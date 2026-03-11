必要なのは「能力」ではなく「ダンドリ力」　『15分スケジュール　すぐに成果を出す人の時間術』3月12日（木）発売

有限会社明日香出版社

やることが山ほどあって、気づけば今日も残業。

頑張っているのに成果が出ない。

その原因は“能力”ではなく、“時間の使い方”にあります。

本書では、

1日を「15分×32マス」で捉える、時間管理メソッドを提案しています。

「やる気が出ない日でも回る仕組み」を作ることができるので、自分の気持ちに左右されず、いつでも効率的に仕事に取り組むことができるようになります。

“具体的な行動レベル”まで落とし込んで解説するので、すぐに実践することができます。

・仕事のスピードが上げたい

・成果も評価も上げたい

・自分時間を増やしたい

こんな思いを持つ人におすすめです。

短時間で最大の成果を生み出す時間術が身につきます。

■目次

はじめに：なぜ、頑張っているのに残業が減らないのか？

第1章：定時に帰る人がやっている時短の基本

第2章：時短の原則１：15分スケジュールで自分を整える

第3章：時短の原則２：仕事は細かく分解する

第4章：時短の原則３：ムダを省いてスピードを上げる

第5章：評価を上げてサクッと帰る！ コミュニケーション術

第6章：一発OKをもらうための資料作成術

第7章：質を一段上に引き上げる仕事術

おわりに：成果を出して、定時に終えて、あるべき姿になる

■著者略歴

黒田 昭彦（くろだ あきひこ）

(株)営業改善・代表取締役

1971年生まれ 大阪府堺市出身、甲南大学卒。

マーケティング会社にて企画営業として23年間、多数の企業の営業支援に携わる。

会社員時代のある晩、チームメンバーが「明日は徹夜をしても業務が終わらない!」と泣きじゃくり始めて手が付けられない状態になった時に、業務を分解して15分単位で予定に落とし込む方法を実践。短時間で業務を前に進める手応えを得たことから、再現性のある手法として体系化した。

2019年、営業コンサルタントとして独立。現在は、15分スケジュール、週間スケジュールを活用した営業の生産性向上と販売促進などを支援している。

■書籍情報

・書名：『15分スケジュール すぐに成果を出す人の時間術』

・著者：黒田 昭彦

・ISBN：9784756924537

・ページ数：256

・本体価格：1600円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/04RWBRsU



■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

東京都文京区水道2-11-5

https://www.asuka-g.co.jp/