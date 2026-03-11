Laiqa、都会的ポップアンセム「246」3月11日配信リリース

写真拡大

株式会社SCENE'S RECORD

シンガーソングライター・Laiqa(ライカ)が、2026年3月11日(水)にニューシングル「246」を配信リリースした。サウンドプロデューサーに江口亮を迎えた『迷いさえも解放へのエネルギーにする都会的ポップナンバー』となっており、ミュージックビデオも公開された。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kfRX60uxYCc ]


さらに、5月23日には月見ル君想フでのワンマンライブの開催することが決定した。チケットは3月22日(日)23:59まで受付となっており、楽曲と合わせてぜひチェックしてほしい。



■ 楽曲について


「246」は、変化と不確実性に満ちた現代において、「自分なりの選択を肯定していく姿」をテーマに描いた楽曲。行き止まりや遠回りさえも「意味のある出来事」として捉え、迷いそのものを前に進むエネルギーに変えていくアンセムだ。


芯のあるバンドサウンドと浮遊感のあるアレンジが共存し、内面の揺らぎと前進する意志を繊細に表現。サウンドプロデュースを手がけた江口亮の都市的で洗練されたアレンジが、Laiqaの等身大の言葉をさらに際立たせる。


ミュージックビデオは、映像ディレクター・オカダワタル（stacks）が監督を担当。都市の風景と心の動きを重ね合わせながら、楽曲が描く「選択と自由」のテーマを映像として立体的に表現している。



■ Laiqaコメント


曲自体は2024年くらいにできたものなのですが、時を経て、いろんな人のパワーが乗って、今になって自分自身を軽やかにしてくれました。私たちを規則正しく動かそうとする何かがあっても、私たちは自分の中にこそ自由さを持つことができるし、そこに生きることができるはずです。迷いさえも解放へのエネルギーにするアンセムであり、愛しき曲です！たくさん聴いてもらえたらうれしいです！




■ ミュージッククレジット


Words, Music & Piano: Laiqa


Arrangement & Sound Produced by Ryo Eguchi



Guitar: Ryo Eguchi


Bass: Kazuhiro Sunaga


Drums: Hiroshi Kido


Programming: Ryo Eguchi



Recording & Mix Engineer: Yu Sasaki


Recording Engineer: Kyuya Nishimoto


Mastering Engineer: Yu Sasaki



■ リリース情報


発売日　2026年3月11日(水)


アーティスト　Laiqa


タイトル　246


形態　デジタルシングル


配信URL　https://linkco.re/TMBM921Y


MV URL　https://youtu.be/kfRX60uxYCc



■ ライブ情報


Laiqa Live「THE MOON at NOON」


公演日時　2026年5月23日(土) 開場 12:00 / 開演 13:00


会場　月見ル君想フ（東京都港区南青山4-9-1 B1F）


チケット　前売り 4,500円（税込）／当日ドリンク代別途700円


来場特典　来場者全員にオリジナルZINEをプレゼント


チケット販売　https://livepocket.jp/e/hu-8k


販売期間　2026年3月22日(日)23:59まで



■ アーティストプロフィール


Laiqa（ライカ）


2005年10月30日生まれ、東京出身。高校時代、不安や孤独の中で自分の居場所を見失い、「心の中にだけは新しい世界をつくりたい」と感じたことから音楽にのめり込み始めた。YouTubeに投稿したm-flo「come again」のカバーが多くの人の目に留まり、2025年11月26日に1st Single「良い方に運命が」をリリースし活動をスタート。2026年3月、江口亮プロデュースによる2nd Single「246」を配信リリース。



■ SNS / リンク


YouTube　https://www.youtube.com/@laiqa1030


Instagram　https://www.instagram.com/inlaiqa/


X (Twitter)　https://twitter.com/laiqa1030


TikTok　https://www.tiktok.com/@laiqa1030