スマホ向け放置RPG『このフラ！』にて、『混血のカレコレ』とのコラボイベント開催

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、ショートアニメ『全力回避フラグちゃん!』のスマホ向け放置RPG『この世界には死亡フラグが多すぎる！』（以下、『このフラ！』）にて、ショートアニメ『混血のカレコレ』とのコラボイベント「カレコレ仲直り大作戦」（以下、「本イベント」）を開催することをお知らせいたします。『このフラ！』初となる今回のコラボは、両作品のYouTubeチャンネル登録者数が合計530万人を超える豪華コラボです。

本イベントでは、『混血のカレコレ』のメインキャラクターであるカゲチヨとヒサメがSSRスタイルで登場。特別なスキルで、攻略をサポートいたします。また、『全力回避フラグちゃん！』のYouTubeチャンネルでの特別動画の公開や、プレゼントキャンペーンも実施いたします。

■ カゲチヨ・ヒサメのSSRスタイルが登場！

イベント開催期間中、限定SSRスタイル「カゲチヨ_知略の腐血」、「ヒサメ_烈閃の氷電」が登場する特別ガチャを開催。カゲチヨ・ヒサメのSSRを編成することで、本イベントをより有利に進めることができます。

※育成後のSSRスタイル使用時の数値です

※数値は育成状況によって変動します

※画面は開発時のものです

本イベント中、ボスとして特別なヒサメが登場するイベントステージが登場。ヒサメに挑戦するとイベントアイテム「仲直りカレー」を獲得できます。獲得した「仲直りカレー」は、ゲーム内機能「イベント交換所」にて限定SRスタイルやゲーム内通貨「天界コイン」「 ・万能ピース」などと交換することができます。

イベント開催期間 2026年3月11日(水)12:00～2026年3月31日(火)3:59

報酬交換期間 2026年3月11日(水)12:00～2026年4月6日(月)3:59

■ コラボに合わせた特別動画をYouTubeにて公開！

本イベントの開催に合わせて、ショートアニメ『全力回避フラグちゃん!』のYouTubeチャンネルにて特別コラボ動画を公開いたします。

動画あらすじ

数日前からシェアハウスをしているフラグちゃんたちのもとへ、事件調査のために引っ越してきたカゲチヨ。しかし、そのシェアハウスには、なんと「男女で『恋愛っぽい行動』を取ることで豪華な生活ができる」というルールがあった！？

カゲチヨは、シェアハウスで生活しながら事件を解決することができるのか…。結末は動画にてご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A9Mtr2rqwsU ]

■ イベントクリア後のストーリーはフルボイスでお届け！

本イベントのストーリーは、コラボ動画内で起きたとある出来事がきっかけで怒ったヒサメを宥めることを目指し、フラグちゃんたちとカゲチヨが奮闘する描き下ろしの特別ストーリーです。イベントクリア後に解放されるエピローグはフルボイスでお届けします。

■ コラボ記念の特別プレゼントキャンペーンを開催！

『このフラ！』と『混血のカレコレ』のコラボを記念して、特別プレゼントキャンペーンを開催いたします。条件を満たした方の中から抽選で、特別グッズをプレゼントいたします。皆様のご参加をお待ちしております。

プレゼント内容

・カゲチヨ・ヒサメSSRスタイルイラストA5ポスター（抽選2名様）

・死亡フラグドットミニアクリルスタンド（抽選20名様）

応募条件

下記条件を両方満たした方のみが抽選対象となります。

・『このフラ！』の公式Ｘをフォロー

・ハッシュタグ「#カレコレ仲直り大作戦」をつけて、ノーマルモードのステージ11以上で撮影したゲーム画面のスクリーンショットを投稿

キャンペーン期間

3月11日（水）12:00～3月31日（火）23:59

■ 『この世界には死亡フラグが多すぎる！』概要

・タイトル：この世界には死亡フラグが多すぎる！

・価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

・対応OS：iOS/Android

・開発・運営：株式会社Plott

・権利表記：(C)︎Plott Inc.

・公式X：https://x.com/konofla

・App Store/Google Play：https://onelink.to/konofla_x

本作は、仲間たちを強くして、死亡フラグ回収の旅を続ける放置RPG。一人前の死神になるために、フラグちゃんが迫りくる”てんし”たちを退け、死神としての仕事を完遂する物語です。

メインストーリー

主人公は、死亡フラグの立った人間の魂を回収することを生業とする見習い死神、通称「フラグちゃん」。

そんなある日、上司である神様から呼び出され以下の宣告を受けてしまう。

「君、このままだとクビだね」

この言葉を皮切りに、フラグちゃんが一人前の死神へと成長するための冒険が始まるのであった。

■ 『全力回避フラグちゃん!』について

『全力回避フラグちゃん!』 は2019年にYouTubeチャンネルを開設したショートアニメです。何の変哲もない男・モブ男の前に現れた死亡フラグちゃんこと「死神No.269」。そんな2人が繰り広げるドタバタコメディです。2022年にはKADOKAWA MF文庫Jからライトノベルを出版、2023年にはコミックス展開もスタートしました。現在、YouTubeチャンネル登録者数は237万人（2026年3月時点）を突破し、より一層の拡大を目指すIPです。

YouTube：https://www.youtube.com/@flag__chan

X：https://x.com/flag__chan

■ 『混血のカレコレ』について

『混血のカレコレ』は、地球ごと異世界転生した世界・異宙を舞台に、「カレコレ屋」を営む3人の物語。友情と成長、そして強大な敵とのバトルを描いたストーリー編も好評を博しています。現在、YouTubeチャンネル登録者数は293万人（2026年3月時点）を突破。楽曲・コミカライズなど、YouTube外への展開も加速中です。

YouTube：https://www.youtube.com/@karekoreya

X：https://x.com/karekoreya

TikTok：https://www.tiktok.com/@karekoreya_official

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/