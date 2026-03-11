【全会員対象】エンタメチケットサイト「カンフェティ」 ポイント10倍キャンペーン　3月末までの限定開催

ロングランプランニング株式会社

チケットサイト「カンフェティ」（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて、全会員対象のポイント10倍キャンペーンを3月11日(水)より開催いたしました。3月末までの期間限定開催となります。

カンフェティポイントは、チケット購入ごとに100円＝1ポイントで付与され、次回のチケット購入時に利用できるお得なポイントサービスです。

チケットサイト「カンフェティ」 :https://www.confetti-web.com/カンフェティポイント詳細 :https://service.confetti-web.com/guide/point/

演劇やミュージカル、伝統芸能、クラシックなど、幅広いジャンルのチケットを扱う会員150万人のチケットサイト「カンフェティ」では、3月末までの期間限定で、カンフェティポイントが通常の10倍付与されるお得なキャンペーンを実施いたします。

■カンフェティポイントとは

カンフェティでのチケット購入ごとに、100円＝1ポイントで付与され、次回のチケット購入時に1ポイント＝1円として利用できるポイントサービスです。貯めたポイントは電子マネーへの交換も可能です。

※期間限定ポイントはチケット購入のみに使用できます

昨今の物価高の影響により、チケット代も高騰する傾向にあり、舞台ファンが気軽に劇場へ足を運ぶことが難しくなりつつあります。本キャンペーンでは、ポイント還元を通じて、すべてのお客様の「観たい」という気持ちを後押しいたします。

キャンペーン概要

【期間】2026年3月11日(水)16:00～3月31日(火)23:59

【対象】全カンフェティ会員が上記期間内に購入完了したチケット

※抽選公演など、ポイント対象外チケットは除く

【付与ポイント】

お支払いのチケット代金に対して、無期限ポイント1％+期間限定ポイント9％（有効期限180日間）が付与されます。

カンフェティカード会員は無期限ポイント2.5％+期間限定ポイント9％（有効期限180日間）が付与されます。

※一部公演で、通常のポイントに追加で付与されるポイントは、後日反映されるものもございます。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。



所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地

代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)

設立年：2004年2月20日

資本金：3千万円



主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行

チケット販売サイト「カンフェティ」の運営

その他興行支援、イベント主催者のサポート業務

旅行業

ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営

URL：https://longrun.biz/