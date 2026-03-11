【新卒】学生と社会人って全然違う！ギャップを埋めて自信をもって働ける人材へ!! 4/2（木）・3（金）公開講座「新入社員向けビジネス基礎研修 ～社会人として必要な基礎力を学ぶ～」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は4月2日（木）と3日（金）、新入社員向けオンライン研修「新入社員向けビジネス基礎研修～社会人として必要な基礎力を学ぶ～」を開催します。なお、本研修は1日単位での参加も可能であり、5名以上でのご参加をご希望の場合は土日祝を含む日程のリクエストも受け付けています。

▼両日ご参加ご希望の場合、詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168001/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168001/)

▼1日目のみのご参加をご希望場合、詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168083/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168083/)

▼2日目のみのご参加をご希望場合、詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168091/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168091/)

本研修では、社会人1年目をスムーズにスタートするために必要な、基本マナー・キャリア形成・コミュニケーション力を2日間にわたって学びます。また、3年目のキャリアアップを見据えた土台づくりにも最適です。ワークを通して演習を多く行うことで、単に知識として理解するだけでなく、実践できるようになることをめざします。



本研修は1日目のみ、2日目のみのご参加も可能です。また、5名以上でご参加をご希望の場合、土日祝を含む日程のリクエストも受け付けています。研修を通じて新入社員が現場で安心して業務に取り組めるようにサポートしましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。



＜カリキュラム＞

【1日目：自律的キャリア形成とコミュニケーション】

イントロダクション：自分の考え方のクセを理解し、自己認識を深めることができる

社会人としての基本マナー：あいさつ・表情・身だしなみ・立ち居振る舞いについて理解し、適切に実践できる

自律的キャリア形成のコツ：自己理解・仕事理解・社会理解を深めることができる

コミュニケーションI：聴く力について理解し、実践できる

コミュニケーションII：雑談力・伝える力について理解し、状況に応じて使い分けることができる

コミュニケーションIII：承認する力について理解し、職場で活用できる



【2日目：ビジネス現場での基本マナー】

正しい言葉遣い：敬語・引き締まる言葉遣い・クッション言葉・ファミコン言葉（略語やくだけた表現）を理解し、適切に使い分けることができる

電話対応：電話応対（受け方・かけ方・取り次ぎ方・伝言メモの書き方）を理解し、実践できるト

メールの使い方：ビジネスメールの基本的な使い方を理解し、正しく活用できる

報連相の重要性：ビジネスサイクル・仕事の進め方・指示の受け方を理解し、実践できる

名刺交換：名刺の扱い方・席次・訪問時のマナーを理解し、場面に応じて行動できる

まとめ：社会人としてのスタートに向けて、自身の考えを整理し、言語化できる

【公開講座】新入社員向けビジネス基礎研修 ～社会人として必要な基礎力を学ぶ～

■日時

2026年4月2日（木）10：00～17：00

2026年4月3日（金）10：00～17：00

※お昼休憩1時間（12：00～13：00予定）および1時間ごとに10分程度の休憩あり。



■場所

オンライン開催（Zoom）



■登壇者・プロフィール

NPO法人ライフキャリア総合研究所 理事長/自信力検定 共同代表

１級キャリアコンサルティング技能士/公認心理師

田中柳子（たなか・りゅうこ）氏

膨大な心理学の中から、日常のなかで実践できる要点だけをセレクトし、難解な専門用語などを極力使わずに「わかりやすい形」で伝えている。メガバンク、大手飲料メーカー、大手印刷会社、大手スーパー、大手ドラッグストアーなどで階層別研修を行なうとともに、日本大学・亜細亜大学などでも学生向けセミナーを開催。これまで、キャリアカウンセラーとして15000人以上と面談経験を持つ。企業・大学・公共機関など多くの面談者が総じて、自分を肯定的に受け止めることができず、自分の「魅力」を気づいていない現状を目の当たりにする。そして、キャリアコンサルタントが、キャリアで重要なクライアントの強みを引き出しきれない、整理できないことも実感し、キャリアコンサルタントの育成・指導を実施。日本人の「自信力」を高めたいとの想いから、「自信力検定」を開始。自分自身の魅力を引き出すことができるスキルを一人でも多くの人に伝えることのみならず、他人の魅力を引き出せるキャリアコンサルタントを多数輩出することがライフワーク。

NPO法人ライフキャリア総合研究所 理事長 自信力検定 共同代表

2020年１級キャリアコンサルティング技能士

2009年２級キャリアコンサルティング技能士 国家資格キャリアコンサルタント

GCDF-Japanキャリアカウンセラー 小笠原礼法準師範 全米ヨガアライアンスRYT200



■参加費

両日ご参加の場合：33,000円（税込）/1人

1日目のみ、または2日目のみご参加の場合：22,000円（税込）/1人



■定員

各20名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「新入社員向けビジネス基礎研修」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



