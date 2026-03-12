Tencent Cloud、GDC 2026でAI活用ゲームソリューションを発表 、ゲームの未来に向けて接続・創造・セキュリティを変革

最新のGVoiceにより、ゲーム内におけるプレイヤーの没入感と体験が飛躍的に向上

SAN FRANCISCO、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- Game Developer's Conference (GDC) 2026において、グローバル・テクノロジー企業Tencentのクラウド事業であるTencent Cloud は、ゲーム業界向けのAI-活用の革新的技術を披露し、ゲームの開発、プレイ、保護のあり方を再定義するAI活用ソリューション群を発表しました。インテリジェントなゲーム内コミュニケーションから次世代セキュリティまで、これらのイノベーションは、プレイヤー同士のつながりを強化し、開発を効率化し、没入感の高い体験の水準を引き上げることで、ゲームの未来を形づくっています。

「Omdia Market Radar: Cloud Platforms for Games - 2025」レポートでは、Tencent Cloudは長年にわたるゲーム分野の専門知識を生かし、世界中の開発者を支援するリーダーとして位置づけられています。同社は現在、AIを活用した新世代のソリューションを通じて、この分野での深い専門知識をさらに広げています。

Tencent Games GVoice：インテリジェントな接続を実現するAI

その先頭に立つのが、Tencent Cloudの主力製品で新たに刷新されたGame Multimedia Engagement Solution（GMES）です。GMESは旧称をGame Multimedia Engine（GME）といい、ゲームのライフサイクル全体を支える戦略的拡張を意味します。この未来を切り拓く最初の一歩が、 GVoice です。GVoiceは、世界中の何十億ものプレイヤーをインテリジェントにつなぐ機能をさらに進化させた製品です。

GVoiceは、クリアでスムーズかつリアルタイムのゲーム内インタラクション機能を基盤に、最先端のAI技術を統合し、ゲーム体験を変える 多彩な機能を提供します。

・AI強化音声機能：自動音声認識（ASR）、割り込み処理、指向性音声ピックアップを内蔵し、正確で明瞭な音声入力を実現するAIリアルタイム会話機能を提供します。高性能な音声ゲートウェイとして、開発者はLLMやTTSとシームレスに接続し、「AI Teammates」のような革新的なゲームプレイや、没入感の高い会話体験を生み出せます。

・マジックボイス ：GVoice AI音声エンジンを基盤とする次世代AIボイスチェンジ技術により、プレイヤーはゲームプレイ中に瞬時に声を変えられ、個性を表現し、打ち解け、チーム内で自然にコミュニケーションできます。

・リアルタイム翻訳 ：瞬時かつシームレスな多言語翻訳により、国境を越えたコラボレーションを可能にし、地域をまたぐチームワークを円滑にします。



Shichuan Liu, Director of Game Solutions at Tencent Cloud



Tencent Cloud のゲームソリューション担当ディレクターであるSichuan Liuは、次のように述べています。「今日のゲームは単なる娯楽ではなく、プレイヤーがつながり、協力し、ともに創造する活気あるコミュニティです。GMESエコシステム内の最新アップグレード・ソリューションであるGVoiceは、こうしたつながりをさらに強化するために設計されており、即時応答、言語を越えたスムーズな翻訳、自然で魅力的な音声インタラクションを実現します。GDC 2026では、この次世代アップグレードがマルチプレイヤー体験のあり方そのものをどう変えうるかをご紹介します。これにより、世界中のプレイヤーが、より豊かに、より安全に、より包摂的につながり、戦略を練り、交流し、友情を育めるようになります。」





カジュアルモバイルゲームから、PUBG MOBILEやDelta Force のような大規模マルチプレイヤー作品まで、GVoiceは5大陸にまたがるコミュニケーションを強化し、多様なゲームシナリオを支援することで、世界中のプレイヤーが障壁なくつながり、戦略を立て、交流できるようにします。

AI活用セキュリティ：ゲーム体験のあらゆるレベルを保護

ゲーム世界がよりダイナミックかつグローバルにつながるようになる中、Tencent Cloudは、包括的なAI活用セキュリティ・ソリューションによって、ゲームのセキュリティとパフォーマンスを高めています。Tencent Cloudは、EdgeOne とAnti-Cheat Expert（ACE） の連携により、パフォーマンスを損なうことなく、ゲームの整合性を保ち、公正なプレイを確保し、プレイヤーの信頼を高める多層防御システムを提供します。

Tencent CloudのEdgeOneは、パフォーマンスと保護を両立させ、あらゆるゲーム体験を守り、加速します。「プレイのために築き、さらなる可能性を広げる。」（Built for Play. Spark More.）という理念を中核に据えて設計されており、堅牢なサーバー安定性と超低遅延のエッジAI推論を実現し、リアルなNPCとのインタラクションを通じて、ゲームの安全性とプレイヤーの没入感を高めます。EdgeOneの中核的な強みは、統合型のAI-活用セキュリティ機能やエッジでのAIコンピューティングにあります。

