PriceChanger、価格追従プロセスを刷新 - 競合の値下げ検知から更新完了まで最短1分の完全自動フローを構築
「気づいたときには手遅れ」--手動の価格更新では追いつけない競合の値下げに、最短1分で自動追従
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」の価格追従プロセスを刷新し、競合の値下げ検知から自社ECカートの価格更新完了まで、最短1分で自動完了する仕組みを構築しました。
■ 手動更新の「5つのステップ」が生む致命的な遅れ
手動で価格を更新する場合、以下のステップが必要です。
(1) 競合の価格を確認（価格.comを目視チェック）
(2) 自社価格と比較
(3) 値下げ幅を判断
(4) ECカートの管理画面にログイン
(5) 価格を手入力して更新
1商品あたり5～10分。50商品なら4時間以上。しかも、この作業中にも競合は次の価格変更を行っています。
■ PriceChangerの「1分」の中身
PriceChangerは、手動なら数時間かかるプロセスを最短1分で完了します。
● Step 1 - 競合価格の自動検知：価格.comの競合出店者の価格を常時モニタリング
● Step 2 - 自社価格との自動比較・判断：事前設定したルールに基づき、値下げ・値上げを自動決定
● Step 3 - ECカートへ自動反映：API連携により、カート側の販売価格を即座に更新
人の手を介さず、「検知 → 判断 → 更新」の全工程を自動で完了します。100商品程度であれば最短1分間隔で巡回します。
※モール型ECは各モールの仕様に依存するため、更新間隔が異なる場合があります。
■ 「1分」と「数時間」--この差が売上を分ける
価格.comでは、最安値のショップにアクセスが集中します。
● 競合が値下げしてから1時間放置 → その間のアクセスと売上をすべて失う
● 金曜夜に値下げされ月曜朝まで気づかない → 60時間以上の機会損失
● GW・年末年始は完全に放置 → 繁忙期の売上を丸ごと逃す
PriceChangerなら最短1分で追従。「気づいたときには手遅れ」をゼロにします。
■ 下限価格ガードで利益を守る
価格の自動追従で懸念されるのが「際限のない値下げ競争」です。PriceChangerは、あらかじめ下限価格を設定できるため、利益を確保しながら最安値を維持できます。
● 下限価格に達したら自動で追従を停止
● 競合が値上げしたら自動で値上げ → 利益を最大化
● 価格ルールは商品ごとに個別設定可能
■ 導入効果
● 価格追従スピード：数時間～翌日 → 最短1分
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 価格判断の属人化：担当者依存 → ルールベースの自動運用
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間無料トライアル実施中
makeshopアプリストアからは最短5分でお申し込み可能。全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ makeshopアプリストア「PriceChanger for makeshop」
https://apps.makeshop.jp/item/000000000190
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343654/images/bodyimage1】
