「金融IT検定＜初級＞」第二回成績優秀者を表彰

特定非営利活動法人 金融IT協会（略称：FITA、所在地：東京都中央区、理事長：山口省蔵）は、2026年3月11日（水）、FinGATE KAYABA（東京都中央区）にて開催された「金融デジタル人材育成フォーラム 2026」において、2025年度「金融IT検定＜初級＞」の成績優秀者に対する表彰式を実施いたしました。

■ 金融リテラシー向上を目指す「金融IT検定」の現状

本検定は、急速にデジタル化が進む金融業界において、全ての従事者が備えるべきITリテラシーの向上を目的に創設されました。金融とITの基礎知識を体系的に習得できる資格制度として広く活用されており、検定合格者は創設からわずか1年で1,000名を突破いたしました。

また、常に変化する技術動向に対応するため、本年1月にはシラバスの改定を実施。銀行・保険・証券・クレジットカードなど、各業態に特有の内容を追加するなど、現代の金融実務に即した内容へとアップデートを図っています。

■ 第二期成績優秀者の表彰

今回の表彰式では、第二期にあたる2025年4月1日から同年12月31日までの受験者の中から、特に優秀な成績を収めた上位入賞者が選出されました。式典では、理事長の山口より各受賞者へ、その功績を称え賞状と記念品が授与されました。

当協会は今後も、検定制度やフォーラムを通じて、日本の金融業界を支えるデジタル人材の育成に寄与してまいります。

■表彰式日時・場所

開催日時：2026年3月11日(水) 18:55～19:30

場所：FinGATE KAYABA

■受賞対象者

※優秀賞落合様については都合によりご欠席。

参考：金融IT検定＜https://fita.or.jp/digitalhr/certificate＞

＜金融IT検定について＞

「金融IT検定＜初級＞」は、金融に関係するすべての方を対象にしています。金融ITに関わる基礎的な知識を体系的に学べる資格制度です。試験はCBT形式で実施しています。受験者は全国各地のテストセンターにあるオンライン端末で受験可能です。

◇特定非営利活動法人 金融IT協会（FITA）について

金融IT協会（FITA）は、金融 × ITに関わるすべての人へ組織の枠を超えたコミュニティを提供する団体です。金融業界横断でのデジタル人材育成、ITの民主化をミッションに、2024年1月に対外活動を開始しました。

法人名：特定非営利活動法人 金融IT協会（Financial Information Technology Association / FITA）

所在地：〒104-0031 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA

代表者：理事長 山口 省蔵

