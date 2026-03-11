華やかな恋リア番組が“公開処刑”の舞台に！？BUMPオリジナルショートドラマ『クズな勝ち組女をどん底へ』3月11日（水）19:00独占配信開始！

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、完全オリジナルのショートドラマ『クズな勝ち組女をどん底へ』を2026年3月11日（水）19:00より「BUMP」独占配信いたします。本作は、誰もが憧れる華やかな恋愛リアリティショー『THE REAL』を舞台に、親友を死に追いやった「自称・勝ち組」の女たちへ、究極の復讐を果たす痛快な「制裁スカッと」ドラマです。「自分たちは選ばれた人間だ」と信じて疑わない女たち――偽りの顔で自分を飾り立てるインフルエンサー、家庭的をアピールするアナウンサー、そして他者を見下す冷酷な社長令嬢。彼女たちの嘘と傲慢さを、大企業の令嬢という正体を隠した主人公が、ショーという“公開処刑”の場で次々と暴き、絶望のどん底へと叩き落としていく姿を、ショートドラマならではのジェットコースター展開で描き出します。

『偽りの顔を持つ「自称・勝ち組」たちに下される容赦なき制裁！狂乱の復讐劇を体現する男女』

本作の主人公であり、復讐の鬼と化す高宮京子を演じるのは、映画『ユメコイ』での主演などで着実にキャリアを積む俳優・宮瀬彩加。表向きは「場違い」と嘲笑われる地味な事務員として振る舞いながら、裏では大企業の令嬢という権力を持ち、亡き親友のために冷徹に悪女たちを追い詰めていく凄みを、静かながらも芯のある演技で体現します。

そして、ターゲットとなる「自称・勝ち組」の女性たちには個性豊かな顔ぶれが揃いました。第1のターゲットとなるインフルエンサー・桜庭萌役には、ドラマ『中学聖日記』などの話題作に出演し、アイドルとしても活動する橋本乃依。偽りのブランドで着飾り、マウントを取る痛々しさと、そのメッキが剥がれる瞬間の絶望を等身大で表現します。

第2のターゲット、フリーアナウンサーの水川亜也香役は、元「ラストアイドル」で現在はお天気キャスターや舞台で活躍中の篠原望。持ち前の透明感を逆手に取り、計算高い「あざとい女」の二面性を見事に演じきります。

いじめの主犯格である最大の敵・一条美月役は、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者赤影』で黒影／百合役を演じ、その確かな演技力で注目を集める山田愛奈。圧倒的な美貌とボスの風格で、他者を見下す冷酷な社長令嬢を熱演し、物語の緊張感を最高潮へ高めます。

さらに、ドラマ『特捜9』『推しが武道館いってくれたら死ぬ』などで活躍するりんたが、恋愛リアリティショーの主役である資産800億円のハイスペック経営者・橘圭佑を演じます。優しい心を持つ彼が、女たちの本性を見抜いていく重要な役柄を、持ち前の爽やかな魅力で好演します。

実力ある俳優陣が体現する、華やかな表の顔と醜い裏の顔。1話3分で毎話訪れる致死量の“スカッと”展開と、予測不能な人間関係の行方から目が離せません。

■あらすじ

地味で平凡な事務員・高宮京子。彼女がハイスペック男性を奪い合う恋愛リアリティーショーに参加した目的は、恋愛ではなかった。

それは、親友・ゆいを死に追いやった“勝ち組”の女たちへの、静かな復讐―。

ターゲットは、インフルエンサー・桜庭萌、国民的人気アナ・水川亜也香、そして絶対的権力を持つ一条美月。

「あなたみたいな負け組、いじめたくなっちゃうの」

嘲笑う彼女たちの化けの皮を、一枚、また一枚と剥がしていく京子。だが、最も狡猾な美月は京子の正体と目的に気づいていた。

「勝ち組ってね、何があっても最後には勝つのよ」

全てを失った京子に残された道はあるのか？この復讐劇が迎える結末とは―。

■作品概要

■出演者プロフィール・コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/128_1_21c323bc0ebecb579b44ea6bf64249f9.jpg?v=202603120951 ]【高宮京子役・宮瀬彩加】

1994年6月15日生まれ、滋賀県出身。

Amazonプライム・ビデオの人気リアリティ番組『バチェラー・ジャパン シーズン2』で注目を集める。その後、俳優として、映画『ユメコイ』では主演・二ノ宮真紀役を熱演。近年では、CX『やんごとなき一族』、TBS『危険なビーナス』『下町ロケットII』、EX『家政夫のミタゾノIII』など、数々の話題作に出演。透明感のある佇まいと確かな演技力で、ドラマ・映画を中心に活躍の場を広げている。

