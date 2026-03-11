uka IZU Bath Saltが3/19発売！海が長い時間をかけて育んだ“深い恵み”を、そのまま毎日の浴槽へ。

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、伊豆の海と森の恵みを閉じ込め、伊豆の名湯にインスパイアされ、「IZU バスソルト」を3月19日(木)に発売いたします。


大切に受け継がれてきた伊豆の豊かな自然、その循環の美しさを、毎日のバスタイムへ。


伊豆産の原料で作られたシンプルな処方と、ローズのやわらかさに、クロモジ・ヒノキ・パチョリが奥行きを添える天然由来のウッディローズの香り。バスタイムがココロもカラダも満たされる時間に。



【海洋深層水のソルト】


主役は、日本一深い駿河湾・水深400mの海洋深層水からつくられた伊豆半島に接する駿河湾産の海塩。


表層と混ざらず、1000年以上をかけて循環する清浄な海水は、ナトリウム・マグネシウム・カリウム・カルシウムなどのミネラルをたっぷり含み、肌にやさしく働きかけます。海が長い時間をかけて育んだ“深い恵み”を、そのまま毎日の浴槽へ。



【処方】


pH9相当のアルカリ性で、肌が整う３つの保湿成分（メタケイ酸、コメ発酵液、椿油）を配合しました。


温泉でお馴染みの保湿成分であるメタケイ酸、肌の各層まで浸透し角層の状態を整える庄内平野のコメ発酵液、しっとりとしたうるおいをあたえる利島の椿油。バランスよく配合することで、まるで伊豆の名湯に浸かった後のように、入浴後もしっとりツルツルすべすべな仕上がりを叶えました。









uka IZU Bath Salt 40ｇ



容量：40g 　使い切り個包装


価格：550円(税込)


旅先でも、ギフトにも。


1 回分の使い切りタイプ。










uka IZU Bath Salt 200g



容量：200ｇ　約5回分のジャー


価格：2,200円(税込)


キャップ 1 杯が1回分。


毎日使いやすいジャータイプ。





●uka 公式オンラインストア ukakau


https://ukakau.com/


●uka HP


https://uka.co.jp/


●Instagram


uka Official Brand Account（@instauka）


https://www.instagram.com/instauka/


uka Salon & Store Info（@ukacojp）


https://www.instagram.com/ukacojp/


ukafe(@ukafe.info)


https://www.instagram.com/ukafe.info/


●X 公式Xアカウント（@uka_beauty)


https://x.com/uka_beauty