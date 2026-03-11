『転生ゴブリンだけど質問ある？』2026年10月TVアニメ化決定！ティザービジュアル公開！メインキャスト・スタッフ解禁＆コメント到着！AnimeJapan2026【3/29（日）】イベント開催決定！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ

「となりのヤングジャンプ」（集英社）で連載中の大人気作品『転生ゴブリンだけど質問ある？』がTVアニメ化されることが決定！さらに2026年10月からTV放送が開始されることも決定いたしました。

また、TVアニメ化決定を記念してティザービジュアルが公開されました。

本作のメインキャストも解禁され、主人公のアキラ役を戸谷菊之介さん、カレン役を日笠陽子さん、クロエ役を橘 杏咲さんが演じることが決定し、お祝いコメントも到着いたしました。

さらにメインスタッフも解禁し、原作・三木なずな先生、漫画・荒木 宰先生、河原龍太監督、シリーズ構成＆脚本・百瀬祐一郎さん、キャラクターデザイン・齊田博之さんからもコメントが到着いたしました。

3月29日（日）にはAnimeJapan2026（会場：東京ビッグサイト）の博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにてTVアニメ化決定を記念したスペシャルイベントを開催！

スペシャルイベントのステージには戸谷菊之介さん、日笠陽子さん、橘 杏咲さんが登壇いたします。

アニメ公式ティザーHP（https://tengobu-anime.com）、アニメ公式X（https://x.com/tengobu_anime）も新たに開設。詳細はそちらをチェックしてください！今後のさらなる新情報をぜひご期待ください！

■アニメ化決定記念ティザービジュアル公開！

■メインキャスト（アキラ役・カレン役・クロエ役）解禁＆キャストコメント到着！

アキラ

CV：戸谷菊之介

【キャラクター紹介】

短命な種族のゴブリンに転生した元サラリーマン。転生時に授かったユニークスキル【人間80年】によって、先立つゴブリンたちから数々のスキルを受け継いでいく。持ち前の冷静さや分析力でゴブリンの村を統治していく。

【戸谷 菊之介コメント】

アキラ役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！

この世界のゴブリンは、ものすごく可愛い！！！

…のですが、寿命はなんと7日しかありません(涙)

スキルによって80年の寿命を得たアキラが、転生前の経験を踏まえて、寿命7日のゴブリンたちをどう率いていくのか。

見どころがたくさん詰まった作品になっています！

ぜひアニメ放送をお楽しみに！

カレン

CV：日笠陽子

【キャラクター紹介】

オルレアン領で治安監督官を務める女性。人間を殺害したゴブリンを追跡する途中でアキラと対峙する。そのゴブリンらしからぬ受け答えに驚きつつも、次第に彼を認めていく。

人間とゴブリンの橋渡し役を担っている。

【日笠 陽子コメント】

カレンを演じます、日笠陽子です。

本作に関しては非常に思慮深い作品だなという印象です。

アキラは転生したから順風満帆オールオッケーではなく悔しさも怒りも持ち合わせていて、それを含有しながらもより良くしていくにはどうするか、思考と実行の繰り返し。

根底にある優しさも相まって仲間が増えていく。現代でのヒントも隠されていると思います！

是非楽しんでください！！

クロエ

CV：橘 杏咲

【キャラクター紹介】

先代魔王を慕っていた魔族の少女。スキル【スキル探索】で魔王の行方を捜していたところ、魔王からスキルを譲り受けたアキラへ辿り着く。かわいい見た目に反して戦闘能力が高い。

【橘 杏咲コメント】

クロエ役を演じさせていただきます、橘杏咲です。

クロエは最初は気の強さが目立つ魔族の少女なのですが、アキラやカレン、さまざまなゴブリンたちと出会うことで、いろいろな表情を見せてくれるとても可愛い女の子です。

本作はゴブリンを筆頭に、魅力的なキャラクターたちがたくさん登場しますので、ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！よろしくお願いいたします！

■メインスタッフ解禁＆コメント到着！

【STAFF】

原作：三木なずな

漫画：荒木 宰

（集英社/となりのヤングジャンプ『転生ゴブリンだけど質問ある？』）

監督：河原龍太

シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：齊田博之

音響監督：森下広人

音楽：タケノコ少年

音楽制作：インクストゥエンター

アニメーション制作：BAKKKA

■メインスタッフからコメント到着！

＜原作：三木なずな先生＞

【コメント】

この作品は実は私が刊行してきた40作近いシリーズの中で最も自信のなかった作品でした。

異世界転生なのに「小説家になろう」での連載ではない、はじめての漫画原作、連載開始とコミックス発売がコロナ禍の真っ只中という、不安要素がいくつも積み重なった状態でした。