【コメント】

この度、高宮京子役を務めさせていただきました、宮瀬彩加です。

息つく間もないジェットコースターのような展開の中で、人物の心の動きや変化を丁寧に表現することを意識し、役と向き合いました。

私自身、恋愛リアリティショーに参加した経験があり、撮影中どこか重なる感情を思い出す瞬間もありました。この作品が観てくださる皆さまの心に残るものになれば嬉しいです。

果たして復讐は成功するのか、ぜひ最後まで見届けてください！

そして、この作品を支えてくださったキャスト・スタッフの皆さまへの感謝の気持ちも込めてお届けします。

【桜庭萌役・橋本乃依】

2001年3月16日生まれ、千葉県出身。BAYFM「MUSIC SALAD」で水曜DJを務めるほか、これまでに「中学聖日記」をはじめとする数々のドラマに出演。高い演技力に定評があり、女優としての存在感を放つ。昨年7月には、長澤茉里奈プロデュースのアイドルグループ「Chuu(ハート)Cute」のメンバーとしてデビュー。俳優、ラジオDJ、アイドルと活動の幅をさらに広げている。

【コメント】

桜庭萌役を演じさせていただきました、橋本乃依です。

萌は自信家で、自分の欲望にとても正直な女の子です。ここまで裏表が激しく、あざとさ全開の女の子を演じたのは初めてだったので、演じていて凄く楽しかったです。それと同時に苦戦する部分も多かったのですが、監督にたくさん相談させていただいたおかげでまっすぐ萌と向き合うことができました。 欲望と欲望の激しいぶつかり合い、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです！

この物語以降の萌が心を入れ替えて幸せになれますように。

【水川亜也香役・篠原望】

1996年9月20日生まれ。千葉県出身。

秋元康プロデュースのアイドルグループ「ラストアイドル」のメンバーとしてデビュー。

グループ活動終了後は女優へと活動の軸を移し、舞台を中心に経験を重ねている。繊細な感情表現と透明感のある存在感を強みに、映像作品にも出演。

現在はチバテレ『モーニングこんぱす』にレギュラー出演し、お天気キャスターも務めるなど活動の幅を広げている。

【コメント】

水川亜也香役を演じさせていただきました、篠原望です。

家庭的アピールで好感度抜群のアナウンサーという“表の顔”を持ちながら、その裏では平然といじめを重ね、自分こそが最後に選ばれると信じて疑わない亜也香。そんな二面性が伝わるよう、表と裏での表情や視線、声のトーンまで細かく演じ分けました。

萌や美月との目線だけのやり取りにも、京子を見下す嫌な女同士の空気感が滲んでいます。さりげない視線の動きの中に潜む感情にもぜひご注目ください。

私自身、悪女役は初挑戦でどのように届くのかドキドキしていますが、「イライラする！」「腹が立つ！」と思っていただけたら本望です。

スカッとする展開にぜひご期待ください！

【一条美月役・山田愛奈】

1998年9月6日生まれ。新潟県県出身。高校1年生時に表紙を飾った「新潟美女図鑑」が話題に。

以降、「モスバーガー」「ポカリスエットゼリー」「Cygames」などに出演し注目を集める。

雑誌『non-no』専属モデルを経て、映画『最低。』（2017）のメインキャストに抜擢され女優デビュー。

Netflix『今際の国のアリス Season2』ウルミ役、テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』黒影/百合役など多数出演している。

【コメント】

美月役を演じました、山田愛奈です。

美月は、何でも器用にこなし、自分に強い自信を持っていて、どんな時もブレない芯の強さを持った女性です。私自身の性格とはかけ離れていて、演じていてとても新鮮で楽しい時間でした。

女性同士の戦いのシーンは、演じていても迫力や覇気を感じるほどで、きっと視聴者の皆さんにも見応えのあるものになっているのではないかと思います。

美月というキャラクターの強さと、彼女が迎える結末を、ぜひ楽しみにご覧いただけたら嬉しいです。

【橘圭佑役・りんた】

2000年1月17日生まれ、神奈川県出身。CLAVA所属。

ドラマ、映画、ミュージックビデオなど幅広いジャンルで活動。印象に残る繊細な演技と確かな存在感を持ち味とする俳優。趣味は写真撮影とサーフィン、特技は料理。

近年の主な出演作に、『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』、『PUNKS△TRIANGLE』（ともにフジテレビ）がある。さらに、『スイッチ！サタデー』（東海テレビ）では中継レポーターとして出演中。

俳優業を軸に、表現の幅を広げながら多方面で活躍している。

【コメント】

橘圭佑役を演じさせて頂きました、りんたです。初のショートドラマの出演となり少し緊張しながら挑んだ撮影でしたが、現場の雰囲気もよく、スタッフの皆さん、共演者の方々のおかげでとても楽しい撮影となりました。資産800億円の、とんでもないハイスペック経営者という役どころでしたので、資産家について自分なりに調べ、お金持ちの余裕さや振る舞いを意識した役作りをしました。この作品を観ていただきスカッ！っとしていただければ嬉しいです。是非最後まで観てください！

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home