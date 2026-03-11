【Carthusia／カルトゥージア】伊・カプリ発 フレグランス ブランド最新の「インテンソ コレクション」が日本上陸

株式会社豊田貿易

イタリア・カプリ発のフレグランスブランド「Carthusia（カルトゥージア）」の日本正規輸入代理店である株式会社豊田貿易（本社：東京都新宿区）は、ブランドの最新コレクションとなるパルファン「インテンソ コレクション」を3月20日（金・祝）より発売いたします。

新作の香りは、バジリコ、ジネストラ、ミルトの3種類。

それぞれの素材そのものの本質を、カルトゥージアならではのアプローチで香りへと映し出し、オーセンティシティと自然、そして革新を物語ります。

本プロジェクトは、長年カルトゥージアと歩みを共にしてきたマスターパフューマー、ルカ・マッフェイ氏との名高い協業の継続により実現。さらに今回は、パリで活躍する調香師アントワン・リー氏が新たに参加しました。

二人の手によって生み出された3つの香りは、研究への情熱と熟練された職人技の極致を体現しています。

【3種の香りをご紹介】



INTENSO DI BASILICO（インテンソ バジリコ）

コンテンポラリーな地中海ライフスタイルを讃える香り。

トップノートは、まるでエネルギーの爆発かのよう。ベルガモットとマンダリンが華やかで明るいシトラスの煌めきを放ちながら、ピンクペッパーのスパイシーさとヴィヴィッドなノートがアクセントとなり、瞬時に心を惹きつけます。

ハートノートでは、主役となるバジルに、ほのかに軽やかさを感じさせるティーリーフが重なり、ジャスミンの繊細なフローラルノートと調和しながら陰影を描きます。

ベースでは、温かく洗練された余韻が香り全体に広がります。カシュメランの柔らかくウッディな質感が、パチュリとベチバーのエレガントなフレッシュさと溶け合い、落ち着きのある印象へと導きます。

今という時代を見つめながらその先へと視線を向ける、カルトゥージアらしいタイムレスなエレガンスを備えた香りです。

INTENSO DI GINESTRA（インテンソ ジネストラ）

地中海の自然へのオマージュ。

フレッシュな息吹が重なるトップノートは、ネロリの洗練された輝きに、ベルガモットのスパークリングなニュアンスと爽やかなレモンリーフが溶け合います。

ハートノートでは、温かく包み込むようなエニシダ アブソリュートが主役に。ジャスミンのやわらかなフローラルがそっと寄り添いつつ、官能性は、チュベローズに託します。

ベースでは、バニラのほのかな甘さに、サンダルウッドとムスクが溶け合い、ベルベットのような余韻を描きます。

自然と洗練、力強さと優雅さが共存する香り。地中海の美しさを巡る旅へと誘います。

INTENSO DI MIRTO（インテンソ ミルト）

パリのエレガンスと地中海の魂との出会い。

トップノートは、予期せぬ魅惑的なエネルギーとともに始まります。アロマティックで樹脂のようなニュアンスのあるジュニパーベリーが、ダバナのベルベットのような温もりと、ジンジャーのスパイシーなフレッシュさと調和します。

香りの中心は、地中海の自然を象徴するミルト（ギンバイカ）主役に。ローズの柔らかなロマンティシズムと金木犀のゴールデンタッチによって、新たな表情を演出します。

ベースノートは包み込むような余韻が穏やかに広がり、ムスクがシダーウッドとパチュリの温もりを帯びたウッディノートと溶け合います。奥行きある甘美で忘れがたい印象を残します。

インテンソ・ミルトは、ふたつの世界が交差するダンスのような香り。物語や場所、感情が織り重なり、新たな情景を呼び起こす香りです。

全3種：50ml／\35,200（税込）

【記念イベント】

発売を記念し、発売初日となる3月20日（金・祝）・21日（土）の2日間、フレグランスの世界観を投影した「インスタレーション」を施し、新作の香りを視覚的にも楽しめる空間としてご紹介いたします。なお、イベント会場では、カルトゥージア公式LINEにすでに「友だち」登録いただいている方、またその場で新規ご登録いただいた方を対象に、「インテンソ コレクション」3種の香りをお試しいただけるバイアル3本セット（トライアルセット2ml×3）をプレゼントいたします。

新コレクションの魅力を、コンパクトなサイズでいち早くご体験いただけます。

イベント会場

東京都港区麻布台1-2-3

麻布台ヒルズタワープラザ4F 大垣書店麻布台ヒルズ店 NEUTRAL p.2

発売開始日

2026年3月20日（金・祝）

店舗詳細

カルトゥージア麻布台ヒルズ店(https://carthusia.jp/pages/shop-list)



ONLINE STORE

https://carthusia.jp/



JAPAN公式 LINE

https://lin.ee/6Zy2hss(https://carthusia.jp/)

公式Instagram

＠carthusia_profumi(https://www.instagram.com/carthusia_profumi/)