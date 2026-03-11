PRIZM(R) TMT拡張ビームフェルールおよびMMCコネクタの製造・販売強化に関しUS Conec社と合意

株式会社フジクラ

株式会社フジクラ（取締役社長CEO：岡田直樹）は、超小型多心光コネクタ（VSFF：Very Small

Form Factor）製造技術を活用し、拡張ビーム光学技術を取り入れたPRIZM(R) TMTフェルールを採用した製品群の製造・販売強化に関してUS Conec Ltd.（President ＆ CEO：Joe Graham

以下US Conec）と合意しました。

フジクラの他、Corning Incorporated、Sumitomo Electric Lightwave Corporationについても

US Conecと同様の合意を個別にしており、各社が今後、同技術の普及と標準化を図って参ります。

【インターフェース統一の背景】

生成AIの普及・拡大に伴いデータセンタの大規模化が進み、使用される多心光コネクタもさらなる高密度化が要求されています。

PRIZM(R) TMTフェルールは、US Conecが開発した超小型のTMTフェルール規格を採用した次世代拡張ビーム技術（※1）で、高密度光配線ソリューションであるMMCコネクタへの実装が可能です。このため、大規模なAIデータセンタにおけるスケール性や高密度化に優れ、安定した低損失性能を発揮します。

世界中でデータセンタの構築が急速に進んでいることから、デジタル社会の実現に寄与するために超小型多心光コネクタをPRIZM(R) TMTフェルールに統一し、グローバルなサプライチェーン基盤を強化する必要がありました。

【PRIZM(R) TMTフェルールの特長】

PRIZM(R) TMTフェルールの先端には、光を透過する樹脂で一体成型されたレンズを実装しており、光ファイバを挿入するだけで高精度な位置合わせを実現するマイクロホール構造を備えています。これにより、低損失かつ異物に強い拡張ビーム接続を可能にしたほか、光ファイバの端面同士を物理的に接触させて接続する従来型のフェルールと比較して嵌合力の約70％低減を実現しました。

また、高密度一括挿入に対し高い信頼性と性能を確保したことで、設置時の清掃作業やトラブル

シューティングに要する工数の大幅削減にも貢献しています。

この構造により、光ファイバと光コネクタの取り付け工程が容易になり、さらに高密度化した多心光コネクタへの適用も可能です。

なお、PRIZM(R) TMTおよびMMCベースのソリューションを、2026年3月17日から19日に米国ロサンゼルスで開催されるOFC（Optical Fiber Communication Conference and Exhibition）で展示します。展示ブースは、フジクラ/AFL（ブース 4907）です。

皆さまのご来場をお待ちしております。

※1 次世代拡張ビーム技術

光信号をレンズにより拡大・平行光化して伝送する技術で、過酷な環境下でも安定した性能を維持できる特長を持つ。

US Conec Ltd.について

高密度光インターコネクトの設計・開発におけるグローバルリーダーです。30年以上にわたる革新的製品を開発してきた歴史を有し、データセンタおよびエンタープライズ向け構内配線、公共ネットワーク、基板間インターコネクト、産業分野向けに業界をリードするコンポーネントを提供しています。

ノースカロライナ州ヒッコリーに本社を置き、Corning Incorporated、株式会社フジクラ、NTTアドバンステクノロジ株式会社の3社による合弁会社です。

詳細はhttps://www.usconec.com/をご覧ください。(https://www.usconec.com/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

PRIZM(R)はUS Conec Ltd.の登録商標です。