【新潟初上陸】話題の整体院「naoru整体」が新潟市中央区に3月19日プレオープン｜令和の虎・REAL VALUEで注目集めるブランドがついに新潟へ

■ プレオープン・グランドオープン日程

ビューイング株式会社

プレオープン2025年3月19日（水）～ 3月25日（火）

グランドオープン2025年3月26日（水）

プレオープン価格でフルコースの整体を1000円でお試しいただけます。

■ naoru整体とは

「naoru整体」は、本当に治る整体をコンセプトに掲げ、根本改善にこだわった施術で全国に展開する整体ブランドです。

単なるマッサージではなく、身体の歪みや機能不全にアプローチするAI独自メソッドが支持を集め、リピート率・顧客満足度ともに高い評価を獲得。SNSや口コミを中心に認知が急拡大しています。

さらに、ビジネス系YouTubeチャンネル「令和の虎」への出演や、注目の投資プラットフォーム「REAL VALUE」への掲載により、整体業界の枠を超えたビジネスモデルとしても全国メディアから注目を集めています。

■ 新潟院オープンの背景

新潟県は慢性的な肩こり・腰痛に悩む方が多く、整体・身体ケアへのニーズが高い地域です。「naoru整体」は、既存の整体院では解決できなかった根本的な身体の不調を抱える新潟市民へ、質の高いサービスを届けることを目指し、新潟市中央区への出店を決定しました。

■ 担当者コメント

「新潟の皆さまに、整体の新しい価値をお届けできることを大変嬉しく思います。身体の不調を我慢している方、これまでの整体で効果を実感できなかった方に、ぜひ一度ご体験いただきたいです。プレオープン期間中はお得なキャンペーンもご用意しておりますので、この機会にぜひお越しください。」

■ 会社概要

ブランド名： naoru整体 新潟院

住所： 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3丁目1 マルヤマビル1階

公式SNS／HP： https://www.naorusalon.com/shops/niigata/

■ 本件に関するお問い合わせ

naoru整体 新潟院 広報担当 菊池

運営：ビューイング株式会社

TEL：08020385246

MAIL：hkikuchi@vinc.co.jp

受付時間：10時~20時