花粉だけじゃない・・・辛い黄砂について大調査！【1000人アンケート】

黄砂についてのニュースをよく目にする時期になってきました。そもそも黄砂とはどのようなものを指しているのか知っていますか？

黄砂は、ユーラシア大陸内陸部のタクラマカン砂漠、ゴビ砂漠などの乾燥・半乾燥地域から、風によって巻き上げられた土壌・鉱物粒子が偏西風に乗って日本まで飛んできて、大気中に浮遊したり、降下したりする現象のことを言います。

黄砂は年間を通して飛来しているのですが、特に3月～5月に飛来のピークを迎えます。特に注意しなければいけない時期になりましたね。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「黄砂について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年1月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

黄砂が気になる人は約8割

【調査】

黄砂は気になりますか？（対象：1,000名）

「黄砂は気になりますか？」という質問については、「気になる」が81.9%、「気にならない」が18.1%と、約8割の人が「気になる」と回答していました。

黄砂の情報については、テレビで知る人が約7割

【調査】

黄砂の情報は何で知りますか？（対象：1,000名）

「黄砂の情報は何で知りますか？」という質問については、「テレビ」が71.8%、「Webサイト・アプリ」が15.2%、「SNS」が4.0%と続きました。「テレビ」で情報を得ている人が7割ほどいらっしゃるようです。

黄砂による健康被害は、「目のかゆみ」や「くしゃみ」

【調査】

黄砂によってどのような健康被害がありましたか？（対象：1,000名）※回答数2077人

「黄砂によってどのような健康被害がありましたか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「目のかゆみ」が448人、「くしゃみ」が311人、「のどの痛み・違和感」が276人と続きました。目のかゆみやくしゃみなどの、アレルギー症状に悩まされている人が多いようですね。

黄砂による生活への影響は「洗濯物の汚れ」や「車の汚れ」

【調査】

黄砂によって生活にどのような影響がありましたか？（対象：1,000名）※回答数1898人

「黄砂によって生活にどのような影響がありましたか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「洗濯物の汚れ」が525人、「車の汚れ」が486人、「見通しの悪化」が313人という順になりました。洗濯物や車の汚れが気になっている人が多いようです。

黄砂について不安な点は？

今回は、「黄砂について特に不安な点や気になる点は何ですか？」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「具体的な健康被害はなくとも、自分も吸い込んでいるかもしれない。そんな、漠然とした不安はあります」

「肉眼で感じ取れる黄色っぽい景色は、やはり気味が悪いです」

「黄砂と花粉とPM2.5が同時にくるのは腹立たしい」

特に「体への影響（健康被害）」「洗濯物の汚れ」という回答が目立ちました。

ちなみにですが、筆者も最近目のかゆみとくしゃみが止まらない日が続いているので、もしかしたら黄砂の影響かもと思うようになりました。

黄砂による健康被害が心配

今回のアンケート結果でも、たくさんの人が黄砂による健康被害を心配されていましたが、実際にどのような影響があるのでしょうか。

調べてみたところ、具体的な因果関係についてはまだ解明されていないようです。報告されている主な症状は、黄砂を吸い込んだことによる咳や鼻水、くしゃみなどです。黄砂が目や皮膚に付着してしまうと、目の充血やかゆみ、肌の乾燥などのトラブルが起きるケースもあります。

さらに、呼吸器・循環器系の持病を持っている方は、症状が悪化する可能性があるので、特に注意が必要です。黄砂の飛散状況については、気象庁のホームページで発表されていますので、飛散量に応じて柔軟に行動していきたいですね。

