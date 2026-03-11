オンライン即完で話題の“漆黒の限定ラゲージ”第二弾。ZERO HALLIBURTON × MASTERMIND WORLD、待望のチェックインサイズ 3/14(土)発売

エース株式会社

米国発のトータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、日本を代表するストリートラグジュアリーブランド「MASTERMIND WORLD（マスターマインド・ワールド）」とのコラボレーションによる限定コレクションから、待望のチェックインサイズを数量限定で発売します。

本商品は、昨年先行発売され、ゼロハリバートン公式オンラインストアでは初回入荷分が即日完売となったキャリーオンサイズと同デザインのサイズ違いモデルです。

2026年3月14日(土) より、ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店、GINZA SIX店、公式オンラインストアおよび一部百貨店にて展開します。

開発背景

本コレクションは、ゼロハリバートンの伝統を継承するアルミラゲージ「Heritage Line（ヘリテージライン）」に、マスターマインドが体現するラグジュアリーストリートの世界観を融合させた、数量限定のコレクションです。

長年にわたり機能美を追求してきたゼロハリバートンと、ブラックを基調とした世界観を磨き続けてきたマスターマインドは、ともに＜本質を追求する＞という姿勢を貫いてきました。

この共通する価値観のもと、互いが大切にしてきた「時代を超えて支持される普遍性」と「強いアイコン性」を軸に、それぞれの強みを活かすことを目指しました。

現代のトラベラーに新たな価値を提示する、特別なラゲージコレクションの誕生です。

商品紹介

シルバーを封印し、ブラックに徹したカラー展開

マスターマインドの世界観を尊重し、カラー展開はブラックのみ。

アルミニウムの象徴とも言えるシルバーをあえて封印し、本体から細部のパーツに至るまでブラックで統一しました。

漆黒ボディに刻む、スカルとブランドロゴ

ボディのフロント部分にマスターマインドの象徴である“スカル” を、サイドには“MASTERMIND” のブランドロゴをレーザーで刻印しました。

内装ラゲージタグ特別な内装生地と牛革ラゲージタグ

内装およびラゲージタグに、特別なダブルロゴを配置。

本コレクションのだけの特別仕様です。

伝統と革新を体現するアルミラゲージ「ヘリテージライン」

本コレクションのベースには、1938年創業当時の独自製法とオリジンのアルミニウム合金に立ち返りつつ、革新的な軽量化を遂げたアルミラゲージ「ヘリテージライン」を採用しました。

素材と製法を回帰させることで、優美なフォルムの復刻に成功。静音性に優れた滑らかなキャスターや、ワンタッチで開閉できるラッチロックなど、現代の旅に相応しい最新の機能性を備えます。

商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

シリーズ：Heritage Line for MASTERMIND WORLD

本体素材：アルミニウム

カラー ：ブラック

形状 / 品番 / 外寸サイズ（H×W×D） / 重量 / 容量 / 税込金額

キャリーオン / 94471 / 56×35×24cm / 4.9kg / 34L / \209,000

チェックイン / 94472 / 77×53×28cm / 7.1kg / 88L / \253,000

特設ページ：https://zerohalliburton.jp/pages/zero-halliburton-mastermind

キャリーオンチェックイン

取扱い店舗

・ゼロハリバートン 公式オンラインストア https://zerohalliburton.jp/

・ゼロハリバートン 新宿サザンテラス店(TEL. 03-6276-2202)

・ゼロハリバートン GINZA SIX店（TEL.03-6264-5176）

・伊勢丹新宿店 本館地下1階 旅行鞄(TEL.03-3352-1111 大代表)

・阪急うめだ本店 8階 トラベル用品 (TEL.06-6361-1381 大代表)

・一部MASTERMIND WORLD 公式取り扱い店舗

※在庫確認等のお問合せは、購入ご希望のショップまでお願いいたします。

※店舗情報 https://zerohalliburton.jp/pages/store-list

About MASTERMIND WORLD（マスターマインド・ワールド）

本間正章が1997年に立ち上げた「mastermind JAPAN」から派生し、2017年にグローバル展開を視野に誕生したラグジュアリーストリートブランド。アイコニックなスカルロゴと漆黒の世界観、日本製へのこだわりを軸に、ストリートとハイファッションを融合した唯一無二のスタイルを提案。“夢を諦めない” という哲学を宿すデザインで、世界中のファッショニスタを魅了し続けている。

HP：http://www.mastermindworld.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mastermindworld_official/

About ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/