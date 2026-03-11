シル活キッズ集合！5分でどんどん交換できる「ローテーション式シール交換会」開催【WHATAWON／大阪・岸和田】
大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、シール交換を楽しむ“シル活”キッズに人気のイベント「ローテーション式シール交換会」を開催します。
お気に入りのシールを持って参加すれば、子ども同士で気軽に交換を楽しめるイベントです。
参加費は無料。さらにキッズ向けシールワークショップも開催予定です。
過去開催でも多くの参加者に好評をいただいたイベントが、WHATAWONに再登場します！
過去開催でも好評。シール好きキッズが集まる人気イベント
シール交換は、子どもたちの間で人気が高まっている遊びのひとつ。
お気に入りのシールを持ち寄り、友達同士で交換する「シル活」はコレクションの楽しさだけでなく、コミュニケーションのきっかけにもなります。
今回開催する「ローテーション式シール交換会」は、過去開催でも多くの子どもたちが参加し、たくさんのシール交換が生まれた人気イベントです。
5分ごとに席替え。ローテーション形式でたくさん交換できる
このイベントの特徴は、テンポよく交換できる「ローテーション形式」。
1組あたり5分間交換を楽しんだ後、時間になったら横の席へスライド。席替えをしながら、さまざまな参加者とシール交換を楽しむことができます。短い時間でも多くの人と交換できるため、シール交換イベントが初めてのお子様でも参加しやすいスタイルです。
イベント参加費は無料。
交換用のシールをご自身でご用意いただければ、どなたでもご参加いただけます。
シール好きの友達と出会える、子ども同士の交流イベントとしても楽しめます。
当日のタイムスケジュール
子どもの部１.：13:00～13:30
子どもの部２.：14:00～14:30
子どもの部３.：15:00～15:30
参加対象：6歳～15歳（小学生以上）
※小学生のお子様は保護者の同伴をお願いいたします。
キッズ向けシールワークショップも開催予定
当日はシール好きの子どもたちが楽しめる、キッズ向けワークショップ（有料）も開催予定です。
シールやクラフトを使った体験型コンテンツを予定しており、イベントとあわせて一日楽しんでいただけます。
詳細は後日公開予定です。Instagramで最新の情報をご確認ください。
▼ WHATAWON公式Instagram
https://www.instagram.com/whatawon_official/
イベント概要
イベント名：ローテーション式シール交換会
開催日：2026年3月20日（金・祝）
会場：WHATAWON内 Floor Disco Ball
参加費：無料
■ 注意事項
・交換用シールはご自身でご用意ください。
・交換内容やレートは参加者同士での判断となり、スタッフは介入いたしません。
・小学生のお子様は必ず保護者様のご同伴をお願いいたします。
・金銭のやり取りはご遠慮ください。
予約方法
事前にお席のご予約が可能です。
下記リンクもしくはQRコードから、名前・年齢・連絡先を入力するだけで簡単に応募できます。
ご予約フォーム :
https://form.run/@shirukoukan3
【3月14日開催】自由参加のシール交換ブースも登場
3月14日（土）開催の「こどもEXPO」会場では、シール好きの子どもたちが気軽に交流できるシール交換ブースも設置します。
お気に入りのシールを持ってくれば、参加者同士で自由に交換を楽しむことができます。
事前申込は不要。シール交換が初めてのお子さまでも気軽に参加できる内容となっています。
「それ持ってる！」「それ欲しい！」
そんなワクワクの交換タイムをお楽しみください。
■ 開催概要
開催日：2026年3月14日（土）
開催時間：11:00～
場所：WHATAWON内 Floor Disco Ball
参加方法：申込不要・自由参加
※交換用シールはご自身でご用意ください。
会場について｜WHATAWON（ワタワン）
ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、
ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる
海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、
愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、
家族みんなが楽しめる1日をお届けします。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
関連URL
WHATAWON（ワタワン）HP
https://www.whatawon.co.jp/
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/