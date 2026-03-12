GIGABYTE、Intel（R）Core（TM）Ultra 200S PlusプロセッサーおよびCQDIMMテクノロジーに対応したZ890 Plusシリーズマザーボードを発表

台北市、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドであるGIGABYTEは、Intel ® Core™ Ultra 200S Plusプロセッサーの潜在能力を最大限に引き出すように設計された、Z890 Plusシリーズ・マザーボードを発表しました。革新的なCQDIMM技術を採用したAORUS ELITE DUO XおよびZ890M FORCE DUO X WIFI7モデルを中心に、これらのデュアルDIMM設計は、妥協のないメモリ性能、優れた信号整合性、およびメインストリームゲーマーや性能重視のユーザー向けに調整されて洗練された機能を提供します。



容量と速度のトレードオフなしに最適なメモリ性能を実現するよう設計されており、Z890 AORUS ELITE DUO XおよびZ890M FORCE DUO X WIFI7モデルは、クアッドランク・メモリモジュール経由で、DIMMあたり128GBメモリをサポートし、わずか2枚のメモリモジュールで256GBのフル容量を実現します。最適化されたマザーボード回路設計により、GIGABYTEはメモリチャネルの負荷を軽減し、信号整合性を強化することで、高負荷時でも高い周波数を確保し、 DDR5-10266まで速度を向上させます。ハードウェアの進化を補完するのが、GIGABYTEの洗練されたD5 DUO X BIOSチューニング技術です。最適化されたクロックドライバアーキテクチャにより、GIGABYTEのBIOSはタイミング、信号の同期、および電圧動作をインテリジェントに管理し、潜在的なパフォーマンスを引き出します。

パフォーマンスをさらに向上させるため、GIGABYTEはZ890 Plusシリーズにウルトラ・ターボモードを採用しています。これは、BIOSレベルのパフォーマンス向上機能で、クリックするだけで、プロセッサーとDRAMの設定をインテリジェントに最適化します。このシリーズはまた、前世代のD5 Bionic Corsaテクノロジーを継承し、AI駆動のAORUS AI Snatchソフトウェア、高度なハードウェア設計、およびHyperTune BIOSファームウェアを組み合わせて、ワンクリックでDDR5オーバークロックを実現します。

DUO Xモデルだけでなく、AORUS ELITE、GIGABYTE EAGLE、およびFORCEのバリエーションを含む、より幅広いZ890 Plusシリーズは、強化された耐久性とユーザー重視の改良により、これらの革新的な技術をより多くのユーザーに提供します。補強されたUDベースプレートは、構造剛性を向上させ、取り付け時にマザーボードを保護します。プリインストールされたWi-Fiドライバを搭載したDriverBIOSは、初回起動時に即座にネットワーク接続を可能にします。また、リアEZボタンは、システム構築とトラブルシューティングを簡素化し、クリーンで中断のないフロントパネルデザインを維持します。

画期的なCQDIMMアーキテクチャと目的に応じたデュアルDIMM最適化により、Z890 AORUS ELITE DUO XおよびZ890M FORCE DUO X WIFI7は、高密度、高周波数メモリ性能の最前線に立ち、次世代PCプラットフォームの次の標準を定義します。詳しくは公式製品ページをご覧ください https://bit.ly/GIGABYTE_Z890_PLUS。

（日本語リリース：クライアント提供）

