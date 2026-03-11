『ゴジラ』新作グッズ！『ゴジラ・ストア』限定Tシャツに先行販売グッズが登場！【株式会社コスパ】

『ゴジラ』新作グッズ！『ゴジラ・ストア』限定Tシャツに先行販売グッズが登場！

コスパグループ株式会社

『フェス・ゴジラII 新宿炎上』よりバーニングミレニアムゴジラがゴジラ・ストア限定Tシャツになり発売決定。〈ゴジラ・ストア ONLINE〉にてご予約いただけます。

さらに、電車を咥える初代ゴジラが迫力のTシャツや、空を飛ぶメカゴジラの飛行形態をデザインした大きなトートバッグなど新作４種もラインナップ。これら商品も〈ゴジラ・ストア ONLINE〉のみで2026年4月下旬先行販売にて予約受付中。

◆〈ゴジラ・ストア〉販売情報

https://www.cospa.com/cospa/event/id/19288(https://www.cospa.com/cospa/event/id/19288?utm_id=r0ml4oja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260305Godzilla_store)

2026年5月下旬発売予定分は〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『ゴジラ』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01542/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01542/mode/series?utm_id=3tzixscj&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260305Godzilla)

◆商品情報

商品名：★限定★ゴジラ・ストア限定・バーニングミレニアムゴジラ Tシャツ

発売日：2026年4月下旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

限定品【ゴジラ・ストア限定】

こちらの商品はゴジラ・ストア限定販売商品です。

〈ゴジラ・ストア ONLINE〉にてご予約いただけます。

【商品お届け時期】2026年4月下旬予定

※2026年4月下旬頃よりゴジラ・ストア店頭にて取り扱い予定です。

※売り切れの際はご容赦ください。

ゴジラ・ストア限定！

『フェス・ゴジラII 新宿炎上』よりバーニングミレニアムゴジラ現る！

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

商品名：ゴジラ（1995） バーニング Tシャツ

発売日：2026年5月下旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月下旬〈ゴジラ・ストア〉先行販売

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

商品名：電車を咥えるゴジラ（1954） Tシャツ

発売日：2026年5月下旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月下旬〈ゴジラ・ストア〉先行販売

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

初代ゴジラの恐ろしさを体感できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

商品名：メカゴジラ飛行形態 ラージトート

発売日：2026年5月下旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月下旬〈ゴジラ・ストア〉先行販売

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm

素材：綿100％

カラー：BLACK

価格：1,980円（税込）

頑丈な生地＆大容量。

通勤、通学、お出かけまで、幅広いシーンで活躍するトートバッグ

・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ

・裏面は無地です

商品名：国連G対策センター ニュースペーパーバッグ

発売日：2026年5月下旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月下旬〈ゴジラ・ストア〉先行販売

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）本体 45×36×16cm、ポケットサイズ：13×19cm

素材：綿100％

カラー：BLACK/MOSS

価格：3,960円（税込）

軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ。

・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフにしたショルダーバッグ。

・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。

・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。

・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。

・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。

・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。

・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。

■権利表記

TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

X ／ https://x.com/cospa_inc

Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/