スペックで選ぶ時代から、人生の「意味」に共鳴する時代へ。雑誌『ENGINE』とコラボ。

輸入車１３ブランド集結「プレミアム＆ラグジュアリー インポートカー・エキスポ」 名古屋吹上ホールで開催。

～AIコンシェルジュが導く、自由でエモーショナルな“運命の1台”との出会い～

輸入車マルチブランド合同フェア実行委員会は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、輸入車プレミアムブランドが一堂に会する「ラグジュアリー＆プレミアム インポートカー・エキスポ」を開催いたします。

本イベントは、輸入車マルチブランド合同フェアとして、従来の「車を売るための展示会」という枠組みを超え、お客様が自身のライフスタイルや価値観を再発見し、心から共鳴できる1台と出会うための「対話の場」として再定義いたしました。









【2つのコア・コンセプト】

「輸入車をもっと自由に、気ままに」 ショールームを訪れる際の心理的なハードルを取り払い、ブランドの垣根を超えて多様な輸入車のオーラを気軽に味わっていただくことを第一の目的としています。

「スペックではなく『意味』と『価値』で選ぶ」 馬力や燃費といった数値データ（スペック）の比較ではなく、そのブランドが歩んできた歴史、デザインに込められた哲学、そして「その車があることで人生がどう豊かになるか」という情緒的な価値への共鳴を大切にします。

今回の最大のハイライトは、知的好奇心を刺激するライフスタイル誌『ENGINE』との特別コラボレーション企画です。

「輸入車専門・AIコンシェルジュ」による価値観診断

会場内に設置されたラウンジ内に「輸入車専門・AIコンシェルジュ」コーナーを設けました。お客様の何気ない日常の過ごし方や大切にしている美意識をお伺いし、13ブランドの中から「最高のパートナー」をエスコートいたします。共感した輸入車があれば、会場内のディーラーブースで、担当スタッフと直接相談ができます。AIコンシェルジュが起点となり、来場者と出展ディーラーとの出会いの機会を創ります。





「ENGINE最新号掲載車両」の特別展示

ラウンジ内には、雑誌『ENGINE』最新号に掲載された象徴的なモデルを実車展示。紙面で語られる洗練されたストーリーを読み込み、その感動のままに実車のディテールや存在感を確かめるという、メディアミックス型の新しい体験を提供します。









コラボラウンジ

■イベント

輸入車トークライブ「知らなかった輸入車の世界」

ENGINE総編集長/村上政×自動車解説者・ジャーナリスト/Gocar｜パーソナリティ/多田えりか

3月14日（土）①11時30分 ②15時

自動車解説者・ジャーナリスト/Gocarによる輸入車コンシェルジュとして、来場者のご相談を受付けます。

3月15日（日）10時～16時（随時）



ENGINE総編集長



自動車解説者ジャーナリストGocar



パーソナリティ多田えりか



【開催概要】

日時： 2026年3月14日(土)・15日(日) 10時から17時

場所： 吹上ホール（名古屋中小企業振興会館）

出展ブランド： アストンマーティン、マセラティ、ランドローバー、アウディ、ポルシェ、DS、アルファロメオ、プジョー、ルノー、BYD、シトロエン、フィアット他（順不同）

特設サイト：https://aichi-importcar.com