バドミントンＳ/Ｊリーグ2025　最優秀選手賞（MVP）・新人選手賞 決定のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

「バドミントンＳ/Ｊリーグ2025」の最優秀選手賞（MVP）・新人選手賞が決定しましたので、以下の通りに、お知らせいたします。

◆最優秀選手賞（MVP）

男子の部 桃田 賢斗（NTT東日本）

女子の部 五十嵐 有紗（BIPROGY）

◆新人選手賞

男子の部 西 大輝（BIPROGY）

女子の部 中出 すみれ（BIPROGY）

今シーズンもたくさんの応援をありがとうございました。

来シーズンも引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。

▼バドミントンＳ/Ｊリーグ2025公式ホームページ

https://www.sj-league.jp/

◆最優秀選手賞（ＭＶＰ） ―――――――――――――――――――――――――――

定 義：優勝チームの中で最も優秀であった（TOP4 優勝に最も貢献した）選手

人 数：男女各 1 名

選 出 方 法：投票

投 票 期 間：3 月 3 日(火)～9 日(月)

投 票 者：監督（男子チーム 12 名・女子チーム 12 名）、メディア

投票・集計方法：

・ボルダ法

・候補者の中から、1 位～3 位へ選好投票

・加算得点は【1 位⇛5 点／2 位⇛3 点／3 位⇛1 点】とし、各選手の合計得点を集計

◆新人選手賞 ―――――――――――――――――――――――――――――――――

定 義：シーズンを通して新人選手・内定選手の中で最も優秀であった選手

人 数：男女各 1 名

選 出 方 法：投票

投 票 期 間：3 月 3 日(火)～9 日(月)

投 票 者：監督、メディア、選手（キャプテン）、ファン

投票・集計方法：

各票の割合・・・監督・メディア： 50％ ／ 選手： 30％ ／ ファン：20％

■監督・メディア：ボルダ法

・候補者の中から、1 位～3 位へ選好投票

・加算得点は【1 位⇛5 点／2 位⇛3 点／3 位⇛1 点】とし、各選手の合計得点を集計

■選手：ボルダ法

・候補者の中から、1 位～3 位へ選好投票

・加算得点は【1 位⇛5 点／2 位⇛3 点／3 位⇛1 点】とし、各選手の合計得点を集計

■ファン：ＳＮＳにて、1 名選択する形式

・候補者の中から、1 名のみ選択し投票

・各選手の合計得点を集計