「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式の様子をNHKで生中継、YouTubeで全世界配信！さらにマルチプラットフォームでの展開を発表

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会3月19日(木)にはエントリー作品を発表し、いよいよ音楽人による投票がスタート！

一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、6月13日（土）に開催される授賞式の模様をNHKにて生放送、YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）いたします。また、授賞式当日の模様はTOKYO MX、Lemino、ABEMA、radikoと、マルチプラットフォームで生中継されることが決定いたしました。さらに、3月13日(金)よりYouTube番組「OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-」が始動いたします。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について】

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第２回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、6月13日（土）にGrand CeremonyをTOYOTA ARENA TOKYOにて開催いたします。

主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送いたします。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたします。さらにSpotifyやTikTok、XなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行います。昨年から規模を拡大し、マルチプラットフォームにて展開してまいります。

3月19日（木）には、MAJ2026のエントリー作品を発表、いよいよ音楽人による投票を開始します。投票はエントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする、音楽関係者によって行われ、4月30日（木）にノミネート作品、6月13日（土）の授賞式にて受賞作品を発表いたします。

【「OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-」について】

日本の多様な音楽やカルチャーの魅力を世界へ発信していく、CEIPAの新メディア“OTOMO”がお届けする新番組「OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-」。「MUSIC AWARDS JAPAN」をより楽しむため、“いま、音楽シーンでは何が起こっているのか？”をテーマに、各ジャンルの「現在」を覗いていこうという公式YouTube番組です。MCはハリー杉山が担当。初回ゲストは、YouTubeチャンネル「みのミュージック」運営の"みの"がロック・オルタナティブについて語ります。

番組名：OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-

配信日：3月13日(金) 21：00

OTOMO：https://otomo.net/

予告映像URL：https://youtube.com/shorts/-44SlEfQArg

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」協賛パートナー】

本アワード開催に当たり、数多くの企業にサポートいただくことが決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。トップパートナーには昨年に引き続きトヨタグループ、新たに設定されたプラチナパートナーに株式会社木下グループ、ゴールドパートナーには株式会社NTTドコモ、アサヒビール株式会社、シルバーパートナーには、京都芸術大学（学校法人瓜生山学園）、スポティファイジャパン株式会社、読売新聞社を迎えます。

また、「共創カテゴリー」でMAJと共に部門を創設するプライズパートナーとして、株式会社エクシング、株式会社第一興商、JASRAC（一般社団法人日本音楽著作権協会)、スポティファイジャパン株式会社、株式会社USEN（U-NEXT.HD）、LINE MUSIC株式会社が決定。加えて、プロジェクトパートナー、メディアパートナー、ミュージックインダストリーパートナーといったカテゴリーにおいて、様々な企業様にアワードをサポートいただくことが決定しています。新たな協賛企業・団体については、順次発表する予定です。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他

・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。

「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