・AI-活用セキュリティ

・コンテンツの保護： AIクローラーによるトラフィックを検知・制御

・攻撃の阻止： 悪意あるトラフィックをリアルタイムで80%から0.2%へ低減

・エッジAIコンピューティング

・AI推論： 柔軟で管理されたエッジ推論を実行

・エッジ機能： コールドスタート0.5msで安全に実行

Delta Force を例にとると、Tencent Cloud EdgeOneは、この人気タイトルをフルリンク高速化とセキュリティで支え、レイヤー4のTCP高速化、DDoS防御、Anycast、さらにレイヤー7の動的保護によって大規模接続と決済・アカウントを保護しています。

ACE を補完する形で、Tencent Gamesが20年以上にわたり培ってきた技術的蓄積に基づき、「Game On, Cheats Gone」を掲げています。ACEは、AI活用の行動検知とシナリオ指向のセキュリティ・アーキテクチャにより、フルシナリオ対応のリアルタイム・アンチチート・システムを構築しています。Soul Knight Prequel をはじめとするタイトルで採用されているACEは、人間中心のクローズドループ型ガバナンス・システムを備え、すべての開発者が公正なグローバル・ゲーム・エコシステムを構築できるよう、拡張性の高いソリューションを提供します。

コンテンツ制作を効率化する包括的なAIツールキット

GDC 2026においてTencentは、最近発表したHunyuan 3D AI生成エンジンも披露しました。これは、テキスト、画像、スケッチなど多様なマルチモーダル入力から、高品質な3Dアセットを数分で生成できるソリューションです。この機能は、3Dプリンティングに加え、3Dアセット設計、デジタルツイン、メディア制作、広告、Eコマースなど、主要な業種に幅広く活用できます。たとえば、ドイツの3D AI Studio は、このソリューションを用いて、ユーザーがより迅速に3Dコンテンツを制作できるよう支援する高度なツールを構築しています。リトアニアのCGTrader は、世界中のクリエイター・コミュニティによるワークフローを加速するための先進的な生成AIワークフローを立ち上げる予定です。さらに、ドイツのMaxon は、2026年後半に提供予定のCinema 4D Awardに輝くiPad向け・デスクトップ向けアプリに、HY 3Dモデル生成エンジンを統合しています。

さらに、Tencent CloudのAgent Development Platform（ADP）は、スタジオが動的で知識駆動型のエコシステムを構築できるようにすることで、ゲーム業界を支援しています。複雑なワークフロー自動化とマルチエージェント連携をRAGと組み合わせることで、このプラットフォームは強力なユースケースを実現します。大規模なスタジオ知識ベース全体にわたるリアルタイムQ&Aの提供から、アーティストのオンボーディングの加速、制作基準への準拠の効率化までを支援します。この統合的なアプローチは、ゲーム開発における高度なエージェント機能のための強固な基盤を築きます。

グローバルゲーム成功を支える原動力

Tencent Cloudのゲーム向けクラウド・ソリューションにおけるリーダーシップは、世界で最も成功し、広くプレイされているゲームタイトルの数々を支える重要な役割によって、さらに強固なものとなっています。10億ダウンロードを超えたPUBG MOBILE から、安定して高い収益を上げているHonor of Kings まで、Tencent Cloudは大規模なパフォーマンスを支える基盤を提供しています。また、Love and Deepspace、Ragnarok Online 3、Lucky Defense、Soul Knight Prequel、NetMarbleなど、著名開発会社による大型タイトルも支えています。世界中で何百万もの同時接続プレイヤーを支えるTencent Cloudは、あらゆる規模・ジャンルのライブサービス型ゲームに、深い専門知識と実証済みの信頼性をもたらします。

Tencent Cloudでよりよいプレイ（Play Well with Tencent Cloud）というブランド・ビジョンのもと、同社は効率性と拡張性の向上を通じて、ゲーム企業の事業成長と長期的な成功の実現を支援しています。Tencent Cloudは、開発者が創造的なビジョンをより迅速かつ効果的に形にできるよう、使いやすいAI活用ツールを提供するとともに、世界中のプレイヤーに向けて、より豊かで意義のある体験を届けています。Tencent Cloudは、インテリジェントな接続、創造の加速、信頼できるセキュリティを通じて、ゲーム・エコシステムのあらゆる領域でよりよいプレイ（Play Well）の意味を再定義しています。

Tencent Cloudのゲーム関連製品の詳細については、こちらをご覧ください。優れたゲームが飛躍する場所

Tencent Cloudについて：

世界有数のクラウド企業であるTencent Cloudは、現実世界の課題を解決する革新的なソリューションを生み出し、スマート産業のデジタル変革を可能にすることに注力しています。Tencent Cloudは、広範なグローバル・インフラを通じて、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、AI、IoT、ネットワークセキュリティなどの先端技術を活用し、世界中の企業に安定性と安全性に優れた業界トップクラスの製品とサービスを提供しています。ゲーム、メディア・エンターテインメント、金融、ヘルスケア、不動産、小売、旅行、交通など、幅広い業界のニーズに応えることが、私たちの変わらぬ使命です。

