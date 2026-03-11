【シンデレラガールズ】ミュージカル形式の新イベント「CINDERELLA GIRLS MUSICAL STARLIGHT HIGH SCHOOL!」 開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年5月9日(土)、5月10日(日)に「森のホール21(松戸市文化会館)大ホール」にて、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のミュージカル形式の新イベント『CINDERELLA GIRLS MUSICAL STARLIGHT HIGH SCHOOL!』を開催いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=53K4pworXEM ]

通常のライブイベントとは一味違う"ミュージカル形式の演劇"を楽しむことが出来る新しいイベント、「シンデレラガールズ ミュージカル」。

2025年9月には、リズムゲーム「デレステ」が10周年という節目を迎えております。長い歴史を歩み続ける「シンデレラガールズ」の新しい挑戦を、ぜひ一緒に見届けてください。

下記にて、本イベントの開催概要及びチケット情報・グッズ情報に関してお知らせいたします。

◆開催概要

・イベント名

CINDERELLA GIRLS MUSICAL STARLIGHT HIGH SCHOOL!

・開催日時

2026年5月9日(土)

【夜公演】17：00開場／18：00開演

2026年5月10日(日)

【昼公演】11：00開場／12：00開演

【夜公演】16：00開場／17：00開演

・開催場所

森のホール21(松戸市文化会館)大ホール

・出演キャスト

中島由貴（乙倉悠貴役）／藤本彩花（棟方愛海役）

井上ほの花（浅利七海役）／大木咲絵子（大石 泉役）

高橋花林（森久保乃々役）／長江里加（久川 颯役）

二ノ宮ゆい（八神マキノ役）／鈴木絵理（堀 裕子役）

武田羅梨沙多胡（喜多見 柚役）

原 広実（三園帆波 先生役）

▽アンサンブル

大久保舞咲／大越やよい

小野詩織／陣あいり

高橋美波／仲本詩菜

根岸みゆ／悠月まゆ

▽スウィング

白木彩可／古谷佳月

・主催・企画

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・制作

株式会社バンダイナムコミュージックライブ

・イベント公式サイト

https://idolmaster-official.jp/live_event/cg_musical_sh/

◆現地チケット情報

現地チケットの最速先行お申し込み「アソビストアプレミアム会員最速先行（抽選）」の受付を3月11日(水)21:00より開始いたしました。

▽アソビストアプレミアム会員最速先行（抽選）

●チケット概要

〈全席指定〉

１. S席 17,000円（税込）

※1階席前方ブロック確約

２. A席 12,000円（税込）

●受付期間

2026年3月11日(水)21:00～3月22日(日)23:59

●受付URL

https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/467535d7-618a-44cd-950d-67996cb1c1d6

●当落発表

2026年4月1日(水)13:00～

●入金期間

2026年4月1日(水)13:00～4月5日(日)23:59

●枚数制限

お一人様1公演につき2枚まで(複数公演申込可)

●注意事項

※本先行は「アソビストアプレミアム12か月会員」のみお申し込みが可能です。

※お申し込み～当落発表までの間に「アソビストアプレミアム12か月会員」を退会された場合、抽選対象外となりますのでご注意ください。

※なお、「アソビストアプレミアム1か月会員」は、アソビストアプレミアム会員先行申込の対象外となります。

※未就学児入場不可

※お申し込みはデジタルチケットのみとなります。

※ASOBI STOREの利用規約および本ページの内容に同意の上、本サイト内の「チケットに関する注意事項」をご一読いただき、お申し込みください。

※本公演は第一幕は着席での観覧、第二幕はスタンディングでの観覧が可能です。

※お席によってはステージや演出の一部が見えない、もしくは見えにくい場合がございます。

※アルコール類の持込および飲酒してのご入場は固くお断りいたします。

※転売防止、転売チケット入場不可、オークションなどへの出品禁止、迷惑行為一切禁止。

※開場・開演時間、出演者は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払戻はいたしません。

※会場にて本人確認をさせていただく場合がございます。当日は身分証をご持参の上、ご来場ください。

※お申し込み方法及び注意事項は受付画面よりご確認ください。

◆公式グッズ情報

イベント公式グッズの事前販売も、同じく3月11日(水)21:00より開始いたしました。

描きおろしアイドル9名のイラストが使用されているグッズや、「ハイスクール」らしいアイテムをぜひお見逃しなく。

●グッズ特設サイト

https://shop.asobistore.jp/feature/cg_musical_shs

「シンデレラガールズ」の新しい挑戦に、ぜひご期待ください！

「アイドルマスター シンデレラガールズ」について

2011 年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。

ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年11月にはシリーズ15周年を迎えます。

総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。

トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。

ゲーム：アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージとは？

「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルが活躍する本格リズムゲーム！略して「デレステ」！

総収録曲は300曲以上！多種多様なユニット曲やアイドルそれぞれの個性あふれるソロ曲、有名アーティストのカバー楽曲などお気に入りの楽曲を見つけよう！

登場アイドルは190人！様々な衣装を身にまといステージの上で圧巻のパフォーマンスを繰り広げる！

さらにアイドルたちをより魅力的に表現する「プレミアムカット」や LIVE をもっとダイナミックに遊べる「GRANDLIVE」などが登場！

その他にもあなただけの事務所を作れる「ルーム」、アイドルたちの会話劇を楽しめる「コミュ」など様々な機能が充実！

アイドルをあなたのプロデュースで輝かせよう！

本アプリは、リリースして6ヶ月後の2016年3月11日時点で1,200万ダウンロードを超え、現時点では2,500万ダウンロードを突破しています。

・コンテンツ名：アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ

・配信プラットホーム：App Store、Google Play

・利用料：ダウンロード無料 一部アイテム課金

・配信元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記：THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

＜「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」公式サイトURL＞

https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/

＜「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」ダウンロードURL＞

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/aidorumasuta-shindereragaruzu/id1016318735

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcoent.BNEI0242

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※一部有料のコンテンツがあります。

※パケット通信料はお客様のご負担となります。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play は Google LLC の商標です。