uka IZU Bath Saltが3/19発売！海が長い時間をかけて育んだ“深い恵み”を、そのまま毎日の浴槽へ。
この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、伊豆の海と森の恵みを閉じ込め、伊豆の名湯にインスパイアされ、「IZU バスソルト」を3月19日(木)に発売いたします。
大切に受け継がれてきた伊豆の豊かな自然、その循環の美しさを、毎日のバスタイムへ。
伊豆産の原料で作られたシンプルな処方と、ローズのやわらかさに、クロモジ・ヒノキ・パチョリが奥行きを添える天然由来のウッディローズの香り。バスタイムがココロもカラダも満たされる時間に。
【海洋深層水のソルト】
主役は、日本一深い駿河湾・水深400mの海洋深層水からつくられた伊豆半島に接する駿河湾産の海塩。
表層と混ざらず、1000年以上をかけて循環する清浄な海水は、ナトリウム・マグネシウム・カリウム・カルシウムなどのミネラルをたっぷり含み、肌にやさしく働きかけます。海が長い時間をかけて育んだ“深い恵み”を、そのまま毎日の浴槽へ。
【処方】
pH9相当のアルカリ性で、肌が整う３つの保湿成分（メタケイ酸、コメ発酵液、椿油）を配合しました。
温泉でお馴染みの保湿成分であるメタケイ酸、肌の各層まで浸透し角層の状態を整える庄内平野のコメ発酵液、しっとりとしたうるおいをあたえる利島の椿油。バランスよく配合することで、まるで伊豆の名湯に浸かった後のように、入浴後もしっとりツルツルすべすべな仕上がりを叶えました。
uka IZU Bath Salt 40ｇ
容量：40g 使い切り個包装
価格：550円(税込)
旅先でも、ギフトにも。
1 回分の使い切りタイプ。
uka IZU Bath Salt 200g
容量：200ｇ 約5回分のジャー
価格：2,200円(税込)
キャップ 1 杯が1回分。
毎日使いやすいジャータイプ。
