【横浜高島屋】鉄道開通の地“横浜” に「きかんしゃトーマス」がやってくる！日本初公開を含む約200点の貴重な資料が来日！ジオラマや体験型のコーナーも！

横浜高島屋では、4月15日（水）～27日（月）の期間、＜きかんしゃトーマスの世界展＞を開催します。

今から80年前の1945年、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが息子のために即興で語り聞かせた機関車のお話が元となって誕生した『The Railway Series（汽車のえほん）』。そこから始まった物語「きかんしゃトーマス」は今も世界中の子どもたちに愛され続けています。

本展は原作出版80周年を記念し、トーマスとなかまたちが歩んできた軌跡をたどりながら、その世界観をより深く感じていただけるよう展示に趣向を凝らしています。まるで絵本をめくるように原画をご鑑賞いただくことができるほか、日本初公開を含む貴重な撮影模型や資料約200点の展示、映像を通して

これまであまり詳しく紹介されることがなかったアニメーション作品の制作背景をご覧いただけるのも見どころのひとつです。

さらに、デジタルアートとコラボレーションした体験型の展示作品でトーマスの世界を体感できるなど、多彩な展示が盛沢山です。日本で初めて鉄道が走った「横浜」の地で、「きかんしゃトーマス」の物語の魅力に触れていただける展示となります。

見どころ

ZONE1：ウィルバート・オードリーときかんしゃトーマス

創作のきっかけや、物語の始まりである絵本原画とや貴重な資料とともに、作品の原点、物語・キャラクター誕生の背景を紹介します。

肖像写真やプロフィール展示を通して人物像に迫るとともに、直筆の物語草稿やスケッチ、息子クリストファーが名付けた「トーマス」 のモデルとなった木製機関車（レプリカ）など、貴重な資料から作品誕生の背景を紐解けます。

原作「汽車のえほん」シリーズ第1巻『3だいの機関車』を起点に、シリーズ初期作品における物語のあらすじと挿絵原画を展示。「はじまり」をテーマに、主要キャラクターの初登場エピソードや、初版・重版の比較展示、挿絵変更に込められた作者のこだわりも紹介。

さらに、英国保存鉄道との関わりや、実在の鉄道車両・史実から着想を得たエピソードを、模型やパネル展示を通して解説し、物語と鉄道の深い結びつきも紹介します。

オードリー牧師手描きイラスト「3だいの機関車ーなかよしになった3だい」「3だいの機関車-エドワードのたのしい1日」の原画 レジナルド・ダルビー

ZONE2：シリーズアニメーションの世界

絵本からテレビアニメへと展開し、より多くのファンに親しまれてきた「きかんしゃトーマス」。

模型を用いたモデルアニメーション期を起点に、フルCG 、 2D アニメーションへと進化してきた制作手法の変遷を紹介します。モデル期ならではのリアリティや撮影手法、CG 期・2D期においてキャラクターに命が吹き込まれていく過程を、映像・模型・資料を通して体感できるゾーンとなります。

撮影に使用されたマードックの模型撮影に使用されたウィフの模型

ZONE3：父から息子へつなぐトーマスのおはなし。

父ウィルバートから引き継ぎ、息子クリストファー・オードリーが刊行した「汽車のえほん」シリーズ

27巻『 ほんとうにやくにたつ機関車 』 をはじめ、原作出版80周年を記念して刊行された最新刊の 228巻『 ジェームスとディーゼル機関車 』 、そして未邦訳35巻 『 Thomas and the Great Railway Show 』 の原画を一挙公開します。

27巻「ほんとうにやくにたつ機関車」の表紙原画 クライヴ・スポング28巻「ジェームスとディーゼル機関車」の表紙原画

ZONE4：愛され続けるきかんしゃトーマスの世界

絵本や映像の枠を超え、モノやコトへと広がってきた「きかんしゃトーマス」 の世界を紹介するゾーンです。

トーマスとなかまたちの活躍を、レアグッズや資料、稀覯書（きこうしょ）など貴重な実物展示を通して振り返ります。また、原作絵本にとどまらず、さまざまなアーティストによって描かれた「きかんしゃトーマス」もご覧いただけます。

最初に出版されたソドー島の地図トーマスくんいまなんじ？（1992・絵：ケン・ストット）

またエンターテインメント性を重視した参加型コーナーもご用意。デジタルコンテンツを使用したプレイツールや、フォトスポット、ジオラマで構成され 「きかんしゃトーマス」 の世界観を演出します。

おはなしの名場面を再現したソドー島のジオラマも！インタラクティブなデジタルコンテンツ。木製レールをつなげて線路をつくると、プロジェクションマッピングで現れたトーマスや仲間のキャラクターが動き始め、参加者それぞれの物語を作り出します。

「きかんしゃトーマス」 の生みの親・ウィルバート・オードリーについて

「きかんしゃトーマス」の原作「The Railway Series（汽車のえほん）」の作者、ウィルバート・オードリーは、1911年6月15日、イギリスで牧師を務めていた父ベアと母ルーシーのもとに生まれました。鉄道好きの父や兄の影響を受け、オードリー自身も幼い頃から鉄道に強い興味を持つようになりました。

少年時代を過ごしたイギリス南部の町・ボックスには、グレート・ウェスタン鉄道の線路が通っており、彼は毎日のように機関車や列車が走る姿を眺め、トンネルを駆け抜ける音に耳を傾けながら、 「機関車たちも人間と同じように感情があり、会話をしている」 と想像を膨らませていました。

やがて、父と同じ牧師の道を歩んでいたオードリーは、病気で寝込んでいた息子クリストファーのために、自ら考えた機関車たちの物語を語り聞かせるようになります。これが「きかんしゃトーマス」のおはなしのはじまりです。1945年、妻マーガレットのすすめをきっかけに 『3だいの機関車』 を出版。そして、翌年には２巻目となる『機関車トーマス』を発表しました。

オードリーは、実際に起こった鉄道での出来事を物語に取り入れることにこだわり、リアリティある中に、牧師だった彼らしいメッセージを込めた作品を生み出していきました。毎年１冊のペースで創作し続けたおはなしは、「The Railway Series（汽車のえほん）」として人気絵本シリーズとなります。

その後、テレビシリーズ「きかんしゃトーマスとなかまたち」も放送開始。世界中で愛される作品へと成長しました。

催事概要

会期：4月15日（水）～27日（月）

会場：横浜高島屋ギャラリー〈8階〉

【ご入場時間】

午前10時～午後6時30分まで（午後7時閉場）※最終日は午後4時30分まで（午後5時閉場）

【入場料】

一般：1,200円（1,000円）、大学・高校生：1,000円（800円）、中・小学生：600円（500円）、

グッズ付チケット／一般：2,700円《限定500枚》 ／ グッズ：展覧会限定 ピンバッジセット（4個入）未就学児無料

※（ ）内は前売り料金

※グッズ付チケットは一般券種のみで予約サイト「アソビュー！」限定販売となります。

※お客様の混雑緩和・安全対策のため 、4月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）は「事前日時予約優先制」となります。

※詳しくは横浜高島屋ホームページをご覧ください。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111