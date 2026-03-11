清楚なベールとブライダル風ランジェリーをテーマにした描き下ろし使用！オンラインくじ『TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」ラッフルくじ』が発売決定！～ラッフルくじ限定景品が多数登場～
オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、清楚なベールとブライダル風ランジェリーをテーマにした描き下ろしイラストを使用したオンラインくじ「TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。
清楚なベールとブライダル風のランジェリーを身に纏った「女神官」と「妖精弓手」の限定描き下ろしイラストを贅沢に使用いたしました。普段の冒険者姿とは一味違う、華やかで可憐な二人の姿を堪能できる豪華ラインナップをご用意しました。
お好きなキャラクターが選べる「A賞アクリルパネル」や「B賞タペストリー」は美麗な描き下ろしイラストをしっかり楽しめる、ファン必見のアイテムとなっております。
また、二人の立ち姿を飾ったり持ち歩いたりできる「C賞アクリルスタンド」や、コレクションの定番である「F賞缶バッジ」や、アニメの名シーンを収めた「G賞ブロマイド」など、バリエーション豊かなアイテムを厳選いたしました。
【くじの実施概要】
商品名：TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」ラッフルくじ
販売期間：2026年03月06日（金）19:00～2026年03月27日（金）23:59
販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）
送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。
販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」
ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1223
商品発送時期：2026年06月下旬予定
【景品ラインナップ】
A賞：【選べる！】アクリルパネル 全2種
B賞：【選べる！】タペストリー 全2種
C賞：アクリルスタンド 全2種
D賞：クリアポスター 全2種
E賞：アクリルキーホルダー 全5種
F賞：缶バッジ 全11種
G賞：ブロマイド 全15種
5連特典：3CUTフォトカード 全2種
10連特典：ステッカー 全2種
30連特典：【選べる！】C賞アクリルスタンド 全2種
※景品デザイン及び、写真はイメージです。
状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。
最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！
＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info
＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1223
【掲載用クレジット（権利表記）】
(C)蝸牛くも・SBクリエイティブ／ゴブリンスレイヤー2製作委員会
【会社概要】
会社名： フォッグ株式会社
所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階
代表者： 関根 佑介
URL： https://fogg.jp/
これからの"あたりまえ"を創りつづける
小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。
「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。
【本件に関するお問い合わせ】
＜RAFFLE問い合わせ先＞
https://raffle-kuji.jp/contact