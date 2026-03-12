阪田マリンさん×豊後高田昭和の町！豊後高田市ロケーション紹介動画を公開（大分県豊後高田市）

豊後高田市フィルムコミッション（佐々木敏夫会長）は、今年で誕生25周年を迎える「豊後高田昭和の町」の新たな魅力を伝えるため、ネオ昭和アーティストの“阪田マリン”さんを起用し、映画などのロケーションやインフルエンサーの誘致を促進して豊後高田昭和の町を起点とした市内観光への誘客を図ることを目的としたロケーション動画を制作しました。

動画の概要

コンセプト

『様々な“Re:”で豊後高田昭和の町を魅せる』

今まであまり表に出ていない夕方から夜のノスタルジックな雰囲気など、豊後高田昭和の町の“裏側（reverse）”や、今年で誕生から25周年を迎える昭和の町の魅力を“再び（revive）”伝える動画として、“繰り返し（repeat）”長期間、様々な媒体で発信します。

動画の規格・公開先

①ロングバージョン1本（3分）

豊後高田市公式YouTubeチャンネル

②ショートバージョン1本（1分）

豊後高田市公式YouTubeチャンネル

豊後高田市公式Instagramアカウント

阪田マリンさんInstagramアカウント

豊後高田昭和の町

大分県豊後高田市は、江戸時代から昭和30年まで栄えた町でしたが時代の変化で寂れてしまいました。そこで、昭和30年代の商店街の町並みを忠実に再現し、今では、古き良き時代の雰囲気を楽しめる観光スポットとなっています。

商店街では、各商店が「一店一宝」や「一店一品」として昭和のお宝の展示や商品を販売、週末の日曜祝日には昭和32年式のボンネットバスも運行するなど、懐かしい昭和の町並みと温かい雰囲気を体験できます。

豊後高田昭和の町について詳しくはこちら

豊後高田市移住応援プロモーション動画も完成！

コンセプト

『MADE IN 豊後高田！』

企画から撮影・編集・作詞作曲・歌唱・出演等、すべて豊後高田市民の手で作り上げました。

豊後高田市へ移住を検討する方に、市内の日常の雰囲気や活力を感じてもらうとともに、市民にも改めて本市の人と人との繋がりの温かさを感じていただける動画です。

概要

①撮影・編集

合同会社GREENBOW 太田 裕司 氏（市内在住/移住者）

②作詞・作曲・歌唱

小久保 淳平 氏（市内在住のシンガーソングライター/移住者）

③出演

個人を含む市内事業所や団体等 約20団体250名以上

④ストーリー

豊後高田市で生まれ育った少年が成長し、一度は県外へ出たものの、都会暮らしに疲れ、帰省した際に改めて本市の風景や人の温かさを懐かしく思い出すというストーリーを主軸に、音楽に合わせて市内各所で市民の皆さんにダンス等で出演していただき、豊後高田市の夜明けから日没までをミュージカルのようにテンポ良く視聴できる内容に仕上げています。

動画の公開先

・豊後高田市公式ホームページ

・豊後高田市移住支援サイト

・豊後高田市公式YouTubeチャンネル