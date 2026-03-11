【西日本地区初出店】「焼鳥 蕎麦 二尺五寸」大阪証券取引所ビル店を2026年3月13日(金)オープンいたします。

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)では、うどん業態「自家製麺杵屋」そば業態「信州そば処 そじ坊」和食業態「丼丼亭」など多様な業態の飲食店を運営しております。

この度、東京都内で3店舗運営している焼鳥と蕎麦を主軸とした業態 「焼鳥 蕎麦 二尺五寸」を2026年3月13日(金)、西日本地区には初めて、大阪市の北浜地区にオープンいたします。

グルメ杵屋レストランは、夜の飲食シーンに対応できる業態の強化のため、新業態の開発や既存業態のリブランディングを進めております。この度出店する「二尺五寸」は夜のニーズを主軸に据えたブランドであり、東京都内に位置する羽田空港店、品川グランパサージュ店、東京サピアタワー店に続く4店舗目となります。

今回出店する大阪北浜地区は、東京兜町と対峠する大阪の金融街であり、製薬会社も多く集積しています。また近年では歴史的建造物を活かしたカフェ等が人気を集めており、ビジネス街としてだけではない様々な魅力を持つエリアです。その中心に位置する「大阪証券取引所ビル」の地下1階において、周辺で働くオフィスワーカーの皆様の仕事帰りの一献や会食など、ディナータイムの需要にお応えしてまいります。また、昼はビジネスパーソンや周辺住民の皆様のランチ需要にも対応してまいります。

【焼鳥 蕎麦 二尺五寸とは】

焼鳥と二八蕎麦を通じて、自然体に生きる現代人のライフスタイルに寄り添い、あらゆるシーンで心地よく利用できるブランドです。職人が一本一本丁寧に焼き上げる"銘柄鶏の焼鳥"に、旬の食材を用いた粋な"蕎麦前"を組み合わせ、日本各地から厳選した焼酎や地酒とともにお楽しみいただけます。

食事の〆には、蕎麦本来の香りと喉越しを堪能できる"二八蕎麦"をご用意しております。

■店名に込めた想い

店名の"二尺五寸"は手打ち蕎麦に用いる道具である"木鉢"の直径に由来しています。

店先に掲げた暖簾の「朱色」は、古来から職人が日々向き合う木鉢の内側の色であり、伝統の継承を象徴しています。

蕎麦打ちに対峙する職人の技と心意気を示したいという思いを込め、私たちはこの店を「二尺五寸」と名付けました。

メニューのご紹介

【ディナータイム】名物 但馬どりの焼鳥 290円～

焼鳥のこだわり

名物の焼鳥には、兵庫県但馬地方で育てられた銘柄鶏「但馬どり」を使用しています。鶏本来のコクと旨みが強く、弾力のある食感が特徴です。ストレスの少ない環境と安全な飼料で育てられた「但馬どり」を、鶏肉そのものの旨味を存分に感じていただけるよう部位に応じて味付けします。

職人が一本一本丁寧に焼き上げる但馬どりの焼鳥は、立ちのぼる香ばしい香りが食欲を刺激する逸品です。

そば前のこだわり

日替わりでご用意する「おばんざい3種盛」や、「但馬どりの玉子焼き」「とり梅きゅう」など但馬どりを使ったさまざまな一品料理をご用意しています。焼鳥とあわせて、お酒と楽しむ「蕎麦前」として豊富な料理をご堪能いただけます。

豊富に取り揃えた銘酒

全国各地から仕入れた焼酎や地酒をはじめ、焼鳥に合うものを中心に豊富な種類を取り揃えています。また「今月のおすすめ」として話題の銘柄を月替わりでお楽しみいただけます。

お酒と料理を堪能した後は、凛とした二八蕎麦で粋に締める。朱色の暖簾の先には、静かな充足の時間が広がります。

おばんざい3種盛 980円とり味噌 野菜スティック 570円但馬どりの玉子焼き(そぼろ) 980円とり唐チキン南蛮(但馬どりむね肉使用) 950円二尺五寸サラダ 980円〆 とりそば 630円

※表示価格は全て税込み価格です。

【ランチタイム】但馬どりのてりやき丼セット 1,580円

こだわりの”二八蕎麦”に加え、”但馬どり”を使った丼など多様なメニューをご用意しております。

蕎麦のこだわり

蕎麦本来の豊かな風味が際立つよう、喉越しの良さを追求した黄金比の配合が二八蕎麦。

芳醇な香りと、つるりとしなやかな食感をお楽しみいただけます。

とり南蛮そば(但馬どり使用) 1,060円彩り野菜と但馬どり三昧丼 1,480円[表: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/139_1_a4a42607742e29d16b0e570d066de493.jpg?v=202603120951 ]

※表示価格は全て税込み価格です。

【店舗情報】

店舗名称：焼鳥 蕎麦 二尺五寸

大阪証券取引所ビル店

オープン日：2026年3月13日(金)

平日：ランチタイム 11:00~15:00

ディナータイム 17:00~22:00

土日祝：定休日

席数：68席

店舗所在地：大阪府大阪市中央区北浜1-8-16

大阪証券取引所ビルB1F

電話番号：06-6222-2515

「二尺五寸」の他店舗

■焼鳥 蕎麦 二尺五寸 東京サピアタワー店

店舗所在地：東京都千代田区丸の内一丁目

7番12号 サピアタワー3F

電話番号：03-6551-9195

■焼鳥 蕎麦 二尺五寸 羽田空港店

店舗所在地：東京都大田区羽田空港2-6-5

第3旅客ターミナル4F

電話番号：03-6428-0303

■蕎麦前処 二尺五寸 品川グランパサージュ店

店舗所在地：東京都港区港南2-16-3

グランセントラルタワー

グランパサージュ1F

電話番号：03-6718-2835

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)