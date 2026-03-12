スミス・ディテクション、3D X線スキャナー「HI-SCAN 6040 CTiX」の累計販売2,000台を達成



世界100カ所超の空港への配備実績が、先進スクリーニングソリューション分野におけるスミス・ディテクションへの高い信頼を改めて示す大きな節目となりました。

香港--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 脅威物検出およびセキュリティ検査ソリューションの世界的リーダーであるスミス・ディテクションは本日、高解像度の3Dコンピュータ断層撮影画像とAIを活用した高度な自動検知機能を備える、業界をリードする3D X線スキャナー「HI-SCAN 6040 CTiX」の累計販売台数が2,000台に達したと発表しました。

HI-SCAN 6040 CTiXは、欧州、アジア太平洋、中東、南北アメリカの100カ所を超える空港に配備されています。これらの地域での運用実績により、空港と旅客の双方に一貫したメリットをもたらすことが実証されています。誤警報が少ないことで、より迅速で信頼性の高い検査が可能になります。また、脅威の様相が変化しても、この技術はそれに対応し続けることで、長期的なセキュリティレジリエンスの強化につながります。また、対象地域では、旅客はノートパソコンや液体物をバッグから取り出す必要がなくなり、この一見小さな変化が保安検査場の混雑緩和に大きな効果をもたらしています。

スミス・ディテクション営業担当副社長のマット・クラーク氏は、次のように述べています。 「今回、HI-SCAN 6040 CTiXの累計販売台数が2,000台に達したことは、世界中の空港がスミス・ディテクションに寄せる信頼の強さを力強く裏付けるものです。当社の技術は、インテリジェントでAI対応のスクリーニングソリューションを通じて、空港の旅客動線の改善、セキュリティ成果の向上、そして進化する脅威への先回りを支援しています。この記念すべき節目は、スミス・ディテクションが培ってきたエンジニアリングの伝統、継続的な技術革新への投資、そしてより優れた旅客体験の実現に向けた当社の取り組みを示すものです」

世界各地で数千台規模のシステムが導入されているHI-SCAN 6040 CTiXは航空保安検査における世界的なベンチマークとなっています。実証済みの性能、信頼性、アップグレード性により、同製品は優れた旅客体験を提供しながら保安を強化したいと考える空港にとって有力な選択肢のスキャナーとなっています。業界をリードするトレーニングおよびアフターケアプログラムに支えられたHI-SCAN 6040 CTiXは、今日の空港のニーズに応えるとともに、将来の要件にも適応できるよう設計されています。

スミス・ディテクションは今後開催されるPassenger Terminal Expoにおいて、HI-SCAN 6040 CTiXを出展します。来場者はシステムのライブデモンストレーションを通じて、その3Dスクリーニング技術が世界各地の保安検査場の運用をどのように変革し、保安性能の向上に貢献しているかを体感することができます。

スミス・ディテクションについて

スミス・ディテクションは脅威物検出およびセキュリティ検査技術の分野で世界をリードする企業として、航空、港湾・国境、都市保安、防衛向けにソリューションを提供しています。長年にわたって培ってきた専門知識と絶え間ないイノベーションへの取り組みにより、スミス・ディテクションは人々と社会インフラの保護に貢献するとともに、世界中で旅客の安全かつ円滑な移動を支えています。

HI-SCAN 6040 CTiXについて

HI-SCAN 6040 CTiXは世界で2,000台超の導入実績を持つ、規格・基準への適合を重視して設計された保安検査場向けCTプラットフォームです。高度な3D画像技術と爆発物の自動検知機能を組み合わせることで、基準に準拠した迅速な検査とオペレーターの判断を支援し、CT、レーン、ソフトウエアで構成される保安検査場全体のエコシステムにも統合可能となっています。アップグレード性と適応型AIにより、運用ニーズや規制要件の変化に対応しながら、長期的な価値を提供します。液体物を含む持ち物の取り扱いルールの変更については、引き続き各地域当局の要件に従う必要があります。

