームの進行やシナリオ展開に合わせたショップの管理ができるようになります。
■変数一覧の改善
変数がどこで操作されているかを把握できる「変数一覧」をより便利にしました。
変数を操作しているイベントパネルやマップイベントを見つけやすくし、デバッグ作業をより効率的にできるようにしました。
■スキルサンプルプロジェクト
コモンイベントやバトルイベント、データベースの設定などを使って作られたスキルのサンプルをまとめたプロジェクトを追加しました。
敵を吹き飛ばしてバトルから退場させたり、数ターン後に戦闘不能にする呪いをかける、といった例を収録しています。
その他にも数多くの機能追加・改善を行っております。
ぜひこの機会に『RPG Developer Bakin』でのゲーム作りにチャレンジしてみてください。
■SmileBoom Spring Sale 2026開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343893/images/bodyimage2】
本日よりSteamストアにて『RPG Developer Bakin』が20％OFFになる「SmileBoom Spring Sale 2026」を開催。様々なリソースをパックにしたDLCも10％OFF～35％OFFとなるほか、セール対象の製品を含むバンドル版にも本セールの割引が適用され、さらにお得になります。この機会をお見逃しなく！
●SmileBoom Spring Sale 2026概要
期間：2026年3月12日(木)～3月20日(金)午前2時（JST）
対象／割引率：
・RPG Developer Bakin：20％OFF
■ゲーム制作の自由度と効率を高める大型アップデートVer.2.3実装
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343893/images/bodyimage1】
Ver.2.3では、敵パーティ機能やショップの価格や在庫の管理機能といった、ゲームシステムの自由度をアップするさまざまな機能を追加しました。さらに会話・メッセージのテキストのプレビュー機能をはじめとしたゲーム作りをよりスムーズにする便利な機能追加・改善も多く実装しています。
●RPG Developer Bakin Ver.2.3 追加機能概要
■敵パーティ
複数のキャストをグループ化し、「敵パーティ」として扱える機能を追加しました。
エンカウントバトルおよびイベントバトルの敵として指定できるほか、パーティ固有のバトルレイアウトやバトルイベントの設定にも対応。より戦略的で演出豊かなバトル構築が可能になります。
■会話・メッセージプレビュー
イベントで設定した会話やメッセージを、その場でゲーム内表示に近い形で確認できるプレビュー機能を追加しました。
会話やメッセージのイベントパネルからレイアウトを指定してプレビューすることができるため、テキスト調整の効率が向上します。
■ショップの価格調整や在庫管理
ショップ商品の価格変更（値上げ・値下げ）や在庫管理ができる機能を追加しました。
ゲームの進行やシナリオ展開に合わせたショップの管理ができるようになります。
■変数一覧の改善
変数がどこで操作されているかを把握できる「変数一覧」をより便利にしました。
変数を操作しているイベントパネルやマップイベントを見つけやすくし、デバッグ作業をより効率的にできるようにしました。
■スキルサンプルプロジェクト
コモンイベントやバトルイベント、データベースの設定などを使って作られたスキルのサンプルをまとめたプロジェクトを追加しました。
敵を吹き飛ばしてバトルから退場させたり、数ターン後に戦闘不能にする呪いをかける、といった例を収録しています。
その他にも数多くの機能追加・改善を行っております。
ぜひこの機会に『RPG Developer Bakin』でのゲーム作りにチャレンジしてみてください。
■SmileBoom Spring Sale 2026開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343893/images/bodyimage2】
本日よりSteamストアにて『RPG Developer Bakin』が20％OFFになる「SmileBoom Spring Sale 2026」を開催。様々なリソースをパックにしたDLCも10％OFF～35％OFFとなるほか、セール対象の製品を含むバンドル版にも本セールの割引が適用され、さらにお得になります。この機会をお見逃しなく！
●SmileBoom Spring Sale 2026概要
期間：2026年3月12日(木)～3月20日(金)午前2時（JST）
対象／割引率：
・RPG Developer Bakin：20％OFF