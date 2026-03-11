バドミントンＳ/Ｊリーグ2025　最優秀選手賞（MVP）・新人選手賞 決定のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

「バドミントンＳ/Ｊリーグ2025」の最優秀選手賞（MVP）・新人選手賞が決定しましたので、以下の通りに、お知らせいたします。






◆最優秀選手賞（MVP）


男子の部　桃田 賢斗（NTT東日本）


女子の部　五十嵐 有紗（BIPROGY）



◆新人選手賞


男子の部　西 大輝（BIPROGY）


女子の部　中出 すみれ（BIPROGY）




今シーズンもたくさんの応援をありがとうございました。


来シーズンも引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。




▼バドミントンＳ/Ｊリーグ2025公式ホームページ


https://www.sj-league.jp/




◆最優秀選手賞（ＭＶＰ） ―――――――――――――――――――――――――――


定 義：優勝チームの中で最も優秀であった（TOP4 優勝に最も貢献した）選手


人 数：男女各 1 名


選 出 方 法：投票


投 票 期 間：3 月 3 日(火)～9 日(月)


投 票 者：監督（男子チーム 12 名・女子チーム 12 名）、メディア


投票・集計方法：


・ボルダ法


・候補者の中から、1 位～3 位へ選好投票


・加算得点は【1 位⇛5 点／2 位⇛3 点／3 位⇛1 点】とし、各選手の合計得点を集計



◆新人選手賞 ―――――――――――――――――――――――――――――――――


定 義：シーズンを通して新人選手・内定選手の中で最も優秀であった選手


人 数：男女各 1 名


選 出 方 法：投票


投 票 期 間：3 月 3 日(火)～9 日(月)


投 票 者：監督、メディア、選手（キャプテン）、ファン


投票・集計方法：


各票の割合・・・監督・メディア： 50％ ／ 選手： 30％ ／ ファン：20％


■監督・メディア：ボルダ法


・候補者の中から、1 位～3 位へ選好投票


・加算得点は【1 位⇛5 点／2 位⇛3 点／3 位⇛1 点】とし、各選手の合計得点を集計


■選手：ボルダ法


・候補者の中から、1 位～3 位へ選好投票


・加算得点は【1 位⇛5 点／2 位⇛3 点／3 位⇛1 点】とし、各選手の合計得点を集計


■ファン：ＳＮＳにて、1 名選択する形式


・候補者の中から、1 名のみ選択し投票


・各選手の合計得点を集計