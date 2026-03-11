朝倉未来の愛弟子・秋元強真が北米メジャー元世界王者にTKO勝利！当日は13,307人が来場し、Xの世界トレンドTOP.5入りで大きな話題に！

株式会社ドリームファクトリーワールドワイド

RIZIN FIGHTING FEDERATION（本社：東京都港区、代表取締役 榊原信行）は、2026年3月7日（土）東京都江東区の有明アリーナにて格闘技イベント「RIZIN.52」を開催いたしました。「RIZIN.52」では日本人ファイターと世界各国のファイターとのマッチアップが多く組まれ、『vs.世界』をテーマに全12試合の熱い戦いが繰り広げられました。

朝倉未来の愛弟子・秋元強真が北米メジャー元世界王者に衝撃のTKO勝利！

格闘家としてだけではなくYouTubeや実業家などとしても活躍する朝倉未来の愛弟子・秋元強真が、北米メジャー団体であったBellatorの元世界王者であるパッチー・ミックスを2R 0分37秒、パンチで倒れたところにサッカーボールキックを打ち込み、見事TKO勝利を収めました。

秋元強真パッチー・ミックス

秋元は2006年3月8日生まれで、イベント当日の3月7日（土）は10代最後の日となり、日本のティーンエイジャーがアメリカの総合格闘技団体UFCへの参戦経験もあるパッチーにTKO勝利したニュースは、日本だけでなく海外の有名格闘家や格闘技関係者の間でも大きな話題となりました。

イベント当日には「#RIZIN52」がXの世界トレンドTOP.5にランクイン！

秋元とパッチーの試合映像の切り抜き動画はRIZIN FF公式Xで102万インプレション、公式X海外向けアカウントで42万インプレション、公式Instagramは187万再生、公式YouTubeショート動画は84万再生、また公式TikTokでは23万いいねされ（2026年3月10日時点）、SNSで広く拡散されました。

これらの動画の拡散もあり「#RIZIN52」というハッシュタグはイベント当日のX世界トレンドのTOP.5に入り、世界でも大きな話題となりました。

秋元は試合後のインタビューにて、記者からの「いずれは世界最高峰の舞台で強豪と戦いたいと思いますか？」という質問に対し、「そうですね、けど僕はUFC※に行こうとかいう考えが全くないので、大きい言い方で言うんだったら、『僕とやりたいんだったら日本に来い』ということです。」とコメントしました。

※UFC（Ultimate Fighting Championship）…アメリカ合衆国を拠点とする、世界最大の総合格闘技団体。

レジェンドの息子・桜庭大世、敗戦するも桜庭イズムを見せつける

セミメインマッチでは本試合でプロ4戦目となる桜庭大世と、タイトルマッチの経験を持つ階級トップ戦線のルイス・グスタボが激突。結果はグスタボが2R 2分32秒 、右フックでダウンを奪うとパウンドで追撃に向かい、TKO勝利しました。

格闘技ファンが胸を熱くした“因縁の再会”

桜庭大世の父・桜庭和志と、グスタボの師匠にあたるヴァンダレイ・シウバの二人は、かつてPRIDE※の舞台で激闘を繰り広げました。その歴史をなぞり、ファンの間ではストーリー性のあるマッチアップが話題となったカードでもありました。

※PRIDE‥1997年から2007年まで開催された日本の格闘技イベント

入場シーンで桜庭は父の入場シーンをオマージュした演出で登場（写真左）。一方グスタボも師匠・ヴァンダレイ・シウバの入場曲『Sandstorm』で登場し（写真右）、会場を沸かせました。

“桜庭DNA”を感じさせたファイトにSNSでも称賛の声

桜庭は無念の敗戦となったものの、実績のある外国人ファイターにも物怖じせず打撃で挑むファイトスピリッツが光り、SNS上では「負けたけど今後化けるって思わせてくれた」、「桜庭大世が桜庭和志すぎて泣ける」など、賞賛と今後の期待を込めたコメントが多く集まりました。

「vs.世界」の9カードは、5勝4敗でRIZIN勢が勝ち越し

今大会では、日本のRIZINファイターと海外勢の対戦カードが多数組まれました。結果は9試合中、RIZIN勢が5勝4敗で勝ち越し。三角絞めで一本勝ちした佐藤将光や、打撃で圧倒しTKO勝利を決めた伊藤裕樹など、日本人ファイターの活躍が目立つ大会となりました。

▼第4試合／佐藤将光 vs. ジョン・スウィーニー

佐藤が冷静で実力の光る試合運びで終始ゲームをコントロールし、元LFAバンタム級世界王者を実力で圧倒。1R 4分49秒 一本勝利。

▼第7試合／伊藤裕樹 vs. カルロス・モタ

伊藤が初代KNOCK OUT-UNLIMITEDフェザー級王者に撃ち合い、1R 2分27秒 TKOで快勝。

その他のカードを含む、RIZIN.52 全12試合の結果は以下のページよりご参照ください。

当日は13,307人が来場！同会場での前回大会の来場者を大幅に上回る結果に

公式サイト RIZIN.52 試合結果一覧(https://jp.rizinff.com/_ct/17825885)

イベント当日は13,307人のファンが来場し、2年前に同会場で開催した「RIZIN.46」の来場者数（8,503人）を大幅に上回る数となりました。

RIZIN.52 PPVアーカイブ配信は3/12まで！

本大会のPPVアーカイブ配信は3月12日(木)まで、各社プラットフォームより販売しております。

3/12(木)までアーカイブ配信！RIZIN.52 PPV配信情報(https://jp.rizinff.com/_ct/17820066)

関連写真について

本大会の関連素材・写真については、以下のDropboxにて共有しております。

ぜひ貴社媒体の記事にご活用いただけると幸いです。

※YouTubeコンテンツへの使用はお断りしております。

RIZIN.52 関連素材・写真(https://www.dropbox.com/scl/fo/3dsduubl86jonk2i46q20/AMMoj8biBX6EcVxcjDDhfdU?rlkey=wotie9k3goqjmggqoog8l9jrg&st=j0qppjav&dl=0)

次回大会「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」

RIZINとは

- 開催日時／2026年4月12日（日）12:00開場（予定）／14:00開始（予定）※開場・開始時間は予定です。決定次第RIZIN FFオフィシャルサイトにてご案内します。- 会場／マリンメッセ福岡 A館(https://www.marinemesse.or.jp/messe/) （〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町７－１）- 主催／RIZIN FIGHTING FEDERATION- 制作協力／株式会社エムアップホールディングス・ディライトワークス株式会社- 冠協賛／大和開発- チケット料金VVIP席 220,000円（特典付・1列目）、VIP席 110,000円（特典付）、SRS席 27,500円、S席 16,500円、A席 11,000円※全席指定・消費税込[表: https://prtimes.jp/data/corp/16340/table/5_1_eb9ad12acc2949c36c34ec258af85d74.jpg?v=202603120951 ]- PPV情報※決定次第RIZIN FFオフィシャルサイトにてご案内します。その他、大会情報／チケットに関してはこちら(https://jp.rizinff.com/_ct/17813447)。

RIZIN（ライジン）というタイトルには、日本古来より伝わる雷（いかずち）の神である「雷神」と、陽が昇る「rise（rising）」という意味が込められています。そして「最終」「究極」という意味を持つアルファベットの最後の文字「Z」を入れることで、「永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台」という我々の目標や意志が、このタイトルには掲げられています。

2015年12月29日・31日と両日に渡って格闘技の聖地・さいたまスーパーアリーナにて開催された「RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX（ライジン・ファイティング・ワールド・グランプリ）」は、世界各国の団体から集結した強豪によるトーナメントを中心に、MMAデビュー戦となるファイターのフレッシュな戦い、ベテランの意地をかけた戦い、女子同士の美しい戦いと、格闘技の持つ醍醐味に多くのファンが酔いしれました。

我々は、この大会を嚆矢として、格闘技界にまさに三本の矢を放ちました。

一、「完結」キャリアにピリオドを打つファイターたちのために、最期を飾るに相応しい熱のある舞台を築き上げること。

一、「息吹」次代の格闘技界を担う才能と野心のあるファイターたちがその魅力を存分に発揮し、飛躍できる舞台を創造すること。

一、「未来」格闘技フェデレーションとして世界各国に林立するプロモーションとアライアンスを組み、それぞれの団体が各国の文化や慣習を反映したその独自色を保ったまま、プロモーションの枠を超えて最強を競い合う枠組みと舞台を確立すること。

RIZIN FIGHTING FEDERATIONは、この3つの基本理念＝三本の矢を掲げ、「永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台」を創り上げていきます。

https://jp.rizinff.com/about

【報道関係お問い合わせ先】

RIZIN FF 広報：rizin_pr@dfw.co.jp