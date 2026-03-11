８８歳、いつまでも元気に楽しく生きる習慣『最後までひとり暮らし』3月12日（木）発売
88歳、現役イラストレーター、
田村セツコさんのひとり暮らしを楽しむ習慣!
88歳、いまもひとり暮らしを元気に楽しんでいる田村セツコさんの
料理、食べ物、体の動かし方、何気ない口癖まで、
80代、高齢のひとり暮らしをもっと楽しむための習慣が満載の一冊。
書き下ろし。
■目次
1章 ひとり暮らしはいちばん贅沢な生き方
2章 年をとるほど人生は面白くなる
3章 最後まで「ひとり」で安心して生きる
4章 人間関係は減らすほど楽になる
5章 食事と健康法を楽しむ
6章 服、おしゃれはお金いらず
7章 心の持ち方で幸せになる
8章 孤独と仲良くなる
9章 死ぬのは楽しみ
10章 最後までひとり暮らしを楽しむ
■著者略歴
田村 セツコ（たむら せつこ）
イラストレーター、エッセイスト。
1938 年、東京生まれ。高校卒業後、銀行OLを経て、画家・松本かつぢ氏の紹介でイラストの道へ。1960 年代に少女漫画雑誌『りぼん』『なかよし』『マーガレット』『少女クラブ』の表紙や“おしゃれページ"で活躍。1970 年代には全国十数社と契約を結び、文具や小物などの“セツコ・グッズ"で一
世を風靡。1980 年以降、ポプラ社の名作童話の挿絵や詩作、エッセイも手がける。講演会、トークショーなどで多くの方に元気を与え続けている。『85 歳のひとり暮らし』『86 歳の健康暮らし』『あなたにあえてよかった』など、著書多数。
■書籍情報
・書名：『最後までひとり暮らし』
・著者：田村 セツコ
・ISBN：9784756924544
・ページ数：240
・本体価格：1400円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0iTkiu7t
