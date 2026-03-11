鎌倉発｜100年紡績×特殊撚糸。空気をまとう、優しい着心地でエコでビンテージなTシャツ。Makuake掲載にあわせ、お披露目＆試着会を開催。

株式会社ACT AS SECOND

鎌倉ジーンズが、クラウドファンディング『Makuake』にて新たな製品を発表しました！

え？鎌倉ジーンズさんデニムじゃないの？いや、これがまたすごい技術なのよ、、と、初めて見せて頂いたこのTシャツ。

綿１００％（リユース綿２５％）ラフィ×SUPER ZERO(R)×ピグメントガーメントダイのワイドポケットTシャツ100年紡績×先端特殊撚糸。落ち綿を極上へと変える「逆転の素材」

鎌倉ジーンズが作るとなったら、サステナブルなだけでなくみなさんのクローゼットの１軍で、先発ヘビーローテーションになるTシャツにしたいなと、紡績から製品加工まで日本の技術を結集した商品開発。

今回の商品の技術とは。。。



技術その１.RAFFY（ラフィ）大正紡績

@taishoboseki

ラフィは、紡績工程で発生する「落ち綿」と呼ばれる短い繊維をブレンドした糸。長短の繊維が混ざった、自然の綿に近い配合で紡がれた糸は、綿本来の風合いと自然なムラ感を持ちます。

※大正紡績さん文章引用



技術その２.撚糸 super zero 浅野撚糸

日本の撚糸業の起死回生のため、5年もの歳月をかけて完成した魔法の撚糸。

※浅野撚糸さん文章引用



撚糸とは、繊維や糸にねじりを加えて1本または複数本の糸を1本にまとめる技術、スーパーゼロは、浅野撚糸さんが独自開発をした、水溶性糸と綿糸を撚り合わせて糸だから、水溶性糸は、水やスチームで溶けるため、空気が入りふわふわ感が出る！さらに綿糸がラフィだから、より自然の風合いだから、すごい！

パイル糸の特殊撚糸の様子





スーパーゼロの撚糸技術×ラフィ（綿糸）の糸で作った生地で作ったTシャツだから、すごいんです!!️

さらに製品でバイオウォッシュと顔料染めをすることで、ビンテージ感も演出。



しつこい説明ですみません

でも、鎌倉ジーンズから何度も説明を受け、やっと技術のすごさがわかったのですが、そんな技術が使われて出来たTシャツの生地の柔らかさと、着心地は、やっぱり日本の技術ってすごいな!!️😆と感じました。

ワイドシルエットのポケTee



また、そんなすごいもの作っちゃって、、と思いましたが 伝統や技術をカタチに出来ること、それをモノとして残していけることが、継承に繋がるのかなと思います



とにかく着心地や生地を触れる機会を、ぜひ！試して頂きたいと思います!!️



makuakeでクラファンがいよいよ3/6よりスタート！

https://www.makuake.com/project/kamakurajeans_teeproject/

枚数限定、期間が短いので、ぜひ！早めにチェック、ポチしてください



アパレル産業の環境配慮、労働環境などのサステナビリティを可視化・認識したRe-Creationの認定も取得しています



商品が今週末に上がってくるので、

下記イベントにて、各色、各サイズをご試着いただけます。

１. 『CIRCLE MARKET』に出店

日時：3月15日（SUN） 10:00～16:00

場所：アナザーデイ鎌倉（鎌倉駅から徒歩6分）

鎌倉市御成町４－１０

２．『Re-Creation PLAYPARK』に出店

日時：3月27日（FRI）～29日（SUN） 11:00~20:00（日曜は12:00~20:00）

場所：NEWoMan高輪

※クラファンは3月22日までなので、ここからは一般販売になります

３．『Fashion World Tokyo』に出展 ※こちらは総合展示会です

日時：4月8日（WED）～10日（FRI） 10:00~17:00（最終日~16:00）

場所：東京ビックサイト

４．『龍口寺交差店マルシェ』に出店

日時：4月11日（SAT） 10:00～16:00

場所：藤沢市片瀬龍口寺（江の島そば）

５．『T-SITEガレージマーケット』に出店

日時：4月18日（SAT）～19日（SUN） 10:00～17:00

場所：藤沢T-SITE

KJフラッシャー