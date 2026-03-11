８８歳、いつまでも元気に楽しく生きる習慣『最後までひとり暮らし』3月12日（木）発売

有限会社明日香出版社

88歳、現役イラストレーター、

田村セツコさんのひとり暮らしを楽しむ習慣!

88歳、いまもひとり暮らしを元気に楽しんでいる田村セツコさんの

料理、食べ物、体の動かし方、何気ない口癖まで、

80代、高齢のひとり暮らしをもっと楽しむための習慣が満載の一冊。

書き下ろし。

■目次

1章 ひとり暮らしはいちばん贅沢な生き方

2章 年をとるほど人生は面白くなる

3章 最後まで「ひとり」で安心して生きる

4章 人間関係は減らすほど楽になる

5章 食事と健康法を楽しむ

6章 服、おしゃれはお金いらず

7章 心の持ち方で幸せになる

8章 孤独と仲良くなる

9章 死ぬのは楽しみ

10章 最後までひとり暮らしを楽しむ

■著者略歴

田村 セツコ（たむら せつこ）

イラストレーター、エッセイスト。

1938 年、東京生まれ。高校卒業後、銀行OLを経て、画家・松本かつぢ氏の紹介でイラストの道へ。1960 年代に少女漫画雑誌『りぼん』『なかよし』『マーガレット』『少女クラブ』の表紙や“おしゃれページ"で活躍。1970 年代には全国十数社と契約を結び、文具や小物などの“セツコ・グッズ"で一

世を風靡。1980 年以降、ポプラ社の名作童話の挿絵や詩作、エッセイも手がける。講演会、トークショーなどで多くの方に元気を与え続けている。『85 歳のひとり暮らし』『86 歳の健康暮らし』『あなたにあえてよかった』など、著書多数。

■書籍情報

・書名：『最後までひとり暮らし』

・著者：田村 セツコ

・ISBN：9784756924544

・ページ数：240

・本体価格：1400円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0iTkiu7t



