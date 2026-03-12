日本全国に1,000店舗以上を展開する作業服・作業用品専門店チェーン「ワークマン」、VPJのデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入

日本全国に1,000店舗以上を展開する作業服・作業用品専門店チェーン「ワークマン」、VPJのデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入