鎌倉発｜100年紡績×特殊撚糸。空気をまとう、優しい着心地でエコでビンテージなTシャツ。Makuake掲載にあわせ、お披露目＆試着会を開催。

写真拡大 (全8枚)

株式会社ACT AS SECOND

鎌倉ジーンズが、クラウドファンディング『Makuake』にて新たな製品を発表しました！




え？鎌倉ジーンズさんデニムじゃないの？
いや、これがまたすごい技術なのよ、、と、初めて見せて頂いたこのTシャツ。




綿１００％（リユース綿２５％）ラフィ×SUPER ZERO(R)×ピグメントガーメントダイのワイドポケットTシャツ
100年紡績×先端特殊撚糸。落ち綿を極上へと変える「逆転の素材」

鎌倉ジーンズが作るとなったら、サステナブルなだけでなくみなさんのクローゼットの１軍で、先発ヘビーローテーションになるTシャツにしたいなと、紡績から製品加工まで日本の技術を結集した商品開発。






今回の商品の技術とは。。。



技術その１.RAFFY（ラフィ）大正紡績
@taishoboseki







ラフィは、紡績工程で発生する「落ち綿」と呼ばれる短い繊維をブレンドした糸。長短の繊維が混ざった、自然の綿に近い配合で紡がれた糸は、綿本来の風合いと自然なムラ感を持ちます。
※大正紡績さん文章引用

技術その２.撚糸　super zero 浅野撚糸







日本の撚糸業の起死回生のため、5年もの歳月をかけて完成した魔法の撚糸。
※浅野撚糸さん文章引用

撚糸とは、繊維や糸にねじりを加えて1本または複数本の糸を1本にまとめる技術、スーパーゼロは、浅野撚糸さんが独自開発をした、水溶性糸と綿糸を撚り合わせて糸だから、水溶性糸は、水やスチームで溶けるため、空気が入りふわふわ感が出る！さらに綿糸がラフィだから、より自然の風合いだから、すごい！



パイル糸の特殊撚糸の様子







スーパーゼロの撚糸技術×ラフィ（綿糸）の糸で作った生地で作ったTシャツだから、すごいんです!!️


さらに製品でバイオウォッシュと顔料染めをすることで、ビンテージ感も演出。

しつこい説明ですみません
でも、鎌倉ジーンズから何度も説明を受け、やっと技術のすごさがわかったのですが、そんな技術が使われて出来たTシャツの生地の柔らかさと、着心地は、やっぱり日本の技術ってすごいな!!️😆と感じました。




ワイドシルエットのポケTee


また、そんなすごいもの作っちゃって、、と思いましたが 伝統や技術をカタチに出来ること、それをモノとして残していけることが、継承に繋がるのかなと思います

とにかく着心地や生地を触れる機会を、ぜひ！試して頂きたいと思います!!️

makuakeでクラファンがいよいよ3/6よりスタート！
https://www.makuake.com/project/kamakurajeans_teeproject/
枚数限定、期間が短いので、ぜひ！早めにチェック、ポチしてください

アパレル産業の環境配慮、労働環境などのサステナビリティを可視化・認識したRe-Creationの認定も取得しています

商品が今週末に上がってくるので、


下記イベントにて、各色、各サイズをご試着いただけます。



１. 『CIRCLE MARKET』に出店


日時：3月15日（SUN）　10:00～16:00
場所：アナザーデイ鎌倉（鎌倉駅から徒歩6分）
鎌倉市御成町４－１０



２．『Re-Creation PLAYPARK』に出店


日時：3月27日（FRI）～29日（SUN）　11:00~20:00（日曜は12:00~20:00）


場所：NEWoMan高輪


※クラファンは3月22日までなので、ここからは一般販売になります



３．『Fashion World Tokyo』に出展　※こちらは総合展示会です


日時：4月8日（WED）～10日（FRI）　10:00~17:00（最終日~16:00）


場所：東京ビックサイト



４．『龍口寺交差店マルシェ』に出店


日時：4月11日（SAT）　10:00～16:00


場所：藤沢市片瀬龍口寺（江の島そば）



５．『T-SITEガレージマーケット』に出店


日時：4月18日（SAT）～19日（SUN）　10:00～17:00


場所：藤沢T-SITE



KJフラッシャー