それが読者の皆様の声援に後押しされて、安定した連載が続き、今はアニメ化するという流れになりました。

これだけ強く応援されてる作品は気合が入る、というアニメサイドの意気込みも強く感じました。

ものすごく素晴らしいアニメになると確信しておりますので、是非ご期待下さい！

＜漫画：荒木 宰先生＞

【コメント】

脚本の会議も、アフレコ現場も経て来たのにまだ半信半疑で現実感がありません。

自作品のアニメ化というのは幼い頃からの憧れでしたが、今回三木先生と読者の皆様のおかげで叶うこととなりました。

皆様と一緒に、アニメ放送をワクワクしながら待ちたいと思います。（ティザービジュアル見ました？激ウマすぎて大歓喜です。）

原作もより一層楽しんでいただけるよう、気合を入れて描いてまいります。

＜監督：河原龍太＞

【コメント】

素晴らしい原作漫画の世界観を損なわないよう、スタッフ一同、誠心誠意向き合いました。

重厚なストーリーと共に、かわいいゴブリンたちを皆様に届けられればと思っています。

<シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎＞

【コメント】

ゴブリン視点で描かれる本作は、英雄譚ではなく、彼らがどう生き延びるかを描いた物語です。そして本作におけるゴブリンは、とても愛らしく、同時に切実な存在として描かれています。

ファンタジーの常識を少しだけ裏切る、異色の傑作を、ぜひアニメーションでお楽しみください。

＜キャラクターデザイン：齊田博之＞

【コメント】

原作の持つ空気感や魅力を一体ごと大切にデザインしました。スタッフ一丸となってアニメ制作をしていきたいと思ってます。動き出したキャラクターたちを放送まで楽しみお待ちください。

【3月29日（日）】＜AnimeJapan2026＞博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにてアニメ化決定記念イベント開催決定！戸谷菊之介さん、日笠陽子さん、橘 杏咲さん登壇！

AnimeJapan2026博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにて3月29日（日）にTVアニメ「転生ゴブリンだけど質問ある？」TVアニメ化決定記念イベントを開催することが決定しました！

アキラ役戸谷菊之介さん、カレン役日笠陽子さん、クロエ役橘 杏咲さんの登壇が決定！

『転生ゴブリンだけど質問ある？』アニメ化決定したけど質問ある？スペシャルステージ

日時：3月29日（日）時16時10分～16時40分

会場：東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）

東5ホール 博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース (J-45)

出演：戸谷菊之介、日笠陽子、橘 杏咲 司会：森 遥香

▼詳細はコチラ

＜博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ AnimeJapan2026特設サイト＞

https://www.hakuhodody-map.jp/animejapan/

■作品イントロダクション

部下からの信頼が厚いサラリーマン・八神彰は車道に飛び出した子供を庇って絶命した…はずだったが、最弱の種族 “ゴブリン”に転生していた。ゴブリンの寿命はわずか7日。しかし、転生時に与えられたスキル【人間80年】によって、先立っていくゴブリンから数々のスキルを受け継いでいく。

そんなアキラのもとへ魔族やエルフ、更にはドラゴンなども集まってきて…

最弱種族“ゴブリン”が巻き起こす最強無双ファンタジー、ここに開幕！

■キャスト

アキラ：戸谷菊之介

カレン：日笠陽子

クロエ：橘 杏咲

■作品基本情報

公式HP：https://tengobu-anime.com

公式X：https://x.com/tengobu_anime

■原作、各書籍情報

累計発行部数85万部突破！

『転生ゴブリンだけど質問ある？』

原作:三木なずな

漫画:荒木宰

となりのヤングジャンプにて好評連載中！

ヤングジャンプコミックス1～13巻好評発売中！

最新刊14巻3月18日（水）発売！

▼となりのヤングジャンプ 『転生ゴブリンだけど質問ある？」作品ページ

https://tonarinoyj.jp/episode/10834108156765668108

(C)三木なずな・荒木宰／集英社・「転ゴブ」製作委員会