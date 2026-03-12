Haier Biomedical、ローマで欧州パートナーサミットを開催し、「In Europe, for Europe（欧州で、欧州のために）」戦略を推進

ローマ、2026年3月12日 /PRNewswire/ -- Haier Biomedicalはこのほど、「Advancing Together - Sharing the Future of Biomedical Innovation（共に進む - バイオメディカル・イノベーションの未来を共有する）」をテーマにローマで欧州パートナーサミットを開催しました。欧州23カ国から37の地域パートナーと業界リーダーが集まり、欧州への長期的なコミットメントが示されるとともに、ブランドポートフォリオの戦略的アップグレードとして、拡張されたラボラトリー・ソリューションのポートフォリオが発表されました。新たな戦略は、シナリオベースのアプリケーション主導ソリューションへとシフトするものであり、欧州におけるローカライゼーションを深化させ、より包括的でテーラーメードのサービスとサポートを地域全体で提供するというHaier Biomedicalの長期的な計画も共有されました。



Haier Biomedical Hosts European Partner Summit in Rome and Advances “In Europe, for Europe” Strategy



サミットでは、Haier Biomedicalのグローバル・マーケット・ディレクターであるEnrique Wang氏が、2027年までに国際市場からの売上高を世界全体の50%以上に、2028年までに冷凍以外の売上高の貢献度を50%以上にするという同社のグローバル・ビジョンを改めて示しました。同氏はまた、欧州が引き続き同社のグローバル化ロードマップにおける戦略的優先事項であることを強調しました。これは、地域の規制基準、顧客の期待、アプリケーションのニーズに合わせた製品・サービス・サポートを提供する「In Europe, for Europe」のローカライゼーション原則を強調するものです。

Haier Biomedical EuropeのNorth, Central & Eastern Europe担当DirectorであるSemir Selimovicは、2026年の欧州戦略について説明し、主要市場における対応力と実行力を強化するため、現地の販売・サービス・製品専門知識への継続的な投資を進める方針を示しました。欧州はHaier Biomedicalにとって最も急成長している国際地域の一つであり、現地チームの拡大と製品ポートフォリオの着実な拡大がこれを支えています。

冷凍庫からフルソリューションへの拡大

新製品の中では、Plasma Apheresis System XJ-IIIが特に注目を集めました。このシステムはEU MDR認証を取得しており、欧州の厳しい規制要件を満たす重要な節目となるとともに、血液・血漿技術分野におけるHaier Biomedicalの地位を強化するものです。欧州全域で、Haier BiomedicalのCO₂インキュベーター、遠心分離機、バイオセーフティ・キャビネット、コールド・ストレージ・ラインは、エネルギー効率の高い技術と地域の認証基準への適合に支えられ、市場シェアを拡大し続けています。ローマで発表された製品の進化は、研究所・病院・ライフサイエンス機関にエンドツーエンドのソリューションを提供できる包括的なポートフォリオの実現に向けた動きを示しています。

成長エンジンとしての自動化とインテリジェントな血液管理

Haier BiomedicalのEuropean Automation Solution SpecialistであるDaniele Pericoliniは、検査室オートメーションとインテリジェント血液管理システムを通じて将来の成長を推進する同社の戦略について概説しました。Haier Biomedicalの自動バイオバンク・ソリューションは、RFID対応の超低温保存、モジュール式自動化プラットフォーム、液体窒素システムを統合し、サンプルのトレーサビリティと業務効率の向上を図っています。サンプルの完全性、温度管理、高密度保管といった課題に対応することで、同社は高度なバイオバンキング・インフラに対する欧州の高まる需要に応える形で存在感を高めています。

さらに、U-Bloodインテリジェント血液管理システムは、従来の冷蔵保存からリアルタイム連携による血液サプライチェーン管理への移行を象徴するものです。廃棄削減、トレーサビリティの向上、24時間対応の輸血ワークフローをサポートする設計のこのソリューションは、安全性・デジタル化・ゼロウェイスト医療への取り組みを強化する欧州の動向と一致しています。

欧州の顧客からの評価とブランドの整合性

サミットではまた、ドイツ、スロベニア、フランス、デンマークを代表する欧州パートナー4社の成功事例も紹介され、Haier Biomedicalのソリューションが現地で高く評価されていることが示されました。フランスでは、長年のパートナーが、フランスの規格に適合した共同開発のバイオセーフティ・キャビネットを紹介しました。同製品は100社以上の顧客に230台以上が導入されています。デンマークでは、Haier Biomedicalのパートナーが、超低温フリーザーの公共入札での成功と、現在進行中の追加製品カテゴリーへの拡大について紹介しました。スロベニアでは、製薬分野における大規模な導入事例が、複雑な複数ユニットプロジェクトを管理する同社の能力を裏付けました。中欧のパートナーからは、信頼性、規制遵守、アフターセールス・サポートが主要な差別化要因として挙げられました。

2025年の国際的な力強い成長

Haier Biomedicalの欧州での事業拡大は、堅調な財務実績に支えられています。2025年の売上高は23億人民元を超え、国際売上高は8億4,000万人民元に達しました。これは総売上高の36%以上を占め、継続的な国際展開を反映しています。

欧州は2桁成長を記録し、国際売上高全体の伸びに大きく貢献しました。AI主導および自動化関連ソリューションは2025年の総売上高の約15%に貢献しており、テクノロジー主導の事業変革の加速を示しています。こうした結果は、ハードウェア輸出から、18カ国以上の地域チームと認証に支えられたローカライズされたソリューション提供へという、より広範な事業転換を反映しています。

欧州パートナーサミットの閉会にあたり、Haier Biomedicalは、現地事業の強化、オートメーションとライフサイエンス・ソリューションの拡大、パートナーとの共同成長の推進に対するコミットメントを改めて示しました。グローバルなイノベーション能力と欧州における現地実行力を組み合わせることで、同社は2026年以降、信頼されるライフサイエンス・ソリューションのプロバイダーとしての地位をさらに強固にすることを目指しています。

詳しくは、https://www.haiermedical.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com