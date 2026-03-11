【ステーキのあさくま】28年ぶりに売上100億円を達成。次のステージへ。4月に愛知県内2店舗を新規出店

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）は、2026年3月期において売上高100億45百万円を達成いたしました。100億円到達は28年ぶりとなります。

■ 売上100億円達成、増収増益で収益性も改善

売上高は前年比20.3％増となりました。営業利益は5億19百万円（同188.9％増）、経常利益は5億26百万円（同185.1％増）と大幅な増益となり、営業利益率は5.2％（前年2.2％）へ改善しております。

■ 既存店売上38カ月連続前年超え、「肉の日」など商品施策が成果

2019年の上場後、新型コロナウイルスの影響により売上は一時50億円台まで減少しましたが、その後の既存店強化および商品施策の推進により回復を続けてまいりました。第4四半期においては既存店売上前年比が3カ月連続で120％を超え、主力業態「ステーキのあさくま」は既存店売上38カ月連続前年超えを達成しております。

また、毎月開催する「肉の日イベント」ではサーロインステーキを50％増量し、開催日の客単価は100円以上上昇、ステーキの注文率は通常の3倍以上となりました。商品力の向上と既存店の磨き込みを重ねてきた結果が、今回の増収増益につながっております。

■ 新業態展開と出店を継続、21年ぶり大阪出店も

2025年6月に「ステーキのあさくま桑名店」、7月に「カレーのあさくま大須店」、8月に「厳選もつ酒場エビス参 幡ヶ谷店」、12月に「ステーキのあさくま鈴鹿店」をオープンしました。

2026年2月には21年ぶりとなる大阪出店「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」をオープン。3月には「カレーのあさくま」2号店となる栄スカイル店をオープンします。

加えて、4月には以下2店舗を新規オープンします。

■ 新店舗概要

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店 外観イメージカレーのあさくま 栄スカイル店 外観イメージ

ステーキのあさくま 尾張旭店

オープン日：2026年4月上旬

所在地：愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘37-1

席数：80席

ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ昼ステーキのあさくま 尾張旭店 外観イメージ夜

ステーキのあさくま 東海加木屋店

オープン日：2026年4月下旬

所在地：愛知県東海市加木屋町丸根12-2

席数：100席

ステーキのあさくま 東海加木屋店 外観イメージ

100億円は到達点ではありません。ここから次のステージへ進みます。

今後3年で200億円規模への成長を目標とし、売上と収益性の両面を高めてまいります。

■公式サイト・SNS

公式サイト

HP：https://www.asakuma.co.jp/

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP

■企業概要

【経営理念】『食』を通じて、社会に貢献していく

あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。

社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。

会社名：株式会社あさくま

代表取締役社⾧：廣田 陽一

設立：1948年12月10日

事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業

住所：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地