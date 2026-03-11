Creality、エントリー向け3Dプリンター「SPARKX i7」を発売、初心者でも簡単に多色3Dプリントが可能に

製品概要

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.SPARKX i7 Color Combo

CES2026で正式発表された SPARKX i7 は、現在各地域市場での展開を開始しています。

SPARKX i7 は、3Dプリントを「より簡単に、より安定して、より身近に」することを目的として開発された エントリー向けデスクトップ3Dプリンターです。 初めて3Dプリントに触れるユーザーや家庭での利用、個人クリエイターを想定して設計されており、従来の3Dプリンターで課題となっていた

- 複雑なセットアップ- 手動調整の多さ- フィラメント管理の手間- 騒音- 出力品質の不安定さ

といった障壁を大幅に軽減しています。

高度に自動化されたワークフローと日常利用を意識した設計により、ユーザーは自宅やデスク環境ですぐに3Dプリントを始めることが可能です。

またSPARKX i7は、従来のエントリーモデルとは異なり、初心者でも扱いやすい

- 多色プリント機能- フィラメント自動補充機能

などを備えながらも、ハイエンド機のような複雑さや高価格を抑えた設計となっています。

製品基本情報

製品名：SPARKX i7

価格：SPARKX i7 Color Combo 71,800円（税込）

製品カテゴリー：エントリー向け デスクトップ FDM式 3Dプリンター

コンセプト：簡単・安定・初心者フレンドリー

想定ユーザー：初めての3Dプリントユーザー / 家庭ユーザー / 個人クリエイター

主な特長

商品詳細はこちら :https://www.creality.com/jp/products/sparkx-i7

■ 初めてでもすぐに使えるシンプルなプリント体験

SPARKX i7 は、初心者でもすぐに3Dプリントを始められるよう設計された、シンプルで直感的な操作性を備えています。CES2026での初公開でも、その扱いやすさが大きな注目を集めました。

■ デスクに調和するモダンなデザイン

洗練されたミニマルデザインに加え、アンビエントLEDライティングを搭載。プリント状況を視覚的に確認できるだけでなく、デスク環境に自然に溶け込むモダンな外観を実現しています。

■ メンテナンスを簡単にするクイックスワップホットエンド

ノズル交換が簡単に行えるクイックスワップ式ホットエンド を採用。

メンテナンス時間を短縮し、初心者でも扱いやすい設計となっています。

■ 初心者でも扱いやすい多色プリント

新設計のカラーチェンジ機構と 4色フィラメントシステム により、スムーズな色切り替えを実現。

同時に、材料ロスも大幅に削減しています。

■ スマートな接続・プリント体験

AI機能を活用し、 モデル生成サポート/プリント支援機能/モバイルアプリによるリアルタイム操作など、より直感的でスマートな3Dプリント体験を提供します。

想定される利用シーン

SPARKXについて

- 初めて3Dプリントを体験するユーザー- 操作の簡単さや静音性が求められる家庭環境- ホビーやDIYを楽しむ個人クリエイター- ゲーム・eスポーツファンによるアクセサリー制作- フィギュア、デスク装飾、MODパーツなどの制作

SPARKX - MADE FOR YOU, DREAMERS

SPARKXは、新しいブランドとして誕生しました。その使命は、「創造をもっと自由にすること」です。AI時代において、SPARKXはモノづくりのプロセスをシンプルにし、ユーザーが必要とするのは 「アイデアだけ」 という世界を目指しています。3Dプリントの複雑さを取り払い、アイデアをそのまま「形」にする体験を提供します。

SPARKXは、Crealityが10年以上にわたり培ってきた技術力/サプライチェーン/製造スケールといった基盤を受け継ぎながら、体験重視・信頼性・使いやすさ を軸とした製品を提供していきます。

公式サイト：https://www.creality.com/jp/

公式ストア：https://store.creality.com/jp/