プロeスポーツチーム「FENNEL」、VALORANT部門パブリックビューイング「eighty-six」を2026年3月21日（土）より開催 ─ シーズン全出場試合で実施、ユニフォーム着用者は入場無料

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、VALORANT部門のパブリックビューイングイベント「eighty-six」を、2026年3月21日（土）より開始いたします。VALORANT Challengers Japan 2026 シーズン（Split1より開始）におけるFENNELの全出場試合に合わせて開催し、ファンとともに勝利を目指します。

開催背景：FENNEL CHEER PARTYの歴史と復活

FENNELは2023年シーズンより、VALORANT部門の全試合に合わせてパブリックビューイング「FENNEL CHEER PARTY」を開催してまいりました。スタンディング形式で、ラウンドを取得するたびにファン同士がグータッチで喜びを分かち合う。声を出して喜び、負けたときは全身で悔しがる。「一般的な観戦会」ではなく、文字通りの「CHEER PARTY」として、日本のeスポーツシーンにおいて唯一無二の応援文化を築いてきました。

最盛期のチアパでは、FENNELがオフラインプレイオフへの出場を決めた瞬間、会場にいたファン同士が泣いて抱き合うほどの熱量が生まれました。この経験から、オフラインでこそファンの感情とチームへの絆が最大化されるという確信を得ました。

2024年シーズン以降、体制見直しにより継続開催を休止しておりましたが、2026年シーズン、新たな名称のもと、パブリックビューイングを復活いたします。

"eighty-six" が目指すもの

FENNELが目指すパブリックビューイングは、FENNELを応援しているファンが集まる、純度100%の応援空間。それがeighty-sixが目指す場所です。

隣にいる人も、向かいにいる人も、全員が同じチームを応援している。その空間で観る試合は、配信視聴とはまったく別物です。

勝てば全員で叫ぶ。負けたら全員で悔しがる。CHEER PARTY時代には、FENNELが敗者側トーナメントからオフラインプレイオフへの出場を決めた瞬間、会場にいたファン同士が泣いて抱き合うという光景が生まれました。

FENNELが掲げる「ONE TEAM, ONE FAMILY」「IGNITE PASSION」の体現として、ファンとチームがひとつになれる場所。それがeighty-sixです。

FENNELユニフォーム着用で入場無料

「eighty-six」では、FENNELのユニフォームを着用してご来場いただいた方は入場料が無料となります。会場がユニフォームで埋まる景色を作り、ファンとチームが一体となる空間を目指します。過去モデルのユニフォームでも入場無料の対象となります。

FENNEL OFFICIAL UNIFORM T-SHIRT Ver.2026（ネーム入りモデル）受注販売中

現在、FENNEL公式オンラインストアにて2026年シーズンの新ユニフォーム「FENNEL OFFICIAL UNIFORM T-SHIRT Ver.2026（ネーム入りモデル）」の受注販売を実施しております。応援している選手の名前を背負って会場へお越しください。



※3月22日（日）までにご注文いただければ、Split 1 Playoffsまでにお届けが可能です。

受注期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）23:59

発送予定：4月上旬より順次

サイズ展開：S / M / L / XL

販売ページ：https://fennel-store.com

開催概要

イベント名："eighty-six" FENNEL PUBLIC VIEWING for VALORANT Div.

初回開催日時：2026年3月21日（土）19:00～

開催頻度：2026年シーズンにおけるFENNELの全出場試合（Split1より開始）

会場：東京都内（試合ごとに告知）

入場料：1,500円（税込）／FENNELユニフォーム着用者は無料

Split1 出場試合スケジュール

第1回：3月21日（土）19:00 ※確定

第2回：3月26日（木）16:00 ※第1回敗北時

第3回：3月27日（金）19:00 ※第1回勝利時

第4回：3月28日（土）13:00 ※第2回勝利時

第5回：3月28日（土）16:00 ※第3回敗北時

第6回：3月28日（土）19:00 ※第3回勝利時

第7回：3月29日（日）16:00 ※第4回or第5回勝利時

第8回：3月29日（日）19:00 ※第6回敗北時or第7回勝利時

※大会結果により開催日程が変動します。詳細は都度FENNEL公式X・公式Instagramにてお知らせいたします。

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、8つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw