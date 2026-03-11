必要なのは「能力」ではなく「ダンドリ力」 『15分スケジュール すぐに成果を出す人の時間術』3月12日（木）発売
やることが山ほどあって、気づけば今日も残業。
頑張っているのに成果が出ない。
その原因は“能力”ではなく、“時間の使い方”にあります。
本書では、
1日を「15分×32マス」で捉える、時間管理メソッドを提案しています。
「やる気が出ない日でも回る仕組み」を作ることができるので、自分の気持ちに左右されず、いつでも効率的に仕事に取り組むことができるようになります。
“具体的な行動レベル”まで落とし込んで解説するので、すぐに実践することができます。
・仕事のスピードが上げたい
・成果も評価も上げたい
・自分時間を増やしたい
こんな思いを持つ人におすすめです。
短時間で最大の成果を生み出す時間術が身につきます。
■目次
はじめに：なぜ、頑張っているのに残業が減らないのか？
第1章：定時に帰る人がやっている時短の基本
第2章：時短の原則１：15分スケジュールで自分を整える
第3章：時短の原則２：仕事は細かく分解する
第4章：時短の原則３：ムダを省いてスピードを上げる
第5章：評価を上げてサクッと帰る！ コミュニケーション術
第6章：一発OKをもらうための資料作成術
第7章：質を一段上に引き上げる仕事術
おわりに：成果を出して、定時に終えて、あるべき姿になる
■著者略歴
黒田 昭彦（くろだ あきひこ）
(株)営業改善・代表取締役
1971年生まれ 大阪府堺市出身、甲南大学卒。
マーケティング会社にて企画営業として23年間、多数の企業の営業支援に携わる。
会社員時代のある晩、チームメンバーが「明日は徹夜をしても業務が終わらない!」と泣きじゃくり始めて手が付けられない状態になった時に、業務を分解して15分単位で予定に落とし込む方法を実践。短時間で業務を前に進める手応えを得たことから、再現性のある手法として体系化した。
2019年、営業コンサルタントとして独立。現在は、15分スケジュール、週間スケジュールを活用した営業の生産性向上と販売促進などを支援している。
■書籍情報
・書名：『15分スケジュール すぐに成果を出す人の時間術』
・著者：黒田 昭彦
・ISBN：9784756924537
・ページ数：256
・本体価格：1600円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/04RWBRsU
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp/