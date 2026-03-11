【シンデレラガールズ】ミュージカル形式の新イベント「CINDERELLA GIRLS MUSICAL STARLIGHT HIGH SCHOOL!」 開催決定！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年5月9日(土)、5月10日(日)に「森のホール21(松戸市文化会館)大ホール」にて、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のミュージカル形式の新イベント『CINDERELLA GIRLS MUSICAL STARLIGHT HIGH SCHOOL!』を開催いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=53K4pworXEM ]
通常のライブイベントとは一味違う"ミュージカル形式の演劇"を楽しむことが出来る新しいイベント、「シンデレラガールズ ミュージカル」。
2025年9月には、リズムゲーム「デレステ」が10周年という節目を迎えております。長い歴史を歩み続ける「シンデレラガールズ」の新しい挑戦を、ぜひ一緒に見届けてください。
下記にて、本イベントの開催概要及びチケット情報・グッズ情報に関してお知らせいたします。
◆開催概要
・イベント名
CINDERELLA GIRLS MUSICAL STARLIGHT HIGH SCHOOL!
・開催日時
2026年5月9日(土)
【夜公演】17：00開場／18：00開演
2026年5月10日(日)
【昼公演】11：00開場／12：00開演
【夜公演】16：00開場／17：00開演
・開催場所
森のホール21(松戸市文化会館)大ホール
・出演キャスト
中島由貴（乙倉悠貴役）／藤本彩花（棟方愛海役）
井上ほの花（浅利七海役）／大木咲絵子（大石 泉役）
高橋花林（森久保乃々役）／長江里加（久川 颯役）
二ノ宮ゆい（八神マキノ役）／鈴木絵理（堀 裕子役）
武田羅梨沙多胡（喜多見 柚役）
原 広実（三園帆波 先生役）
▽アンサンブル
大久保舞咲／大越やよい
小野詩織／陣あいり
高橋美波／仲本詩菜
根岸みゆ／悠月まゆ
▽スウィング
白木彩可／古谷佳月
・主催・企画
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
・制作
株式会社バンダイナムコミュージックライブ
・イベント公式サイト
https://idolmaster-official.jp/live_event/cg_musical_sh/
◆現地チケット情報
現地チケットの最速先行お申し込み「アソビストアプレミアム会員最速先行（抽選）」の受付を3月11日(水)21:00より開始いたしました。
▽アソビストアプレミアム会員最速先行（抽選）
●チケット概要
〈全席指定〉
１. S席 17,000円（税込）
※1階席前方ブロック確約
２. A席 12,000円（税込）
●受付期間
2026年3月11日(水)21:00～3月22日(日)23:59
●受付URL
https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/467535d7-618a-44cd-950d-67996cb1c1d6
●当落発表
2026年4月1日(水)13:00～
●入金期間
2026年4月1日(水)13:00～4月5日(日)23:59
●枚数制限
お一人様1公演につき2枚まで(複数公演申込可)
●注意事項
※本先行は「アソビストアプレミアム12か月会員」のみお申し込みが可能です。
※お申し込み～当落発表までの間に「アソビストアプレミアム12か月会員」を退会された場合、抽選対象外となりますのでご注意ください。
※なお、「アソビストアプレミアム1か月会員」は、アソビストアプレミアム会員先行申込の対象外となります。
※未就学児入場不可
※お申し込みはデジタルチケットのみとなります。
※ASOBI STOREの利用規約および本ページの内容に同意の上、本サイト内の「チケットに関する注意事項」をご一読いただき、お申し込みください。
※本公演は第一幕は着席での観覧、第二幕はスタンディングでの観覧が可能です。
※お席によってはステージや演出の一部が見えない、もしくは見えにくい場合がございます。
※アルコール類の持込および飲酒してのご入場は固くお断りいたします。
※転売防止、転売チケット入場不可、オークションなどへの出品禁止、迷惑行為一切禁止。
※開場・開演時間、出演者は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払戻はいたしません。
※会場にて本人確認をさせていただく場合がございます。当日は身分証をご持参の上、ご来場ください。
※お申し込み方法及び注意事項は受付画面よりご確認ください。
◆公式グッズ情報
イベント公式グッズの事前販売も、同じく3月11日(水)21:00より開始いたしました。
描きおろしアイドル9名のイラストが使用されているグッズや、「ハイスクール」らしいアイテムをぜひお見逃しなく。
●グッズ特設サイト
https://shop.asobistore.jp/feature/cg_musical_shs
「シンデレラガールズ」の新しい挑戦に、ぜひご期待ください！
「アイドルマスター シンデレラガールズ」について
2011 年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。
ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年11月にはシリーズ15周年を迎えます。
総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。
トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。
ゲーム：アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージとは？
「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルが活躍する本格リズムゲーム！略して「デレステ」！
総収録曲は300曲以上！多種多様なユニット曲やアイドルそれぞれの個性あふれるソロ曲、有名アーティストのカバー楽曲などお気に入りの楽曲を見つけよう！
登場アイドルは190人！様々な衣装を身にまといステージの上で圧巻のパフォーマンスを繰り広げる！
さらにアイドルたちをより魅力的に表現する「プレミアムカット」や LIVE をもっとダイナミックに遊べる「GRANDLIVE」などが登場！
その他にもあなただけの事務所を作れる「ルーム」、アイドルたちの会話劇を楽しめる「コミュ」など様々な機能が充実！
アイドルをあなたのプロデュースで輝かせよう！
本アプリは、リリースして6ヶ月後の2016年3月11日時点で1,200万ダウンロードを超え、現時点では2,500万ダウンロードを突破しています。
・コンテンツ名：アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
・配信プラットホーム：App Store、Google Play
・利用料：ダウンロード無料 一部アイテム課金
・配信元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント
・著作権表記：THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
＜「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」公式サイトURL＞
https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/
＜「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」ダウンロードURL＞
App Store:
https://apps.apple.com/jp/app/aidorumasuta-shindereragaruzu/id1016318735
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcoent.BNEI0242
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。
※一部有料のコンテンツがあります。
※パケット通信料はお客様のご負担となります。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Play は Google LLC の商標です。