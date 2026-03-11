海や漁村の地域資源を活用した新たなビジネス機会の創出へ「官民連携海業振興ポータルサイト」の本格運用に向けて賛同会員募集

ランドブレイン株式会社

「官民連携海業振興ポータルサイト」

水産庁では、地域における水産業活性化の取組と併せて、豊かな自然や漁村ならではの地域資源の価値や魅力を活かした「海業（うみぎょう）」の取組を推進しています。その一環として、海業に取り組む地域の情報を広く発信するとともに、海業振興に関心を持つ民間事業者等の情報を掲載する「官民連携海業振興ポータルサイト」の構築を進めております。現在、本格的な運用開始に向けて情報収集を行い、掲載情報の充実を図っているところです。

この取組により、民間事業者は、自社の技術やサービス、事業アイデアなどを海業に取り組む地域へ発信し、地域との新たな連携や事業機会につなげられることが期待されます。

そこで、本ポータルサイトでは、海業に理解・関心を持ち、地域と連携した取組への参画を検討している民間事業者等を募集しています。

１．背景

近年、漁村では全国平均を上回る速さで人口減少や高齢化が進行しており、地域の活力が低下しています。一方で、漁村には、四季折々の新鮮な水産物、非日常の漁業体験、豊かな自然環境や景観、親水性レクリエーションの機会など多様な地域資源が存在しています。実際に、漁村の交流人口は約2,000万人と大きなポテンシャルを有しています。こうした状況を踏まえ、水産庁では、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する「海業」を推進し、地域の賑わいの創出や所得の向上、雇用機会の確保を目指しております。

海業は、地元水産物を使った水産食堂や直売所、漁業体験、水産物の商品開発など様々な取組がありますが、地域ではマンパワーの不足や、事業経営についてのノウハウの不足等が課題となっており、行政や漁業協同組合等の地域関係者のみでは実現が難しい場合もあります。そこで、地域の理解と協力のもと、ノウハウや資金、事業力を持つ民間事業者等と連携して、海業に取り組むことも有効な手段であると考えます。

このため、地域にとっては、民間事業者等の知見やノウハウ等を活用することで取組の可能性を広げることができ、また民間事業者等にとっても、地域資源を活かした新たな事業機会の創出につながるよう、本ポータルサイトの構築を進めています。

２．「官民連携海業振興ポータルサイト」の概要

本ポータルサイトでは、海業に取り組む地域（漁港・港湾等）の取組内容や地域資源、連携のニーズに関する情報を掲載するとともに、海業振興に関心を持ち参画の意向のある民間事業者等の情報を掲載しています。地域の取組やニーズを民間事業者等へ広く伝えるとともに、海業振興に参画する意向のある民間事業者等の情報を地域に紹介することで、地域と民間事業者等の連携につながる機会の創出を促しています。

主な掲載内容は以下のとおりです。

・海業に取り組む地域（漁港・港湾等）の情報

・海業振興に参画する意向のある民間事業者等の情報

・海業に関する取組事例の紹介

・海業に関する制度・支援情報

・海業関連イベントやマッチング情報

・海業に関する各種資料

３．民間事業者等の参画募集

本ポータルサイトでは、海業の趣旨に理解・関心を持ち、地域と連携した取組に参画する意向のある民間事業者や団体を募集しています。

例えば、以下のような分野での参画が期待されています。

・海や漁村を活用した観光・体験事業

・地元水産物を活用した飲食・商品開発

・漁港施設を活用した新たなビジネス

・地域資源を活用したイベントやサービス

・その他、海や漁村の魅力を活かした取組

申込みにあたっては、下記サイトをご参照ください。

詳細を見る :https://umigyo-portal.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

（事務局：令和7年度水産庁委託事業者）

ランドブレイン株式会社 国土政策グループ

TEL：03-3263-9388

Email：gyoson@landbrains.co.jp