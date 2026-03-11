【開催レポート】国際女性デー表彰「HAPPY WOMAN AWARD 2026」｜戸田奈津子・アンミカら受賞｜HAPPY WOMAN FESTA 10周年

一般社団法人 HAPPY WOMAN

国際女性デーを祝う社会ムーブメント「HAPPY WOMAN FESTA」が10周年を迎え、「HAPPY WOMAN AWARD 2026」を開催。アンミカ、戸田奈津子、潮田玲子、山之内すずらが女性のエンパワーメントに貢献した功績で表彰されました。

2026年3月5日（木）、TOKYO FMホール（東京・半蔵門）にて『国際女性デー表彰｜HAPPY WOMAN AWARD 2026』が開催されました。

HAPPY WOMANプロジェクトが10周年を迎える節目の年に開催された本アワードでは、社会にインパクトを生む個人や企業を称える新たな賞カテゴリが創設され、各分野で活躍する女性や企業が表彰されました。



当日は多くの関係者や来場者ら約600名が会場に集い、HAPPY WOMANのシンボルカラーの「幸せの黄色｜HAPPY YELLOW」に彩られた会場は、温かな祝福と未来への期待に包まれました。

10年で国際女性デーを社会的ムーブメントにHAPPY WOMAN実行委員会 実行委員長・小川孔一のメッセージ

HAPPY WOMAN実行委員会 実行委員長・小川孔一

冒頭、HAPPY WOMAN実行委員会 実行委員長の小川孔一が登壇し、10周年を迎えたHAPPY WOMAN FESTAの歩みと、これからの未来について語りました。

「10年前は小さな一歩でしたが、今や日本における国際女性デーを社会的ムーブメントへと広げることができました。この10年は意識を変える期間でした。これからの10年は、性別を問わず誰もが自分らしく輝ける社会を皆で創る『共創』のステージです。今日受賞される皆さまは、まさにその先駆者です」と述べ、これまでの活動を支えてきた多くの関係者への感謝の言葉とともに、次の10年に向けた決意を語りました。

HAPPY WOMAN AWARDとは

「HAPPY WOMAN AWARD」は、女性のエンパワーメントやジェンダー平等の推進に貢献し、社会にポジティブなインパクトを与えた個人・企業・団体を表彰するアワードです。

【個人部門】10周年の節目を飾る、6名の女性受賞者

HAPPY WOMAN賞

アンミカ氏（モデル・俳優・歌手）

「暗闇があるからこそ光のありがたさが分かる。私はそう信じて生きてきました。今の日本では多くのことを自由に選べる時代になりましたが、世界にはまだ声を上げられない女性もいます。幸せは自分の心が決めるもの。互いの違いを尊重しながら、誰もが自分らしく生きられる社会を願っています。」

LEGEND賞

戸田奈津子氏（映画字幕翻訳者）

「私は戦争の時代に生まれ、女性の地位が大きく変わっていく時代を生きてきました。振り返れば、自分の好きなことを一筋に追い続けてこられた人生は本当に幸せだったと思います。人が何と言うかを気にする必要はありません。どうか自分の好きな道を信じて進み、皆さんもハッピーウーマンとして生きていってください。」

WELL-BEING IMPACT賞

潮田玲子氏（元バドミントン日本代表／スポーツキャスター）

「現役引退後、自分に何ができるのか、何をしたいのかと悩む時期もありましたが、自分がどうありたいのかを考えることで新たな目標を見つけることができました。これからも競技人生で培った経験を社会に還元しながら、前向きに歩み続けていきたいと思います。」

NEXT GENERATION賞

山之内すず氏（タレント／俳優）

「17歳でSNSをきっかけに芸能界に入り、地元・神戸から一人で上京して7年が経ちました。多くの経験や出会いの中で、少しずつ自分らしさを表現できるようになってきたと感じています。多くの人に好かれることよりも、自分自身に嫌われない生き方を大切にしながら、これからも自分らしく歩んでいきたいと思います。」

SOCIAL IMPACT賞

石本めぐみ氏（NPO法人ウィメンズアイ 代表理事）

「東日本大震災をきっかけに東北の避難所へ通い、多くの女性たちの声を聞きました。避難所では女性の困りごとが意思決定の場に届かない現実がありました。だからこそ地域の女性たちと共に活動を続け、これまで延べ1万人以上が講座や研修に参加しています。一人ひとりの小さな声が社会を動かす力になると信じています。」

CHANGE MAKER賞

五十嵐真由子氏（オンラインスナック横丁 代表）

「全国1,300軒以上のスナックを巡る活動を続ける中で、スナックは人を笑顔にし、世代や立場を超えて人をつなぐ日本独自の文化だと実感してきました。スナックのママたちは、カウンター越しに多くの人を元気づける存在です。減少が続くこの文化を未来へつなぐため、これからも活動を続けていきたいと思います。」

