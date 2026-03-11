uka IZU Bath Saltが3/19発売！海が長い時間をかけて育んだ“深い恵み”を、そのまま毎日の浴槽へ。

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、伊豆の海と森の恵みを閉じ込め、伊豆の名湯にインスパイアされ、「IZU バスソルト」を3月19日(木)に発売いたします。

大切に受け継がれてきた伊豆の豊かな自然、その循環の美しさを、毎日のバスタイムへ。

伊豆産の原料で作られたシンプルな処方と、ローズのやわらかさに、クロモジ・ヒノキ・パチョリが奥行きを添える天然由来のウッディローズの香り。バスタイムがココロもカラダも満たされる時間に。

【海洋深層水のソルト】

主役は、日本一深い駿河湾・水深400mの海洋深層水からつくられた伊豆半島に接する駿河湾産の海塩。

表層と混ざらず、1000年以上をかけて循環する清浄な海水は、ナトリウム・マグネシウム・カリウム・カルシウムなどのミネラルをたっぷり含み、肌にやさしく働きかけます。海が長い時間をかけて育んだ“深い恵み”を、そのまま毎日の浴槽へ。

【処方】

pH9相当のアルカリ性で、肌が整う３つの保湿成分（メタケイ酸、コメ発酵液、椿油）を配合しました。

温泉でお馴染みの保湿成分であるメタケイ酸、肌の各層まで浸透し角層の状態を整える庄内平野のコメ発酵液、しっとりとしたうるおいをあたえる利島の椿油。バランスよく配合することで、まるで伊豆の名湯に浸かった後のように、入浴後もしっとりツルツルすべすべな仕上がりを叶えました。

uka IZU Bath Salt 40ｇ

容量：40g 使い切り個包装

価格：550円(税込)

旅先でも、ギフトにも。

1 回分の使い切りタイプ。

uka IZU Bath Salt 200g

容量：200ｇ 約5回分のジャー

価格：2,200円(税込)

キャップ 1 杯が1回分。

毎日使いやすいジャータイプ。

