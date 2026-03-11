【最大76％OFF!!】「春のねぷねぷセール2026」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日3月11日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《春のねぷねぷセール2026》を開始いたしました。

◆《春のねぷねぷセール2026》開催中！

本日3月11日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

今回はネプテューヌシリーズのスピンオフ作品が多数ラインナップ！

『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』のデジタルデラックス版が60％OFF！！ デジタルデラックス版にはゲーム内で使える「水着衣装」に加え、「デジタルアートブック」と「デジタルサウンドトラック」も同梱！

ネプテューヌシリーズの他にも「東方スペルカーニバル」のデジタルデラックス版もセール対象となっており、大変お得なセールとなっております。

このチャンス、ぜひお見逃しなく！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間 : 2026年3月11日（水）00：00 ～2026年3月25日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters デジタルデラックス版』

セール価格

PlayStation(R)4版/ PlayStation(R)5版【60%OFF】\4,840（税込）※通常価格：\12,100 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【60%OFF!!】\4,312（税込）※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」

それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！

謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ デジタルデラックス版』

セール価格 【44%OFF】\2,956（税込）※通常価格：\5,280 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル バイクアクション

CERO 「C」（15才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。

多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。

この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。

◆デジタルデラックス版同梱物

・爆走コスチュームセット（水着、世紀末衣装、レースクイーン）

・ビジュアルアートブック「NEPBIKE創刊号」（デジタルアートブック）

・サウンドトラック「爆走音楽CD」（デジタルサウンドトラック）

『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』

セール価格 【34%OFF!!】\3,484（税込） ※通常価格：\5,280 (税込)

対応機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル シミュレーションRPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/noire/switch/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

ゲイムシジョウ界――そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界

四人の女神が世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。

しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！

バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』

セール価格 【54%OFF!!】\3,946（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」

ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。

そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。

『閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-』

セール価格 【59%OFF!!】\3,427（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンル ねぷねぷ忍者大戦ARPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/

権利表記 (C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT (C)Marvelous Inc. (C)ACQUIRE Corp.

◆ゲーム内容

「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」！ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く！！

プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。

忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る！！

閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションＲＰＧ」を刮目せよ！！

『ブイブイブイテューヌ』

セール価格 【76%OFF!!】\1,927（税込） ※通常価格：\8,030 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル アクションRPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/vvv/

権利表記 (C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「超次元ゲイムネプテューヌ」と「バーチャルYouTuber」、ネプテューヌシリーズの大型スピンオフ作品が始動。

知らない世界に召喚された『守護女神』と『MEWTRAL』。彼女達は惑星EMOを救う救世主となるのか！？異なる世界で紡がれる「ネプテューヌシリーズ」に刮目せよ！

『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットＲＰＧ宣言!!』

セール価格

PlayStation(R)4版【72%OFF】\1,971（税込）※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【59%OFF!!】\1,968（税込）※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンル ねぷねぷ2D RPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Artisan Studios

◆ゲーム内容

2Dゲーム――それはドットやイラストで構築された平面のゲーム。

数ある次元の1つに、2Dゲームが主体となるゲイムギョウ界が存在していた。

この世界は2Dゲームを崇拝するシルクワァムと呼ばれる組織によって支配され、

人々は2Dゲームを制作し、そのゲームカセットを税として納めていた。

粗末なゲームや新しい技術を駆使したゲームを制作した者は試練場送りにされ、精神を壊されると噂された。

そんな未来もへったくれもないこのゲイムギョウ界で、記憶を無くした1人の少女が眠りから目を覚ます。

『四女神オンラインCYBER DIMENSION NEPTUNE』

セール価格 【72%OFF!!】\1,971（税込）※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル ねぷねぷアクションRPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/4goddessesonline/

権利表記 (C)IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT

◆ゲーム内容

世界観を新たにし、シリーズ初のアクションRPGとなって登場！

冒険の舞台は『四女神オンライン』の世界。

ネプテューヌたちは「選ばれし者」として女神を降臨させ、魔王の手から「アルスガルド」を救う旅に出る…

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1+』

セール価格 【55%OFF!!】\2,475（税込）※通常価格：\5,500 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル RPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth1/plus/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がリメイクされて登場。

記憶を失った主人公ネプテューヌがコンパやアイエフ、そして史書イストワールと名乗る謎の声に導かれ、下界の4つの大陸を巡る冒険の旅に出ます。

『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』

セール価格 【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VR対応

ジャンル バーチャルダイブストーリーＲＰＧ＋ねぷねぷＶＲイベント

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/v2r/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

※PS VRがなくても遊ぶことができます。

さまざまな次元が存在するゲイムギョウ界…

その中に「零次元」と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。

そこでは、零次元最後の守護女神「天王星うずめ」が、

世界を終焉に導く巨躯なる暴神「ダークメガミ」を相手に

たった一人で孤独な戦いを繰り広げていた。

『東方スペルカーニバル デジタルデラックス版』

セール価格 【45%OFF!!】\5,929（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル 弾幕タクティクスRPG

CERO 「A」（全年齢対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団

「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。

◆ゲーム内容

幻想郷。

外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。

ある日、博麗神社の巫女『博麗霊夢』は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。

その柱は『八雲紫』が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。

突如【符闘祭】を始めた『八雲紫』の真意を探るため、『博麗霊夢』はスペルカード争奪戦に参加するのだった。

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック