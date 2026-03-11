にじさんじから「すぷれあ Half Anniversary」グッズが登場！2026年3月17日(火)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「すぷれあ Half Anniversary」グッズを2026年3月17日(火)18時から販売開始いたします。

2026年3月17日(火)18時から「すぷれあ Half Anniversary」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさの4名によるユニット「すぷれあ」のデビュー半年を記念した新グッズが登場！



グッズラインナップは、撮りおろしビジュアルを使用したラメアクリルスタンド、ランダムチェキ風カード、ランダム缶バッジ、ラバーストラップ、アートボード、クリアファイル＆ステッカーセット、ヘアクリップセット。

メンバーそれぞれのモチーフデザインのトートバッグ＆ワッペンバッジセット、ビーズキーホルダー、にじぱぺっとポーチ。

さらに、人気の「にじぱぺっと」を加えた、全11種。

「すぷれあ Half Anniversary」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年3月17日(火)18時から販売を開始いたします。

「すぷれあ Half Anniversary」グッズ紹介

■ラメアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W75mm×H154mm以内

※ライバーによりサイズが異なります

台座：W37mm×H37mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全13種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

※落書き・メッセージは複製です。

■ランダム缶バッジ

・価格：650円(税込)

・種類：全8種ランダム

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：紙、ブリキ

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ラバーストラップ

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W103mm×H69mm

※ライバーによりサイズが異なります

・素材：PVC、亜鉛合金、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アートボード

・価格：1,800円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W210mm×H297mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■クリアファイル＆ステッカーセット

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：

クリアファイル：W220mm×H310mm

ステッカーシート：W105mm×H148mm

・素材：

クリアファイル：PP

ステッカーシート：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ヘアクリップセット

・価格：各1,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：

本体：W60mm×H60mm以内

クリップ：全長41mm

※本体は、ライバーによりサイズが異なります

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■トートバッグ＆ワッペンバッジセット

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

トートバッグ：

本体：H350mm×W330mm×D80mm程度

持ち手：全長約650mm程度

ワッペンバッジ：W70mm×H70mm以内

※種類によりサイズが異なります

・素材：綿、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ビーズキーホルダー

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：全長150mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺっと

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：Ｗ80mm×Ｈ110mm

※ライバーによりサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺっとポーチ

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W80mm×H110mm×マチ45mm

・素材：ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、亜鉛合金、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

「すぷれあ Half Anniversary」にじさんじオフィシャルストア特典

にじさんじオフィシャルストアにて「すぷれあ Half Anniversary」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「特典学生証風カード(全4種)」をランダムで1点プレゼントいたします。

・サイズ(約)：W86mm×H54mm

・素材：紙

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

販売概要

・販売開始日時：2026年3月17日(火)18時～

・発送予定：2026年3月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_896

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#すぷれあHA

また、2026年3月20日(金・祝)から全国のHMVにて「すぷれあ Half Anniversary 記念 HMV Fair & POP UP SHOP」の開催も決定！

「すぷれあ Half Anniversary」グッズやにじさんじ関連グッズの販売、撮り下ろしビジュアルを使用した等身大パネル、直筆・複製サイン入りポスター、来店記念スタンプ、HMV限定特典など、HMVだけの展示・体験をご用意しております。

是非この機会にここでしか見られない特別な空間をお楽しみください！

販売商品ラインナップ、HMV限定特典などの詳細は随時、『HMV&BOOKS（HMV）公式』X(旧Twitter)アカウントと特設サイトにてお知らせいたします。

【『すぷれあ Half Anniversary 記念 HMV Fair & POP UP SHOP』概要】

・開催期間：2026年3月20日(金・祝)～2026年4月5日(日)

・開催場所：HMV、HMV BOOKS 全国43店舗

Fair 開催店舗：HMV、HMV BOOKS 全国43店舗

POP UP 開催店舗：HMV&BOOKS SHIBUYA(東京)

HMV&BOOKS HAKATA(福岡)

HMV札幌(北海道)

HMV栄(愛知)

HMV西宮(兵庫)

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※混雑状況によって入場制限を設ける可能性がございます。

※HMV&BOOKS HAKATAでの等身大パネルの展開はございません。

期間中、HMV、HMV&BOOKSの対象店舗にて「すぷれあ Half Anniversary」グッズ及び「にじさんじ」関連グッズをご購入2,200円(税込)毎に、特典「HMV限定クリアしおり(全4種)」を1枚プレゼントいたします。



※特典のデザインはお選びいただけません。

※1会計につき2,200円(税込)毎に1枚プレゼントいたします。

※特典の数には限りがございます。配布期間中であっても、無くなり次第終了とさせていただきます。

今後の詳細は『HMV&BOOKS（HMV）公式』X(旧Twitter)アカウントと特設サイトをチェック！

『HMV&BOOKS（HMV）公式』X(旧Twitter)：https://x.com/HMV_Japan

すぷれあ Half Anniversary 記念 HMV Fair & POP UP SHOP 特設サイト：https://www.hmv.co.jp/news/article/260218106/

【「すぷれあ」について】

「すぷれあ」とは

にじさんじ初の男子高校生アイドルグループ！

皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさの4名で一番ステキなアイドルを目指し、頑張っていきます！

■X：ht(https://x.com/splare_info)tps://x.com/splare_info(https://x.com/splare_info%E2%96%A0YouTube%EF%BC%9Ahttps://www.youtube.com/@splare_nijisanji)

■YouTube：https://www.youtube.com/@splare_nijisanji

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