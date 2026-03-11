新宿3カ所でイベント同時開催　総計3,000個のどら焼きプレゼントや本店での一日限定コース料理など「新宿中村屋の本格どら焼き体験」2026年4月4日（土）＜どらやきの日＞に開催

株式会社 中村屋

株式会社中村屋（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 島田裕之、東証スタンダード：2204、以下 中村屋）は、4月4日（土）の「どらやきの日（日本記念日協会認定）」に新宿3カ所で「新宿中村屋の本格どら焼き体験」イベントを開催します。

アンケートにご回答いただいた方へ「逸品どら焼」のプレゼントや、どら焼きを実演提供するキッチンカーの登場、新宿中村屋本店レストラン「カジュアルダイニング Granna」での一日限定特別スイーツコースなど、どら焼きにまつわるさまざまなイベントを実施します。

【イベント開催概要】

イベント名称：「新宿中村屋の本格どら焼き体験」

開催日：2026年4月4日（土）

※会場により開催時間が異なります。詳細は後述のイベント詳細よりご確認ください。

開催場所：Suicaのペンギン広場、新宿中央公園、新宿中村屋本店レストラン「カジュアルダイニング Granna」

【開催の背景】

中村屋では、「専門店品質の本格のおいしさを日常的に楽しんでいただきたい」という考えのもと、1909（明治42）年の和菓子製造開始以来培ってきた製餡・包餡技術を生かし、材料と製法にこだわり抜いたあんこの魅力を最大限に引き出す商品を提供しています。

本イベントは、「どらやきの日」をきっかけに、多くの方に中村屋のどら焼きの生地とあんこのおいしさを直接体験していただき、「専門店品質の本格のおいしさ」を身近に感じていただくことを目的に開催します。

【イベント詳細】

1. Suicaのペンギン広場 10:00~18:00

●アンケートに回答した方2,500名に「逸品どら焼」をプレゼント

簡単なアンケートにご回答いただいた方先着2,500名に「逸品どら焼」をプレゼントします。

※提供準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください

●どら焼きのキッチンカー登場

どら焼きをキッチンカーでの実演にて、数量限定で提供します。事前予約制のため、あらかじめお申込みのうえお越しください。詳細は後日、中村屋公式Instagram（@nakamuraya_1901）にてお知らせします。

※10:30提供開始予定

※当日アンケートへご回答いただいた方へ無料で提供します

●こだわり展示

中村屋のあんこや、どら焼きの生地へのこだわりについて知ることができる展示があります。

■会場：Suicaのペンギン広場

《所在地》 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55

《アクセス》JR新宿駅から徒歩0分（JR新宿駅 新南改札外）

■プレゼント商品：「逸品どら焼」

提供準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください

2. 新宿中央公園 ファンモアタイムひろば 11:00~17:00

●アンケートに回答した方500名に「逸品どら焼」をプレゼント

簡単なアンケートにご回答いただいた方先着500名に「逸品どら焼」をプレゼントします。

※提供準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください

■会場：新宿中央公園 ファンモアタイムひろば

《所在地》〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11

《アクセス》JR・小田急線・京王線 新宿駅から徒歩約10分、東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅から徒歩約5分、都営大江戸線 都庁前駅から徒歩1分

■プレゼント商品：「逸品どら焼」

提供準備数がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください

【プレゼント商品詳細】

■商品名︓逸品どら焼

■商品説明︓エグロワイヤル(R)を使用した卵風味豊かな生地で、北海道十勝産小豆・⽩ザラ糖を使用して炊いた、粒感のある餡をたっぷりと挟んだどら焼きです。

※エグロワイヤル(R)・・・通常の卵に比べ、⻩身の⾊が鮮やかな⻩⾊で、コクや⽢味がありながら、すっきりした後味が特徴の卵

3. カジュアルダイニング Granna 15:00開宴（14:30受付開始）

●一日限定「どら焼き あんこスイーツコース」

新宿中村屋本店のパティシエによる、手間ひまをかけた「本格のおいしさ」を直接体験できる場として、一日限定でどら焼きのスイーツコースを提供します。中村屋のどら焼きの食べ比べに加え、本コースでしか食べられない創意工夫を凝らしたオリジナルメニューも用意しています。長年培った中村屋の伝統と技術や、どら焼きの生地やあんこへのこだわりを体験できます。

●提供内容詳細

1. 新宿中村屋 どら焼き食べ比べ

2. スパイス香るあんコロッケ

3. あんこと生姜のデザートスープ

4. どら焼きティラミスパフェ

※ドリンク3杯付き

※お土産付き

※一部メニューはアルコールを含みます

※メニューは変更となる場合がございます

●パティシエからのコメント

＜新宿中村屋本店 パティシエ 鈴木 大介＞

どら焼き本来の味を引き出しつつ、パティシエとしてアレンジを加えて、あんこの新しい体験をしていただくスイーツコースを考案いたしました。普段のどら焼きだけでなく、「どらやきの日」という一日限りの特別感をお楽しみください。

■会場：カジュアルダイニング Granna

《所在地》 〒160-0022 東京都新宿区新宿三丁目26番13号 新宿中村屋ビル８階

《アクセス》JR 新宿駅東口から徒歩2分、東京メトロ丸ノ内線 新宿駅A6出入口直結

■提供コース：「どら焼き あんこスイーツコース」

■コース料金：5,000円（税込）

■予約受付期間：3月11日（水）から受付開始。定員に達し次第、予約受付を締め切ります

■予約リンク：https://restaurant.ikyu.com/106344/plan12665236

中村屋は、経営理念「真の価値を追求し、その喜びを分かち合う」のもと、創意工夫と挑戦で、これからのくらしに溶け込む、喜んでもらえる食を提案していきます。