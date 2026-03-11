【シンデレラガールズ】15th Anniversary シンデレラガール総選挙2026 開催決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『アイドルマスター シンデレラガールズ』において「15th Anniversary シンデレラガール総選挙2026」の開催を決定したことをお知らせいたします。

本企画は2026年8月に開催予定で、「Stage for Cinderella」以来、約3年ぶりの総選挙企画となります。

今回の総選挙では、WEB投票形式での開催を予定しております。

あわせて、「シンデレラガール総選挙2026特報PV」を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=plh5pDkVE8Q ]

総選挙応援楽曲シリーズ始動

第1弾『シンデレラNo.1』を発表！

総選挙開催を記念し、「シンデレラガール総選挙応援楽曲シリーズ」の制作が決定いたしました。

第1弾楽曲は、安部菜々、イヴ・サンタクロース、神崎蘭子が歌唱する『シンデレラNo.1』。

本日実施の生配信内にて楽曲を初公開いたしました。

本楽曲はアイドルの自己紹介ソングとして制作され、登場アイドル190人それぞれの専用歌詞を用意しております。

190人分の特別映像を順次公開

2026年3月23日20時より「アイマスch」にて、デレステのアイドルコミュを特別編集した190人分の動画をプレミア公開予定です。

各動画の最後には該当アイドルの専用歌詞を公開いたします。

また、本日22時より放送予定の「CINDERELLA PARTY!(https://ch.nicovideo.jp/cinderellaparty)」内でも、別バージョンが放送される予定です。

報酬第1弾は「上位5名が出演できるxRライブ」！

本総選挙の上位5名のアイドルは、xRライブへの出演が決定しております。

そのほかの報酬内容についても、今後順次発表予定です。

総選挙に向けて、190人分の新規ビジュアル制作が決定！

あわせて関連グッズの制作も予定しております。

総選挙特設サイトを公開！

具体的な投票方法や追加報酬など総選挙の詳細は、「シンデレラガール総選挙2026」特設サイト(https://bnent.jp/imascg_vote2026/)にて順次公開してまいります。

シンデレラガールズの最新情報が集まるポータルサイト公開予定

また、シンデレラガールズの情報を集約した総合ポータルサイトの公開も予定しております。

楽曲やイベント、アイドルの情報など、今後も様々な情報を集約予定。

サイト公開にあわせて、一部アイドルの新規私服ビジュアルも先行公開予定。

生配信ではxRコンセプトライブやミュージカルなどの最新情報も公開！

3月11日（水）に配信された「15周年イヤー突入！シンデレラガールズ生配信(https://www.youtube.com/watch?v=BugONquvLUI)」内にて、xRコンセプトライブ「Pop’n ToyBox!!(https://idolmaster-official.jp/live_event/cg_ptb/)」や「シンデレラガールズミュージカル(https://idolmaster-official.jp/live_event/cg_musical_sh/)」などの最新情報も発表されました。

詳しくは下記ページよりご確認いただけます。

https://idolmaster-official.jp/news/01_18342

15周年を迎える『アイドルマスター シンデレラガールズ』の新たな展開に、ぜひご期待ください。

「アイドルマスター シンデレラガールズ」について

2011 年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。

ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年11月にはシリーズ15周年を迎えます。

総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。

トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。

ゲーム：アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージとは？

「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルが活躍する本格リズムゲーム！略して「デレステ」！

総収録曲は300曲以上！多種多様なユニット曲やアイドルそれぞれの個性あふれるソロ曲、有名アーティストのカバー楽曲などお気に入りの楽曲を見つけよう！

登場アイドルは190人！様々な衣装を身にまといステージの上で圧巻のパフォーマンスを繰り広げる！

さらにアイドルたちをより魅力的に表現する「プレミアムカット」や LIVE をもっとダイナミックに遊べる「GRANDLIVE」などが登場！

その他にもあなただけの事務所を作れる「ルーム」、アイドルたちの会話劇を楽しめる「コミュ」など様々な機能が充実！

アイドルをあなたのプロデュースで輝かせよう！

本アプリは、リリースして6ヶ月後の2016年3月11日時点で1,200万ダウンロードを超え、現時点では2,500万ダウンロードを突破しています。

・コンテンツ名：アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ

・配信プラットホーム：App Store、Google Play

・利用料：ダウンロード無料 一部アイテム課金

・配信元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記：THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

＜「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」公式サイトURL＞

https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/

＜「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」ダウンロードURL＞

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/aidorumasuta-shindereragaruzu/id1016318735

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcoent.BNEI0242