【企業部門】社会にインパクトを生む受賞企業7社

HAPPY WOMAN BRAND賞

味の素AGF株式会社

「味の素AGFは、一人ひとりに寄り添い、心と体の健康に貢献する企業を目指しています。女性の日常に寄り添う商品として「ブレンディ(R)スティック タニタカフェ監修」シリーズを開発し、女性社員の声や栄養の知見を生かした商品づくりに取り組んできました。これからも女性のウェルビーイングを支える取り組みを続けてまいります。」

SOCIAL IMPACT賞

エスエス製薬株式会社

「エスエス製薬の解熱鎮痛ブランド「EVE」は、女性の体の痛みに寄り添い続けてきました。2024年の国際女性デーには「BeliEVE PROJECT」を立ち上げ、女性がキャリアの節目で直面する“10年目の壁”など、見えない社会課題の可視化に取り組んでいます。これからも女性の可能性を支え、誰もが自分らしく挑戦できる社会づくりに貢献してまいります。」

SOCIAL IMPACT賞

株式会社アイロムグループ

「アイロムグループは憂いなき未来のためにをブランドプロミスに掲げ、医薬品開発を支える治験支援や先端医療分野の研究開発を通して社会に貢献してきました。医療資格を持つ多くの女性社員が専門性を発揮し、新薬開発の現場を支えています。これからも医療と社会の発展に貢献してまいります。」

WORKSTYLE INNOVATION賞

パナソニック株式会社くらしアプライアンス社

「パナソニックでは、女性特有の健康課題をサポートする体調ナビゲーションサービス「RizMo（リズモ）」を展開し、女性のウェルビーイング向上に取り組んでいます。女性の健康課題を個人の問題にとどめず、社会全体で理解し支える仕組みづくりを目指しています。これからも誰もが自分らしく活躍できる社会の実現に貢献してまいります。」

PARTNERSHIP賞

チョコラBBブランド

チョコラBBブランドは長年にわたり「キレイと元気」をテーマに、多くの女性の前向きな毎日を応援してきました。HAPPY WOMANの活動にも共感し、女性の健康やジェンダー平等の推進に共に取り組んできました。これからもより良い未来に向けて、女性の活躍とウェルビーイングを支える活動を続けていきます。

PARTNERSHIP賞

マリオット・インターナショナル

「マリオット・インターナショナルでは、多様性とインクルージョンを大切にし、女性リーダーの育成やキャリア支援などを通して女性の活躍を推進しています。HAPPY WOMANの取り組みにも参画し、会場提供や全国のホテルと連動した活動を通してこのムーブメントを支えてきました。これからも女性が自分らしく挑戦できる社会づくりに貢献してまいります。」

PIONEER賞

ハリウッドビューティグループ

「ハリウッドビューティグループは、関東大震災をきっかけに「日本の女性を元気に、笑顔に」という想いのもと創業し、100年にわたり女性が活躍できる社会づくりに取り組んできました。日本で初めてマスカラやパーマを紹介するなど、美容文化を通して女性の可能性を広げてきました。これからも美容を通して社会に貢献してまいります。」

しあわせがめぐる未来へ。

最後は受賞者がステージに集い、会場は祝福の拍手に包まれました。黄色いミモザの花が彩る会場には、これまでの10年への感謝と、これからのしあわせな未来を共に創っていくという想いが広がりました。

HAPPY WOMANは、国際女性デーをきっかけに、女性のエンパワーメントとジェンダー平等の推進を社会に広げてきました。

次の10年に向けて、性別や世代を超え、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指し、「しあわせがめぐる未来」を共創していきます。

HAPPY WOMAN FESTAは2017年のスタート以来、日本全国で国際女性デーを祝う取り組みを展開し、これまで10年間で全国29都道府県にて開催。2026年は全国9都市・11会場で開催され、女性のエンパワーメントとジェンダー平等を社会に広げるムーブメントとして歩みを続けています。

開催概要

■イベント名：国際女性デー表彰｜HAPPY WOMAN AWARD 2026

■開催日：2026年3月5日（木）

■会場：TOKYO FMホール（東京都千代田区）

■主催：HAPPY WOMAN実行委員会

■協賛：チョコラBB／アデランス／ロクシタン／ハリウッドビューティグループ／森永製菓／森永乳業 他

■後援：国際連合大学（UNU）／国連広報センター／国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所

内閣府男女共同参画局／外務省／厚生労働省 ／東京都 他 全国自治体

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン／日本商工会議所青年部 他

■公式サイト：https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/award/